https://ria.ru/20201102/kitay-1582639972.html

﻿Китай пригрозил США ответными мерами в отношении журналистов﻿

﻿Китай пригрозил США ответными мерами в отношении журналистов﻿

Китай примет "решительные" симметричные ответные меры в отношении американских журналистов, если США не решат вопрос с продлением виз китайским представителям... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T13:26

2020-11-02T13:26

2020-11-02T13:26

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ПЕКИН, 2 ноя – РИА Новости. Китай примет "решительные" симметричные ответные меры в отношении американских журналистов, если США не решат вопрос с продлением виз китайским представителям СМИ, находящимся в Штатах, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.В этом году между США и КНР обострились противоречия по вопросу о том, как СМИ освещают эпидемию коронавируса. США потребовали от ряда китайских государственных СМИ сократить число журналистов, работающих на американской территории, что привело к фактической высылке из страны 60 сотрудников СМИ КНР. США 11 мая объявили, что с 5 мая сокращают время пребывания по визам для китайских журналистов до 90 дней, таким образом срок действия виз всех китайских журналистов в США истек 6 августа. По информации китайского МИД, все журналисты подали заявления на продление, однако американская сторона до последнего времени не сообщала ни о каком решении."Китайская сторона по дипломатическим каналам передала американской стороне озабоченность китайской стороны относительно сложившейся ситуации с журналистами и четко обозначила свою позицию. Китай будет действовать по принципу "зуб за зуб, око за око", примет необходимые меры для защиты законных прав китайских журналистов. Мы вновь призываем американскую сторону немедленно изменить направление своей политики, прекратить политическое давление на китайских журналистов, в противном случае Китай примет решительные симметричные ответные меры", - заявил на брифинге Ван Вэньбинь.По его словам, на прошлой неделе некоторые китайские журналисты в США получили оповещение о том, что их заявления на продление визы были одобрены американской стороной. Срок действия этих виз от 4 августа до 4 ноября. В связи с тем, что до истечения их срока действия осталось менее недели, китайские журналисты были вынуждены вновь подать заявления на продление, более того, есть журналисты, которые по состоянию на данный момент все еще не получили никакого ответа от американской стороны о статусе своего заявления."Более того, американская сторона безосновательно потребовала, чтобы журналисты не занимались журналистской деятельностью на период рассмотрения заявлений о продлении визы", - добавил Ван Вэньбинь.Ранее Китай в ответ на действия США в отношении китайских журналистов в США потребовал сдать журналистские удостоверения от граждан США, работавших в КНР на газеты New York Times, Wall Street Journal и Washington Post, что также вынудило 10 американских журналистов покинуть страну пребывания. Кроме того, США и КНР ужесточили взаимные требования к журналистам, потребовав отчета о числе работников, финансах и других аспектах деятельности журналистских бюро на своей территории. Китайский МИД утверждает, что США применяют дискриминационную визовую политику в отношении китайских журналистов, выдают лишь однократную визу, если китайские журналисты выезжают из страны, то уже не могут вернуться обратно.По заявлению китайского МИД, США начали создавать трудности для китайских журналистов в 2018 году, требуя во время подачи заявки на визу помимо стандартного пакета документов, также предоставлять аккаунты в социальных сетях, историю поездок за последние 15 лет и другую информацию персонального характера. По данным внешнеполитического ведомства Китая, начиная с 2018 года около 30 китайских журналистов столкнулись с бессрочным затягиваем оформления американской визы и даже отказом в ее выдаче.

https://ria.ru/20201031/voyna-1582491035.html

https://ria.ru/20201026/kitay-gosdolg-ssha-1581261087.html

https://ria.ru/20201003/usa-1578132530.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид кнр, китай, сша, в мире