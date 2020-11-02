https://ria.ru/20201102/kitay-1582610937.html

Китай поблагодарил Россию за поддержку на фоне критики из-за COVID-19

Китай поблагодарил Россию за поддержку на фоне критики из-за COVID-19

КНР благодарна России за поддержку на фоне критики в адрес Пекина из-за COVID, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T11:20

2020-11-02T11:20

2020-11-02T11:24

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

ли чжаньшу

дональд трамп

всекитайское собрание народных представителей

пекин

китай

в мире

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. КНР благодарна России за поддержку на фоне критики в адрес Пекина из-за COVID, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу."Китай и Россия активно продвигают международное противоэпидемическое сотрудничество, в том числе по разработке лекарств и вакцин против коронавируса. Мы вместе поддерживаем Всемирную организацию здравоохранения, четко и ясно заявляем всему миру о наших подходах", - сказал Ли Чжаньшу в ходе VI заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству ФС РФ и Всекитайского собрания народных представителей КНР.По его словам, Китай благодарен "российской стороне за поддержку" на фоне "дискредитации Китая" из-за COVID.Он напомнил, что в апреле и в мае Китай направил в Россию гуманитарный груз. "На ящиках было написано "Вирус будет разбит, и победа будет за нами". Совместная борьба с коронавирусом в духе солидарности и взаимовыручки полностью продемонстрировала высокий уровень и особый характер китайско-российских отношений, что послужило достойным образцом для международной кооперации", - подчеркнул он.Президент США Дональд Трамп часто в публичных выступлениях, говоря о коронавирусе, называет его "китайским вирусом", обвиняя Китай в неспособности сдержать распространение болезни, сокрытии фактов и несвоевременной реакции. Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20200826/laboratoriya-1576345955.html

россия

пекин

китай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, ли чжаньшу, дональд трамп, всекитайское собрание народных представителей, пекин, китай, в мире