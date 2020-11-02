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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201102/kitay-1582610937.html
Китай поблагодарил Россию за поддержку на фоне критики из-за COVID-19
Китай поблагодарил Россию за поддержку на фоне критики из-за COVID-19
КНР благодарна России за поддержку на фоне критики в адрес Пекина из-за COVID, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T11:20
2020-11-02T11:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
ли чжаньшу
дональд трамп
всекитайское собрание народных представителей
пекин
китай
в мире
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. КНР благодарна России за поддержку на фоне критики в адрес Пекина из-за COVID, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу."Китай и Россия активно продвигают международное противоэпидемическое сотрудничество, в том числе по разработке лекарств и вакцин против коронавируса. Мы вместе поддерживаем Всемирную организацию здравоохранения, четко и ясно заявляем всему миру о наших подходах", - сказал Ли Чжаньшу в ходе VI заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству ФС РФ и Всекитайского собрания народных представителей КНР.По его словам, Китай благодарен "российской стороне за поддержку" на фоне "дискредитации Китая" из-за COVID.Он напомнил, что в апреле и в мае Китай направил в Россию гуманитарный груз. "На ящиках было написано "Вирус будет разбит, и победа будет за нами". Совместная борьба с коронавирусом в духе солидарности и взаимовыручки полностью продемонстрировала высокий уровень и особый характер китайско-российских отношений, что послужило достойным образцом для международной кооперации", - подчеркнул он.Президент США Дональд Трамп часто в публичных выступлениях, говоря о коронавирусе, называет его "китайским вирусом", обвиняя Китай в неспособности сдержать распространение болезни, сокрытии фактов и несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, россия, ли чжаньшу, дональд трамп, всекитайское собрание народных представителей, пекин, китай, в мире

Китай поблагодарил Россию за поддержку на фоне критики из-за COVID-19

11:20 02.11.2020 (обновлено: 11:24 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗдание китайского парламента в Пекине
Здание китайского парламента в Пекине - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. КНР благодарна России за поддержку на фоне критики в адрес Пекина из-за COVID, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу.
"Китай и Россия активно продвигают международное противоэпидемическое сотрудничество, в том числе по разработке лекарств и вакцин против коронавируса. Мы вместе поддерживаем Всемирную организацию здравоохранения, четко и ясно заявляем всему миру о наших подходах", - сказал Ли Чжаньшу в ходе VI заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству ФС РФ и Всекитайского собрания народных представителей КНР.
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По его словам, Китай благодарен "российской стороне за поддержку" на фоне "дискредитации Китая" из-за COVID.
Он напомнил, что в апреле и в мае Китай направил в Россию гуманитарный груз. "На ящиках было написано "Вирус будет разбит, и победа будет за нами". Совместная борьба с коронавирусом в духе солидарности и взаимовыручки полностью продемонстрировала высокий уровень и особый характер китайско-российских отношений, что послужило достойным образцом для международной кооперации", - подчеркнул он.
Президент США Дональд Трамп часто в публичных выступлениях, говоря о коронавирусе, называет его "китайским вирусом", обвиняя Китай в неспособности сдержать распространение болезни, сокрытии фактов и несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЛи ЧжаньшуДональд ТрампВсекитайское собрание народных представителейПекинКитайВ мире
 
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