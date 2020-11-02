Лукашенко пообещал никогда не закрывать храмы
МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против прекращения работы храмов из-за коронавирусной инфекции.
"Приходы немного обеднели, потому что меньше людей приходит, хотя мы храмы никогда не закрывали и закрывать не будем, потому что любая беда - иди и молись, чтобы Господь помог. Что значит закрыть храмы в беду? Да мы в войну храмы не закрывали. Поэтому мы никогда это делать не будем", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, патриаршим экзархом всея Белоруссии. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
Лукашенко подчеркнул, что "это дело каждого человека: хочет помолиться, пусть пойдет помолится - один, вдвоем, с семьей". "В этом плане мы готовы войти в положение, надо проработать этот вопрос в правительстве - если нужно церковь поддержать в эти трудные времена, значит, надо поддержать", - сказал он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом. Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть необходимый опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. По данным на воскресенье, количество зарегистрированных случаев коронавируса в Белоруссии достигло 99 459, всего с начала распространения инфекции в республике скончались 985 пациентов.
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