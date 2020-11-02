https://ria.ru/20201102/kamery-1582642702.html

Камеры в Москве начнут фиксировать новые нарушения ПДД

Камеры в Москве начнут фиксировать новые нарушения ПДД

Восемь специальных камер, которые будут фиксировать использование водителем телефона во время движения и непристегнутый ремень, скоро заработают в Москве,... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T13:39

2020-11-02T13:39

2020-11-02T19:16

угибдд

авто

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570400269_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_80e05b5203254a75d2053ea68f6877ed.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Восемь специальных камер, которые будут фиксировать использование водителем телефона во время движения и непристегнутый ремень, скоро заработают в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.Отмечается, что каждая фотография проходит анализ при помощи нейронных сетей, камера обучена безошибочно выявлять на кадрах руль, руки, ремень безопасности и так далее."Комплекс самостоятельно формирует материал, на основании которого инспектор вынесет постановление", — говорится в сообщении.Добавляется, что штраф за непристегнутый ремень составляет тысячу рублей, за использование телефона — 1500 рублей.Результаты работ будут контролировать сотрудники дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения и УГИБДД. Система прошла испытания, она работала в тестовом режиме в феврале 2020 года, в этот период штрафы не выносились.К постановлению о нарушении будет прилагаться фотография, которая покажет, что во время движения водитель не был пристегнут или использовал телефон."Изображение лиц при этом будет размыто — это нужно для защиты персональных данных. Доступ к оригиналу фото будет у сотрудников Госавтоинспекции на случай, если водитель решит обжаловать штраф", — подчеркивается в сообщении.Помимо этого, отмечается, что нарушением будет считаться нахождение телефона в руке, независимо от того, говорит водитель по телефону или пишет сообщение. "Сомнения в отношении водителя всегда будут трактоваться в его сторону. Система "обучалась" на тысячах примеров, чтобы исключить ошибку при распознавании нарушений, и получила одобрение уполномоченных органов", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201008/pdd-1578856652.html

https://ria.ru/20201101/izveschenie-1582501266.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

угибдд, авто, москва, общество