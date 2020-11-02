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Туризм
https://ria.ru/20201102/kanary-1582610370.html
На Канарах установили правила приема всех туристов
На Канарах установили правила приема всех туристов
Канарские острова стали первым регионом Испании, где внедрены специальные правила приема местных и иностранных туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:54
2020-11-02T12:54
туризм
коронавирус covid-19
туризм
отели
туристы
самолеты
ассоциация туроператоров россии (атор)
балеарские острова
новости - туризм
канарские острова
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Канарские острова стали первым регионом Испании, где внедрены специальные правила приема местных и иностранных туристов, сообщает АТОР. Принят закон, обязывающий всех путешественников в возрасте старше 12 лет предъявлять при заселении в отель, апартаменты или туристические виллы отрицательный тест на COVID-19 (срок действия не более 72 часов). Администрация объектов размещения обязана письменно уведомить об этом требовании при бронировании.Если у туриста не будет теста, ему придется сдать анализ в клинике или лаборатории уже на островах за свой счет. Информацию о таких медучреждениях должны предоставить объекты размещения. В ожидании результатов гость не может пользоваться общими зонами отеля. Если постоялец отказывается предоставить результаты теста или пройти тестирование, то в проживании ему должно быть отказано.Власти Канарских островов предоставят "льготный" период (15 дней) до момента вступления в силу закона о предоставлении ПЦР теста на коронавирус, чтобы информация о новых правилах приема путешественников дошла до туристов и туроператоров.Кроме того, испанский архипелаг запускает еще одну инициативу по стимулированию туризма. Автономия готова заплатить авиакомпаниям за восстановление внутренних и международных маршрутов, в том числе, с третьими странами.На старте зимнего сезона (ноябрь-декабрь) на эти цели будет выделено около миллиона евро, в 2021 году министерство туризма региона планирует эту сумму увеличить. Максимальная сумма, которую может получить каждая авиакомпания при выполнении рейсов на Канары, составляет 150 тысяч евро. За каждого привезенного иностранного туриста заплатят четыре евро, за внутреннего – два.Примеру Канарских островов могут последовать и Балеары. Там также готовы узаконить на региональном уровне ПЦР тесты для путешественников, чтобы создать безопасные "туристические коридоры" с ключевыми въездными рынками.
https://ria.ru/20201024/puteshestviya-1580909670.html
https://ria.ru/20201017/syabitova-1579557621.html
балеарские острова
канарские острова
испания
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Новости
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коронавирус covid-19, туризм, отели, туристы, самолеты, ассоциация туроператоров россии (атор), балеарские острова, новости - туризм, канарские острова, испания

На Канарах установили правила приема всех туристов

12:54 02.11.2020
 
© РИА Новости / Артур АлександровОтели острова Тенерифе соответствуют самым высоким требованиям по уровню комфорта и сервиса
Отели острова Тенерифе соответствуют самым высоким требованиям по уровню комфорта и сервиса - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Артур Александров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Канарские острова стали первым регионом Испании, где внедрены специальные правила приема местных и иностранных туристов, сообщает АТОР.
Принят закон, обязывающий всех путешественников в возрасте старше 12 лет предъявлять при заселении в отель, апартаменты или туристические виллы отрицательный тест на COVID-19 (срок действия не более 72 часов). Администрация объектов размещения обязана письменно уведомить об этом требовании при бронировании.
Если у туриста не будет теста, ему придется сдать анализ в клинике или лаборатории уже на островах за свой счет. Информацию о таких медучреждениях должны предоставить объекты размещения. В ожидании результатов гость не может пользоваться общими зонами отеля. Если постоялец отказывается предоставить результаты теста или пройти тестирование, то в проживании ему должно быть отказано.
Власти Канарских островов предоставят "льготный" период (15 дней) до момента вступления в силу закона о предоставлении ПЦР теста на коронавирус, чтобы информация о новых правилах приема путешественников дошла до туристов и туроператоров.
Кроме того, испанский архипелаг запускает еще одну инициативу по стимулированию туризма. Автономия готова заплатить авиакомпаниям за восстановление внутренних и международных маршрутов, в том числе, с третьими странами.
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На старте зимнего сезона (ноябрь-декабрь) на эти цели будет выделено около миллиона евро, в 2021 году министерство туризма региона планирует эту сумму увеличить. Максимальная сумма, которую может получить каждая авиакомпания при выполнении рейсов на Канары, составляет 150 тысяч евро. За каждого привезенного иностранного туриста заплатят четыре евро, за внутреннего – два.
Примеру Канарских островов могут последовать и Балеары. Там также готовы узаконить на региональном уровне ПЦР тесты для путешественников, чтобы создать безопасные "туристические коридоры" с ключевыми въездными рынками.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмОтелитуристысамолетыАссоциация туроператоров России (АТОР)Балеарские островаНовости - ТуризмКанарские островаИспания
 
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