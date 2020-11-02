https://ria.ru/20201102/kabul-1582647580.html
При атаке на университет в Кабуле погибли 20 человек, сообщили источники
При атаке на университет в Кабуле погибли 20 человек, сообщили источники
Жертвами атаки на университет в Кабуле стали 20 человек, еще 15 пострадали, сообщили РИА Новости источники в сфере здравоохранения. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:02
2020-11-02T14:02
2020-11-02T14:28
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КАБУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Жертвами атаки на университет в Кабуле стали 20 человек, еще 15 пострадали, сообщили РИА Новости источники в сфере здравоохранения.Ранее сообщалось о восьми пострадавших.Стрельба произошла рядом с университетом в столице Афганистана Кабуле в понедельник. СМИ также сообщили, что на месте был слышен взрыв. Несколько вооруженных людей проникли в здание. В МВД сообщили, что на место прибыл спецназ. Позднее МВД Афганистана сообщило, что спецслужбы проводят операцию в здании, из которого удалось вывести сотни людей.Ранее телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на источники, что взрыв и стрельба произошли в тот момент, когда представители от Афганистана и Ирана открывали в университете книжную выставку.По информации телеканала 1TV, радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к произошедшему.
https://ria.ru/20201102/kabul-1582642929.html
https://ria.ru/20201102/strelba-1582598597.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, кабул (город), в мире