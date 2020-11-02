https://ria.ru/20201102/kabul-1582674999.html
Напавших на университет Кабула боевиков ликвидировали
Напавших на университет Кабула боевиков ликвидировали
Силовики ликвидировали всех боевиков, напавших на университет Кабула, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя афганского МВД Тарика Арьяна. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:57
2020-11-02T15:57
2020-11-02T15:57
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Силовики ликвидировали всех боевиков, напавших на университет Кабула, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя афганского МВД Тарика Арьяна.Ранее сообщалось что взрыв и стрельба произошли в тот момент, когда представители от Афганистана и Ирана открывали в университете книжную выставку. По данным СМИ, боевики напали на факультет правоведения.Арьян заявил, что в нападении участвовали три боевика, все они ликвидированы. Спецоперация по их уничтожению длилась около шести часов. По его словам, в университете погибли 19 человек и 12 получили ранения.Источник в службе безопасности сообщил РИА Новости, что в результате атаки погибли 20 человек и 60 получили ранения.По информации телеканала 1TV, радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к произошедшему.
https://ria.ru/20201102/kabul-1582647580.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201018/proisshestviya-1580346144.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, талибан, в мире