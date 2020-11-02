https://ria.ru/20201102/istrebitel-1582580756.html

Американский пилот оценил боевые качества МиГ-29

Американский пилот оценил боевые качества МиГ-29

МиГ-29 является очень маневренной машиной, однако ему не хватает дальности полета и ситуационной осведомленности. Об этом, как пишет The National Interest,... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T01:24

2020-11-02T01:24

2020-11-02T01:24

ввс сша

миг-29

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сша

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. МиГ-29 является очень маневренной машиной, однако ему не хватает дальности полета и ситуационной осведомленности. Об этом, как пишет The National Interest, рассказал отставной пилот ВВС США Гай Рэйзер, принимавший в 2001 году участие в испытаниях советских истребителей в Польше.Рэйзер и его сослуживцы занимались подготовкой польских пилотов, летавших на МиГ-29, после вступления Польши в НАТО в 1999 году. Ему удалось довелось пилотировать советский истребитель в ходе одного из учебных полетов.Также Рэйзер отметил, что МиГ-29 "не хватало общей ситуационной осведомленности и дальности полета".МиГ-29 – советский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Первая серийная модификация поступила в войска в 1983 году.МиГ-29 оснащен комплексом обороны, предназначенным для своевременного предупреждения лётчика об угрозе нападения, информирования о направлении возможной атаки, а также постановки помех системам наведения ракет противника. На самолете устанавливается станция предупреждения о радиолокационном облучении СПО-15ЛМ "Береза"". Для защиты от средств поражения, имеющих тепловое наведение, имеется система создания пассивных помех, осуществляемых путем выброса ложных тепловых целей в виде отстреливаемых патронов.Ранее The National Interest напомнил, что модернизированный МиГ-29 может считаться современной боевой машиной, поскольку получил новейшие летные системы и вооруженные комплексы, позволяющие проводить воздушные операции различной степени сложности. Истребитель получил новые ракеты класса "воздух-поверхность", а также противокорабельную оружейную систему. Главной особенностью обновленного МиГ-29 является специальная установка радиоэлектронной борьбы, защищающая самолет от ПВО и перехватчиков противника.

https://ria.ru/20160513/1432506658.html

https://ria.ru/20150704/1113298194.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ввс сша, миг-29, нато, польша, сша, в мире