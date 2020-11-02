https://ria.ru/20201102/karantin-1582729553.html
Число ушедших на карантин школ уменьшилось до шести
Число ушедших на карантин школ уменьшилось до шести
Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в РФ уменьшилось с 44 до шести, это 0,02% от общего количества школ стране, следует из инфографики, опубликованной РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T21:14
2020-11-02T21:14
2020-11-02T21:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
коронавирусы
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ в РФ уменьшилось с 44 до шести, это 0,02% от общего количества школ стране, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале Минпросвещения "Большая перемена РФ".В пятницу сообщалось о 44 школах, ушедших на карантин."Всего в шести школах в четырех регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - говорится в сообщении, где также уточняется, что это 0,02% от всех школ в стране.Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 0,25% от общего количества, следует из данных министерства.За 29 октября ушли на карантин три школы, вышла с карантина 41.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201102/shkoly-1582706246.html
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РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), коронавирусы, общество