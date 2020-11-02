Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201102/khramy-1582665136.html
Лукашенко пообещал никогда не закрывать храмы
Лукашенко пообещал никогда не закрывать храмы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против прекращения работы храмов из-за коронавирусной инфекции. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:15
2020-11-02T15:15
религия и мировоззрение
митрополит минский и заславский вениамин
коронавирус covid-19
коронавирусы
белорусская православная церковь
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_0:130:2080:1299_1400x0_80_0_0_bf94b76f6cc3d117d2e1957d79070bcb.jpg
МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против прекращения работы храмов из-за коронавирусной инфекции."Приходы немного обеднели, потому что меньше людей приходит, хотя мы храмы никогда не закрывали и закрывать не будем, потому что любая беда - иди и молись, чтобы Господь помог. Что значит закрыть храмы в беду? Да мы в войну храмы не закрывали. Поэтому мы никогда это делать не будем", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, патриаршим экзархом всея Белоруссии. Его слова приводит Sputnik Беларусь.Лукашенко подчеркнул, что "это дело каждого человека: хочет помолиться, пусть пойдет помолится - один, вдвоем, с семьей". "В этом плане мы готовы войти в положение, надо проработать этот вопрос в правительстве - если нужно церковь поддержать в эти трудные времена, значит, надо поддержать", - сказал он.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом. Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть необходимый опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. По данным на воскресенье, количество зарегистрированных случаев коронавируса в Белоруссии достигло 99 459, всего с начала распространения инфекции в республике скончались 985 пациентов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201102/lukashenko-1582661507.html
https://ria.ru/20201102/vizit-1582660064.html
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347970_0:0:1958:1468_1400x0_80_0_0_2cb5e04780b479ca90a9478f546dfa51.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
митрополит минский и заславский вениамин, коронавирус covid-19, коронавирусы, белорусская православная церковь, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко пообещал никогда не закрывать храмы

15:15 02.11.2020
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против прекращения работы храмов из-за коронавирусной инфекции.
"Приходы немного обеднели, потому что меньше людей приходит, хотя мы храмы никогда не закрывали и закрывать не будем, потому что любая беда - иди и молись, чтобы Господь помог. Что значит закрыть храмы в беду? Да мы в войну храмы не закрывали. Поэтому мы никогда это делать не будем", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, патриаршим экзархом всея Белоруссии. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
Портрет президента Франции Эммануэля Макрона на асфальте перед мечетью Аль-Джихад в Медане во время акции протеста - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
Вчера, 14:59
"Добрые отношения". Лукашенко вызвался помочь Макрону с мусульманами
Лукашенко подчеркнул, что "это дело каждого человека: хочет помолиться, пусть пойдет помолится - один, вдвоем, с семьей". "В этом плане мы готовы войти в положение, надо проработать этот вопрос в правительстве - если нужно церковь поддержать в эти трудные времена, значит, надо поддержать", - сказал он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом. Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть необходимый опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. По данным на воскресенье, количество зарегистрированных случаев коронавируса в Белоруссии достигло 99 459, всего с начала распространения инфекции в республике скончались 985 пациентов.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
Вчера, 14:53
Лукашенко не против визита папы Римского в Белоруссию
 
Религия и мировоззрениеМитрополит Минский и Заславский ВениаминКоронавирус COVID-19КоронавирусыБелорусская православная церковьАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51Израильский эксперт рассказал, из-за чего в Европе нападают на синагоги
00:48Число жертв землетрясения в Турции выросло до 95
00:45Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
00:37Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
00:31Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
00:29На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
00:20В США пройдут президентские выборы
00:17СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников
00:15Глава МВД Австрии не подтвердил информацию о захвате заложников
00:14При стрельбе в Вене ранили сотрудника полиции
00:14Ресторан в Вене опроверг сообщения о заложниках
00:12Глава МВД Австрии заявил, что атаку в Вене устроили несколько человек
00:09В центре Вены временно перестал останавливаться общественный транспорт
23:45СМИ сообщили о захвате заложников в венском ресторане
23:22При теракте в центре Вены погибли семь человек
23:18В Минске рассказали о планах по закупке российской вакцины от COVID-19
Лента новостейМолния