https://ria.ru/20201102/kabul-1582674999.html

Напавших на университет Кабула боевиков ликвидировали

Напавших на университет Кабула боевиков ликвидировали

Силовики ликвидировали всех боевиков, напавших на университет Кабула, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя афганского МВД Тарика Арьяна. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T15:57

2020-11-02T15:57

2020-11-02T15:57

афганистан

талибан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582647415_0:116:2887:1740_1400x0_80_0_0_835ebf5635b7b66ed191d1fd45619349.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Силовики ликвидировали всех боевиков, напавших на университет Кабула, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя афганского МВД Тарика Арьяна.Ранее сообщалось что взрыв и стрельба произошли в тот момент, когда представители от Афганистана и Ирана открывали в университете книжную выставку. По данным СМИ, боевики напали на факультет правоведения.Арьян заявил, что в нападении участвовали три боевика, все они ликвидированы. Спецоперация по их уничтожению длилась около шести часов. По его словам, в университете погибли 19 человек и 12 получили ранения.Источник в службе безопасности сообщил РИА Новости, что в результате атаки погибли 20 человек и 60 получили ранения.По информации телеканала 1TV, радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к произошедшему.

https://ria.ru/20201102/kabul-1582647580.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201018/proisshestviya-1580346144.html

афганистан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, талибан, в мире