https://ria.ru/20201102/khramy-1582665136.html

Лукашенко пообещал никогда не закрывать храмы

Лукашенко пообещал никогда не закрывать храмы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против прекращения работы храмов из-за коронавирусной инфекции. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T15:15

2020-11-02T15:15

2020-11-02T15:15

религия и мировоззрение

митрополит минский и заславский вениамин

коронавирус covid-19

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белорусская православная церковь

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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против прекращения работы храмов из-за коронавирусной инфекции."Приходы немного обеднели, потому что меньше людей приходит, хотя мы храмы никогда не закрывали и закрывать не будем, потому что любая беда - иди и молись, чтобы Господь помог. Что значит закрыть храмы в беду? Да мы в войну храмы не закрывали. Поэтому мы никогда это делать не будем", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, патриаршим экзархом всея Белоруссии. Его слова приводит Sputnik Беларусь.Лукашенко подчеркнул, что "это дело каждого человека: хочет помолиться, пусть пойдет помолится - один, вдвоем, с семьей". "В этом плане мы готовы войти в положение, надо проработать этот вопрос в правительстве - если нужно церковь поддержать в эти трудные времена, значит, надо поддержать", - сказал он.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом. Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть необходимый опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. По данным на воскресенье, количество зарегистрированных случаев коронавируса в Белоруссии достигло 99 459, всего с начала распространения инфекции в республике скончались 985 пациентов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201102/lukashenko-1582661507.html

https://ria.ru/20201102/vizit-1582660064.html

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

митрополит минский и заславский вениамин, коронавирус covid-19, коронавирусы, белорусская православная церковь, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире