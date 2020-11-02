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Камеры в Москве начнут фиксировать новые нарушения ПДД
Камеры в Москве начнут фиксировать новые нарушения ПДД
Восемь специальных камер, которые будут фиксировать использование водителем телефона во время движения и непристегнутый ремень, скоро заработают в Москве,... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:39
2020-11-02T19:16
угибдд
авто
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Восемь специальных камер, которые будут фиксировать использование водителем телефона во время движения и непристегнутый ремень, скоро заработают в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.Отмечается, что каждая фотография проходит анализ при помощи нейронных сетей, камера обучена безошибочно выявлять на кадрах руль, руки, ремень безопасности и так далее."Комплекс самостоятельно формирует материал, на основании которого инспектор вынесет постановление", — говорится в сообщении.Добавляется, что штраф за непристегнутый ремень составляет тысячу рублей, за использование телефона — 1500 рублей.Результаты работ будут контролировать сотрудники дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения и УГИБДД. Система прошла испытания, она работала в тестовом режиме в феврале 2020 года, в этот период штрафы не выносились.К постановлению о нарушении будет прилагаться фотография, которая покажет, что во время движения водитель не был пристегнут или использовал телефон."Изображение лиц при этом будет размыто — это нужно для защиты персональных данных. Доступ к оригиналу фото будет у сотрудников Госавтоинспекции на случай, если водитель решит обжаловать штраф", — подчеркивается в сообщении.Помимо этого, отмечается, что нарушением будет считаться нахождение телефона в руке, независимо от того, говорит водитель по телефону или пишет сообщение. "Сомнения в отношении водителя всегда будут трактоваться в его сторону. Система "обучалась" на тысячах примеров, чтобы исключить ошибку при распознавании нарушений, и получила одобрение уполномоченных органов", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201008/pdd-1578856652.html
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угибдд, авто, москва, общество

Камеры в Москве начнут фиксировать новые нарушения ПДД

13:39 02.11.2020 (обновлено: 19:16 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПередвижная камера фото-видеофиксации нарушений ПДД в Москве
Передвижная камера фото-видеофиксации нарушений ПДД в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Восемь специальных камер, которые будут фиксировать использование водителем телефона во время движения и непристегнутый ремень, скоро заработают в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

"Использование водителем телефона во время движения и непристегнутый ремень теперь будут фиксировать камеры. В Москве скоро заработают сертифицированные комплексы фотовидеофиксации, которые с помощью нейросети и Big Data смогут точно распознавать факт нарушения. Восемь камер начнут свою работу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждая фотография проходит анализ при помощи нейронных сетей, камера обучена безошибочно выявлять на кадрах руль, руки, ремень безопасности и так далее.
"Комплекс самостоятельно формирует материал, на основании которого инспектор вынесет постановление", — говорится в сообщении.
Добавляется, что штраф за непристегнутый ремень составляет тысячу рублей, за использование телефона — 1500 рублей.
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К постановлению о нарушении будет прилагаться фотография, которая покажет, что во время движения водитель не был пристегнут или использовал телефон.
"Изображение лиц при этом будет размыто — это нужно для защиты персональных данных. Доступ к оригиналу фото будет у сотрудников Госавтоинспекции на случай, если водитель решит обжаловать штраф", — подчеркивается в сообщении.
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Помимо этого, отмечается, что нарушением будет считаться нахождение телефона в руке, независимо от того, говорит водитель по телефону или пишет сообщение. "Сомнения в отношении водителя всегда будут трактоваться в его сторону. Система "обучалась" на тысячах примеров, чтобы исключить ошибку при распознавании нарушений, и получила одобрение уполномоченных органов", — говорится в сообщении.
 
УГИБДДАвтоМоскваОбщество
 
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