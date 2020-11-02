Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201102/kabul-1582674999.html
Напавших на университет Кабула боевиков ликвидировали
Напавших на университет Кабула боевиков ликвидировали
Силовики ликвидировали всех боевиков, напавших на университет Кабула, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя афганского МВД Тарика Арьяна. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:57
2020-11-02T15:57
афганистан
талибан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582647415_0:116:2887:1740_1400x0_80_0_0_835ebf5635b7b66ed191d1fd45619349.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Силовики ликвидировали всех боевиков, напавших на университет Кабула, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя афганского МВД Тарика Арьяна.Ранее сообщалось что взрыв и стрельба произошли в тот момент, когда представители от Афганистана и Ирана открывали в университете книжную выставку. По данным СМИ, боевики напали на факультет правоведения.Арьян заявил, что в нападении участвовали три боевика, все они ликвидированы. Спецоперация по их уничтожению длилась около шести часов. По его словам, в университете погибли 19 человек и 12 получили ранения.Источник в службе безопасности сообщил РИА Новости, что в результате атаки погибли 20 человек и 60 получили ранения.По информации телеканала 1TV, радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к произошедшему.
https://ria.ru/20201102/kabul-1582647580.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201018/proisshestviya-1580346144.html
афганистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582647415_146:0:2877:2048_1400x0_80_0_0_1a9bc977c72e6428b93d5f4afbcbbdd1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
афганистан, талибан, в мире

Напавших на университет Кабула боевиков ликвидировали

15:57 02.11.2020
 
© REUTERS / Omar SobhaniАфганские полицейские у места нападения на университет в Кабуле
Афганские полицейские у места нападения на университет в Кабуле - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© REUTERS / Omar Sobhani
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Силовики ликвидировали всех боевиков, напавших на университет Кабула, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя афганского МВД Тарика Арьяна.
Ранее сообщалось что взрыв и стрельба произошли в тот момент, когда представители от Афганистана и Ирана открывали в университете книжную выставку. По данным СМИ, боевики напали на факультет правоведения.
Полицейский возле избирательного участка в Кабуле, где прогремел взрыв. 20 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
14:02
При атаке на университет в Кабуле погибли 20 человек, сообщили источники
Арьян заявил, что в нападении участвовали три боевика, все они ликвидированы. Спецоперация по их уничтожению длилась около шести часов. По его словам, в университете погибли 19 человек и 12 получили ранения.
Источник в службе безопасности сообщил РИА Новости, что в результате атаки погибли 20 человек и 60 получили ранения.
По информации телеканала 1TV, радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к произошедшему.
Полиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
18 октября, 12:22
На западе Афганистана прогремел взрыв, погибли более 10 человек
 
АфганистанТалибанВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51Израильский эксперт рассказал, из-за чего в Европе нападают на синагоги
00:48Число жертв землетрясения в Турции выросло до 95
00:45Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
00:37Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
00:31Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
00:29На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
00:20В США пройдут президентские выборы
00:17СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников
00:15Глава МВД Австрии не подтвердил информацию о захвате заложников
00:14При стрельбе в Вене ранили сотрудника полиции
00:14Ресторан в Вене опроверг сообщения о заложниках
00:12Глава МВД Австрии заявил, что атаку в Вене устроили несколько человек
00:09В центре Вены временно перестал останавливаться общественный транспорт
23:45СМИ сообщили о захвате заложников в венском ресторане
23:22При теракте в центре Вены погибли семь человек
23:18В Минске рассказали о планах по закупке российской вакцины от COVID-19
Лента новостейМолния