https://ria.ru/20201102/kabul-1582647580.html

При атаке на университет в Кабуле погибли 20 человек, сообщили источники

При атаке на университет в Кабуле погибли 20 человек, сообщили источники

Жертвами атаки на университет в Кабуле стали 20 человек, еще 15 пострадали, сообщили РИА Новости источники в сфере здравоохранения. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:02

2020-11-02T14:02

2020-11-02T14:28

афганистан

кабул (город)

в мире

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КАБУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Жертвами атаки на университет в Кабуле стали 20 человек, еще 15 пострадали, сообщили РИА Новости источники в сфере здравоохранения.Ранее сообщалось о восьми пострадавших.Стрельба произошла рядом с университетом в столице Афганистана Кабуле в понедельник. СМИ также сообщили, что на месте был слышен взрыв. Несколько вооруженных людей проникли в здание. В МВД сообщили, что на место прибыл спецназ. Позднее МВД Афганистана сообщило, что спецслужбы проводят операцию в здании, из которого удалось вывести сотни людей.Ранее телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на источники, что взрыв и стрельба произошли в тот момент, когда представители от Афганистана и Ирана открывали в университете книжную выставку.По информации телеканала 1TV, радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к произошедшему.

https://ria.ru/20201102/kabul-1582642929.html

https://ria.ru/20201102/strelba-1582598597.html

афганистан

кабул (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, кабул (город), в мире