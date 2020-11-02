https://ria.ru/20201102/karabakh-1582656574.html
Карабах заявил об уничтожении роты азербайджанских военных
Карабах заявил об уничтожении роты азербайджанских военных
Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что карабахские подразделения окружили и уничтожили роту ВС Азербайджана в ходе ночных боев 1 РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:40
2020-11-02T14:40
2020-11-02T14:40
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 2 ноя – РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что карабахские подразделения окружили и уничтожили роту ВС Азербайджана в ходе ночных боев 1 ноября на северо-западе Карабаха.Отмечается, что ожесточенные боевые действия шли в воскресенье на указанном участке до полуночи.По данным Армии обороны, на том же направлении военные пресекли еще одну атаку, уничтожив взвод ВС Азербайджана. "В настоящее время оперативно-тактическая обстановка на этом участке линии фронта полностью контролируется подразделениями Армии обороны", - говорится в сообщении.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Удары противника в Карабахе с применением боеприпасов с белым фосфором. Кадры армии обороны НКР
Армия обороны НКР показала видео, на котором, как утверждается, снято применение противником боеприпасов с белым фосфором. В Баку это отрицают.
2020-11-02T14:40
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире
ЕРЕВАН, 2 ноя – РИА Новости.
Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что карабахские подразделения окружили и уничтожили роту ВС Азербайджана
в ходе ночных боев 1 ноября на северо-западе Карабаха
.
Отмечается, что ожесточенные боевые действия шли в воскресенье на указанном участке до полуночи.
"В частности, азербайджанские силы в составе роты предприняли атаку по направлениям двух ключевых позиций Армии обороны, которая была пресечена… Противник обратился в бегство, но был заблокирован в одном из ущелий и полностью уничтожен точным минометным огнем", - говорится в сообщении на странице карабахской армии в Facebook.
По данным Армии обороны, на том же направлении военные пресекли еще одну атаку, уничтожив взвод ВС Азербайджана. "В настоящее время оперативно-тактическая обстановка на этом участке линии фронта полностью контролируется подразделениями Армии обороны", - говорится в сообщении.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.