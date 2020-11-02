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https://ria.ru/20201102/klimat-1582630990.html
Ученые предупредили о риске выделения почвенного углерода при потеплении
Ученые предупредили о риске выделения почвенного углерода при потеплении
Ученые посчитали, что повышение средней глобальной температуры всего на два градуса приведет к высвобождению миллиардов тонн углерода из почвы, что еще больше... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:00
2020-11-02T13:00
риа наука
почва
глобальное потепление
климат
земля - риа наука
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ученые посчитали, что повышение средней глобальной температуры всего на два градуса приведет к высвобождению миллиардов тонн углерода из почвы, что еще больше ускорит потепление. Результаты моделирования последствий такого сценария приведены в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.Парижское соглашение по климату ставит своей целью удержать глобальное потепление ниже двух градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальными значениями. Однако, как считают ученые, запланированных мер может оказаться недостаточно.Дело в том, что многие изменения, связанные с ростом температуры, нарастают не линейно, а с ускорением, так как в их основе заложен механизм положительной обратной связи, когда результат усиливает само воздействие.Пример того — круговорот углерода в почве. Почвы планеты содержат в два-три раза больше углерода, чем атмосфера. Потепление ускоряет разложение этого углерода, и с ростом температур выделяется все больше углекислого газа, что усиливает парниковый эффект, ответственный за потепление.Специалисты по климатическому моделированию из Великобритании, США и Швеции подсчитали, что глобальное потепление на два градуса Цельсия приведет к дополнительному выбросу около 230 миллиардов тонн углерода из почвы. Это примерно в два раза больше, чем все выбросы США за последние сто лет.При этом ученые еще не включили в свои расчеты эффект от таяния многолетней мерзлоты в Арктике, который они относят к подпочвенным источникам."Наше исследование исключает самые экстремальные прогнозы, но, тем не менее, предполагает значительные потери углерода в почве из-за изменения климата при потеплении на два градуса, и это даже не включает потери более глубокого углерода вечной мерзлоты", — приводятся в пресс-релизе Эксетерского университета слова одного из авторов статьи, доктора Сары Чадберн (Sarah Chadburn).Реакция почвы на изменения климата — самая большая область неопределенности углеродного цикла, от понимания которого напрямую зависит точность прогноза климатических моделей.Современные модели предполагают эту неопределенность на уровне 120 миллиардов тонн углерода при среднем глобальном потеплении на два градуса Цельсия. Новое исследование сужает границы неопределенности до 50 миллиардов тонн."Мы снизили неопределенность в этой реакции на изменение климата, которая имеет жизненно важное значение для расчета точного глобального углеродного бюджета и успешного достижения целей Парижского соглашения", — говорит еще один участник исследования профессор Питер Кокс (Peter Cox) из Института глобальных систем Эксетерского университета.В новой прогнозной модели исследователи использовали комбинацию данных наблюдений и моделирования климата и углеродного цикла."Мы исследовали, как углерод почвы связан с температурой в разных местах на Земле, чтобы определить его чувствительность к глобальному потеплению", — отмечает первый автор статьи Ребекка Варни (Rebecca Varney) из Эксетерского университета.Авторы надеются, что их результаты позволят повысит точность будущих прогнозов изменения климата.
https://ria.ru/20201015/arktika-1579946987.html
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почва, глобальное потепление, климат, земля - риа наука

Ученые предупредили о риске выделения почвенного углерода при потеплении

13:00 02.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПересохшая река Кирпильцы у хутора Беднягина в Краснодарском крае
Пересохшая река Кирпильцы у хутора Беднягина в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ученые посчитали, что повышение средней глобальной температуры всего на два градуса приведет к высвобождению миллиардов тонн углерода из почвы, что еще больше ускорит потепление. Результаты моделирования последствий такого сценария приведены в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.
Парижское соглашение по климату ставит своей целью удержать глобальное потепление ниже двух градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальными значениями. Однако, как считают ученые, запланированных мер может оказаться недостаточно.
Дело в том, что многие изменения, связанные с ростом температуры, нарастают не линейно, а с ускорением, так как в их основе заложен механизм положительной обратной связи, когда результат усиливает само воздействие.
Пример того — круговорот углерода в почве. Почвы планеты содержат в два-три раза больше углерода, чем атмосфера. Потепление ускоряет разложение этого углерода, и с ростом температур выделяется все больше углекислого газа, что усиливает парниковый эффект, ответственный за потепление.
Специалисты по климатическому моделированию из Великобритании, США и Швеции подсчитали, что глобальное потепление на два градуса Цельсия приведет к дополнительному выбросу около 230 миллиардов тонн углерода из почвы. Это примерно в два раза больше, чем все выбросы США за последние сто лет.
При этом ученые еще не включили в свои расчеты эффект от таяния многолетней мерзлоты в Арктике, который они относят к подпочвенным источникам.
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"Наше исследование исключает самые экстремальные прогнозы, но, тем не менее, предполагает значительные потери углерода в почве из-за изменения климата при потеплении на два градуса, и это даже не включает потери более глубокого углерода вечной мерзлоты", — приводятся в пресс-релизе Эксетерского университета слова одного из авторов статьи, доктора Сары Чадберн (Sarah Chadburn).
Реакция почвы на изменения климата — самая большая область неопределенности углеродного цикла, от понимания которого напрямую зависит точность прогноза климатических моделей.
Современные модели предполагают эту неопределенность на уровне 120 миллиардов тонн углерода при среднем глобальном потеплении на два градуса Цельсия. Новое исследование сужает границы неопределенности до 50 миллиардов тонн.
"Мы снизили неопределенность в этой реакции на изменение климата, которая имеет жизненно важное значение для расчета точного глобального углеродного бюджета и успешного достижения целей Парижского соглашения", — говорит еще один участник исследования профессор Питер Кокс (Peter Cox) из Института глобальных систем Эксетерского университета.
В новой прогнозной модели исследователи использовали комбинацию данных наблюдений и моделирования климата и углеродного цикла.
"Мы исследовали, как углерод почвы связан с температурой в разных местах на Земле, чтобы определить его чувствительность к глобальному потеплению", — отмечает первый автор статьи Ребекка Варни (Rebecca Varney) из Эксетерского университета.
Авторы надеются, что их результаты позволят повысит точность будущих прогнозов изменения климата.
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