https://ria.ru/20201102/karantin-1582729553.html

Число ушедших на карантин школ уменьшилось до шести

Число ушедших на карантин школ уменьшилось до шести

Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в РФ уменьшилось с 44 до шести, это 0,02% от общего количества школ стране, следует из инфографики, опубликованной РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T21:14

2020-11-02T21:14

2020-11-02T21:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

коронавирусы

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в РФ уменьшилось с 44 до шести, это 0,02% от общего количества школ стране, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале Минпросвещения "Большая перемена РФ".В пятницу сообщалось о 44 школах, ушедших на карантин."Всего в шести школах в четырех регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - говорится в сообщении, где также уточняется, что это 0,02% от всех школ в стране.Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,25% от общего количества, следует из данных министерства.За 29 октября ушли на карантин три школы, вышла с карантина 41.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201102/shkoly-1582706246.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), коронавирусы, общество