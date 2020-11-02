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В университете Кабула проводят операцию по спасению людей
В университете Кабула проводят операцию по спасению людей
Спецслужбы проводят операцию в университете Кабула, здание которого ранее атаковали вооруженные неизвестные, сотни людей спасены, сообщает телеканал 1TV со... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:42
2020-11-02T14:19
мвд афганистана
афганистан
талибан
кабул (город)
в мире
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Спецслужбы проводят операцию в университете Кабула, здание которого ранее атаковали вооруженные неизвестные, сотни людей спасены, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя МВД Афганистана.Ранее сообщалось, что стрельба произошла рядом с университетом в столице Афганистана Кабуле. СМИ также сообщили, что на месте был слышен взрыв. Несколько вооруженных людей проникли в здание. В МВД сообщили, что на место прибыл спецназ.По последним данным минздрава, в результате нападения ранения получили по меньшей мере восемь человек.Ранее телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на источники, что взрыв и стрельба произошли в тот момент, когда представители от Афганистана и Ирана открывали в университете книжную выставку.По информации телеканала 1TV, радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к произошедшему.
https://ria.ru/20201102/ataka-1582609063.html
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мвд афганистана, афганистан, талибан, кабул (город), в мире

В университете Кабула проводят операцию по спасению людей

13:42 02.11.2020 (обновлено: 14:19 02.11.2020)
 
© AFP 2020 / Wakil KohsarПострадавший в результате нападения на Кабульский университет
Пострадавший в результате нападения на Кабульский университет - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© AFP 2020 / Wakil Kohsar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Спецслужбы проводят операцию в университете Кабула, здание которого ранее атаковали вооруженные неизвестные, сотни людей спасены, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя МВД Афганистана.
Ранее сообщалось, что стрельба произошла рядом с университетом в столице Афганистана Кабуле. СМИ также сообщили, что на месте был слышен взрыв. Несколько вооруженных людей проникли в здание. В МВД сообщили, что на место прибыл спецназ.
Афганские полицейские у места нападения на университет в Кабуле - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
11:11
В результате атаки на университет в Кабуле были ранены четыре человека
По последним данным минздрава, в результате нападения ранения получили по меньшей мере восемь человек.
Ранее телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на источники, что взрыв и стрельба произошли в тот момент, когда представители от Афганистана и Ирана открывали в университете книжную выставку.
По информации телеканала 1TV, радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к произошедшему.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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