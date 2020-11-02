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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201102/karabakh-1582685492.html
Погиб замкомандующего Армией обороны Карабаха
Погиб замкомандующего Армией обороны Карабаха
Заместитель командующего Армией обороны Карабаха Артур Саркисян погиб в боях в зоне конфликта, сообщил РИА Новости источник в вооруженных силах непризнанной... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T16:45
2020-11-02T17:44
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
араик арутюнян
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 2 ноя — РИА Новости. Заместитель командующего Армией обороны Карабаха Артур Саркисян погиб в боях в зоне конфликта, сообщил РИА Новости источник в вооруженных силах непризнанной республики.Собеседник агентства не привел подробностей.Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян освободил генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна от должности министра обороны — командующего армией обороны из-за его ранения. На это пост назначен Микаел Арзуманян.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании конфликта. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.В начале октября по приглашению президента России в Москву прибыли главы МИД Азербайджана и Армении. Вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренностей.Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом соглашении о прекращении огня с 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении.
https://ria.ru/20201031/karabakh-1582455237.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
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араик арутюнян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Погиб замкомандующего Армией обороны Карабаха

16:45 02.11.2020 (обновлено: 17:44 02.11.2020)
 
© Информационный штаб АрцахАртур Саркисян
Артур Саркисян - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Информационный штаб Арцах
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 2 ноя — РИА Новости. Заместитель командующего Армией обороны Карабаха Артур Саркисян погиб в боях в зоне конфликта, сообщил РИА Новости источник в вооруженных силах непризнанной республики.
Собеседник агентства не привел подробностей.
Последствия обстрела центрального рынка Степанакерта - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
31 октября, 16:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Карабахе сообщили о гибели мирного жителя в селе Гергер
Ранее президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян освободил генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна от должности министра обороны — командующего армией обороны из-за его ранения. На это пост назначен Микаел Арзуманян.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании конфликта. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.
В начале октября по приглашению президента России в Москву прибыли главы МИД Азербайджана и Армении. Вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренностей.
Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом соглашении о прекращении огня с 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАраик АрутюнянНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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