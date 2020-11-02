Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201102/kabul-1582647580.html
При атаке на университет в Кабуле погибли 20 человек, сообщили источники
При атаке на университет в Кабуле погибли 20 человек, сообщили источники
Жертвами атаки на университет в Кабуле стали 20 человек, еще 15 пострадали, сообщили РИА Новости источники в сфере здравоохранения. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:02
2020-11-02T14:28
афганистан
кабул (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153110/74/1531107434_0:171:4246:2559_1400x0_80_0_0_c43c2de2217c586874295a65c7a49be8.jpg
КАБУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Жертвами атаки на университет в Кабуле стали 20 человек, еще 15 пострадали, сообщили РИА Новости источники в сфере здравоохранения.Ранее сообщалось о восьми пострадавших.Стрельба произошла рядом с университетом в столице Афганистана Кабуле в понедельник. СМИ также сообщили, что на месте был слышен взрыв. Несколько вооруженных людей проникли в здание. В МВД сообщили, что на место прибыл спецназ. Позднее МВД Афганистана сообщило, что спецслужбы проводят операцию в здании, из которого удалось вывести сотни людей.Ранее телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на источники, что взрыв и стрельба произошли в тот момент, когда представители от Афганистана и Ирана открывали в университете книжную выставку.По информации телеканала 1TV, радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к произошедшему.
https://ria.ru/20201102/kabul-1582642929.html
https://ria.ru/20201102/strelba-1582598597.html
афганистан
кабул (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/153110/74/1531107434_303:0:3943:2730_1400x0_80_0_0_cd3a9563f1fab77971b07724fd444841.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
афганистан, кабул (город), в мире

При атаке на университет в Кабуле погибли 20 человек, сообщили источники

14:02 02.11.2020 (обновлено: 14:28 02.11.2020)
 
© AP Photo / Massoud HossainiПолицейский возле избирательного участка в Кабуле, где прогремел взрыв. 20 октября 2018
Полицейский возле избирательного участка в Кабуле, где прогремел взрыв. 20 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© AP Photo / Massoud Hossaini
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Жертвами атаки на университет в Кабуле стали 20 человек, еще 15 пострадали, сообщили РИА Новости источники в сфере здравоохранения.
Ранее сообщалось о восьми пострадавших.
Стрельба произошла рядом с университетом в столице Афганистана Кабуле в понедельник. СМИ также сообщили, что на месте был слышен взрыв. Несколько вооруженных людей проникли в здание. В МВД сообщили, что на место прибыл спецназ. Позднее МВД Афганистана сообщило, что спецслужбы проводят операцию в здании, из которого удалось вывести сотни людей.
Пострадавший в результате нападения на Кабульский университет - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
13:42
В университете Кабула проводят операцию по спасению людей
Ранее телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на источники, что взрыв и стрельба произошли в тот момент, когда представители от Афганистана и Ирана открывали в университете книжную выставку.
По информации телеканала 1TV, радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к произошедшему.
Полиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
10:08
Возле университета в Кабуле произошла стрельба
 
АфганистанКабул (город)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Число жертв землетрясения в Турции выросло до 95
00:45Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
00:37Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
00:31Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
00:29На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
00:20В США пройдут президентские выборы
00:17СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников
00:15Глава МВД Австрии не подтвердил информацию о захвате заложников
00:14При стрельбе в Вене ранили сотрудника полиции
00:14Ресторан в Вене опроверг сообщения о заложниках
00:12Глава МВД Австрии заявил, что атаку в Вене устроили несколько человек
00:09В центре Вены временно перестал останавливаться общественный транспорт
23:45СМИ сообщили о захвате заложников в венском ресторане
23:22При теракте в центре Вены погибли семь человек
23:18В Минске рассказали о планах по закупке российской вакцины от COVID-19
23:08Напавший на синагогу в Вене подорвал себя, сообщили СМИ
Лента новостейМолния