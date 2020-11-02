https://ria.ru/20201102/kabul-1582642929.html

В университете Кабула проводят операцию по спасению людей

В университете Кабула проводят операцию по спасению людей

Спецслужбы проводят операцию в университете Кабула, здание которого ранее атаковали вооруженные неизвестные, сотни людей спасены, сообщает телеканал 1TV со... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T13:42

2020-11-02T13:42

2020-11-02T14:19

мвд афганистана

афганистан

талибан

кабул (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582649532_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_924f618a2e3dfc55e5b2e1d3b7c58b01.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Спецслужбы проводят операцию в университете Кабула, здание которого ранее атаковали вооруженные неизвестные, сотни людей спасены, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя МВД Афганистана.Ранее сообщалось, что стрельба произошла рядом с университетом в столице Афганистана Кабуле. СМИ также сообщили, что на месте был слышен взрыв. Несколько вооруженных людей проникли в здание. В МВД сообщили, что на место прибыл спецназ.По последним данным минздрава, в результате нападения ранения получили по меньшей мере восемь человек.Ранее телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на источники, что взрыв и стрельба произошли в тот момент, когда представители от Афганистана и Ирана открывали в университете книжную выставку.По информации телеканала 1TV, радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к произошедшему.

https://ria.ru/20201102/ataka-1582609063.html

https://ria.ru/20200924/taliby-1577724914.html

афганистан

кабул (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд афганистана, афганистан, талибан, кабул (город), в мире