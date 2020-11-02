https://ria.ru/20201102/kamery-1582642702.html
Камеры в Москве начнут фиксировать новые нарушения ПДД
Камеры в Москве начнут фиксировать новые нарушения ПДД
Восемь специальных камер, которые будут фиксировать использование водителем телефона во время движения и непристегнутый ремень, скоро заработают в Москве,... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:39
2020-11-02T13:39
2020-11-02T19:16
угибдд
авто
москва
общество
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Восемь специальных камер, которые будут фиксировать использование водителем телефона во время движения и непристегнутый ремень, скоро заработают в Москве, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.Отмечается, что каждая фотография проходит анализ при помощи нейронных сетей, камера обучена безошибочно выявлять на кадрах руль, руки, ремень безопасности и так далее."Комплекс самостоятельно формирует материал, на основании которого инспектор вынесет постановление", — говорится в сообщении.Добавляется, что штраф за непристегнутый ремень составляет тысячу рублей, за использование телефона — 1500 рублей.Результаты работ будут контролировать сотрудники дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения и УГИБДД. Система прошла испытания, она работала в тестовом режиме в феврале 2020 года, в этот период штрафы не выносились.К постановлению о нарушении будет прилагаться фотография, которая покажет, что во время движения водитель не был пристегнут или использовал телефон."Изображение лиц при этом будет размыто — это нужно для защиты персональных данных. Доступ к оригиналу фото будет у сотрудников Госавтоинспекции на случай, если водитель решит обжаловать штраф", — подчеркивается в сообщении.Помимо этого, отмечается, что нарушением будет считаться нахождение телефона в руке, независимо от того, говорит водитель по телефону или пишет сообщение. "Сомнения в отношении водителя всегда будут трактоваться в его сторону. Система "обучалась" на тысячах примеров, чтобы исключить ошибку при распознавании нарушений, и получила одобрение уполномоченных органов", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201008/pdd-1578856652.html
https://ria.ru/20201101/izveschenie-1582501266.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
угибдд, авто, москва, общество
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Восемь специальных камер, которые будут фиксировать использование водителем телефона во время движения и непристегнутый ремень, скоро заработают в Москве
, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале
.
"Использование водителем телефона во время движения и непристегнутый ремень теперь будут фиксировать камеры. В Москве скоро заработают сертифицированные комплексы фотовидеофиксации, которые с помощью нейросети и Big Data смогут точно распознавать факт нарушения. Восемь камер начнут свою работу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что каждая фотография проходит анализ при помощи нейронных сетей, камера обучена безошибочно выявлять на кадрах руль, руки, ремень безопасности и так далее.
"Комплекс самостоятельно формирует материал, на основании которого инспектор вынесет постановление", — говорится в сообщении.
Добавляется, что штраф за непристегнутый ремень составляет тысячу рублей, за использование телефона — 1500 рублей.
Результаты работ будут контролировать сотрудники дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения и УГИБДД
. Система прошла испытания, она работала в тестовом режиме в феврале 2020 года, в этот период штрафы не выносились.
К постановлению о нарушении будет прилагаться фотография, которая покажет, что во время движения водитель не был пристегнут или использовал телефон.
"Изображение лиц при этом будет размыто — это нужно для защиты персональных данных. Доступ к оригиналу фото будет у сотрудников Госавтоинспекции на случай, если водитель решит обжаловать штраф", — подчеркивается в сообщении.
Помимо этого, отмечается, что нарушением будет считаться нахождение телефона в руке, независимо от того, говорит водитель по телефону или пишет сообщение. "Сомнения в отношении водителя всегда будут трактоваться в его сторону. Система "обучалась" на тысячах примеров, чтобы исключить ошибку при распознавании нарушений, и получила одобрение уполномоченных органов", — говорится в сообщении.