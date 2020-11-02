https://ria.ru/20201102/karabakh-1582656574.html

Карабах заявил об уничтожении роты азербайджанских военных

Карабах заявил об уничтожении роты азербайджанских военных

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что карабахские подразделения окружили и уничтожили роту ВС Азербайджана в ходе ночных боев 1 РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:40

2020-11-02T14:40

2020-11-02T14:40

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 2 ноя – РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что карабахские подразделения окружили и уничтожили роту ВС Азербайджана в ходе ночных боев 1 ноября на северо-западе Карабаха.Отмечается, что ожесточенные боевые действия шли в воскресенье на указанном участке до полуночи.По данным Армии обороны, на том же направлении военные пресекли еще одну атаку, уничтожив взвод ВС Азербайджана. "В настоящее время оперативно-тактическая обстановка на этом участке линии фронта полностью контролируется подразделениями Армии обороны", - говорится в сообщении.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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Удары противника в Карабахе с применением боеприпасов с белым фосфором. Кадры армии обороны НКР Армия обороны НКР показала видео, на котором, как утверждается, снято применение противником боеприпасов с белым фосфором. В Баку это отрицают. 2020-11-02T14:40 true PT0M24S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире