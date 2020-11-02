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Американский пилот оценил боевые качества МиГ-29
Американский пилот оценил боевые качества МиГ-29
МиГ-29 является очень маневренной машиной, однако ему не хватает дальности полета и ситуационной осведомленности. Об этом, как пишет The National Interest,... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T01:24
2020-11-02T01:24
ввс сша
миг-29
нато
польша
сша
в мире
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. МиГ-29 является очень маневренной машиной, однако ему не хватает дальности полета и ситуационной осведомленности. Об этом, как пишет The National Interest, рассказал отставной пилот ВВС США Гай Рэйзер, принимавший в 2001 году участие в испытаниях советских истребителей в Польше.Рэйзер и его сослуживцы занимались подготовкой польских пилотов, летавших на МиГ-29, после вступления Польши в НАТО в 1999 году. Ему удалось довелось пилотировать советский истребитель в ходе одного из учебных полетов.Также Рэйзер отметил, что МиГ-29 "не хватало общей ситуационной осведомленности и дальности полета".МиГ-29 – советский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Первая серийная модификация поступила в войска в 1983 году.МиГ-29 оснащен комплексом обороны, предназначенным для своевременного предупреждения лётчика об угрозе нападения, информирования о направлении возможной атаки, а также постановки помех системам наведения ракет противника. На самолете устанавливается станция предупреждения о радиолокационном облучении СПО-15ЛМ "Береза"". Для защиты от средств поражения, имеющих тепловое наведение, имеется система создания пассивных помех, осуществляемых путем выброса ложных тепловых целей в виде отстреливаемых патронов.Ранее The National Interest напомнил, что модернизированный МиГ-29 может считаться современной боевой машиной, поскольку получил новейшие летные системы и вооруженные комплексы, позволяющие проводить воздушные операции различной степени сложности. Истребитель получил новые ракеты класса "воздух-поверхность", а также противокорабельную оружейную систему. Главной особенностью обновленного МиГ-29 является специальная установка радиоэлектронной борьбы, защищающая самолет от ПВО и перехватчиков противника.
https://ria.ru/20160513/1432506658.html
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ввс сша, миг-29, нато, польша, сша, в мире

Американский пилот оценил боевые качества МиГ-29

01:24 02.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. МиГ-29 является очень маневренной машиной, однако ему не хватает дальности полета и ситуационной осведомленности. Об этом, как пишет The National Interest, рассказал отставной пилот ВВС США Гай Рэйзер, принимавший в 2001 году участие в испытаниях советских истребителей в Польше.
Рэйзер и его сослуживцы занимались подготовкой польских пилотов, летавших на МиГ-29, после вступления Польши в НАТО в 1999 году. Ему удалось довелось пилотировать советский истребитель в ходе одного из учебных полетов.
"Самолет был очень маневренным, когда это было необходимо, но, казалось, для этого требовалось очень много топлива", - рассказал отставной пилот, сравнив советский истребитель с американским F-15E.
Также Рэйзер отметил, что МиГ-29 "не хватало общей ситуационной осведомленности и дальности полета".
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МиГ-29 – советский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Первая серийная модификация поступила в войска в 1983 году.
МиГ-29 оснащен комплексом обороны, предназначенным для своевременного предупреждения лётчика об угрозе нападения, информирования о направлении возможной атаки, а также постановки помех системам наведения ракет противника. На самолете устанавливается станция предупреждения о радиолокационном облучении СПО-15ЛМ "Береза"". Для защиты от средств поражения, имеющих тепловое наведение, имеется система создания пассивных помех, осуществляемых путем выброса ложных тепловых целей в виде отстреливаемых патронов.
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Ранее The National Interest напомнил, что модернизированный МиГ-29 может считаться современной боевой машиной, поскольку получил новейшие летные системы и вооруженные комплексы, позволяющие проводить воздушные операции различной степени сложности. Истребитель получил новые ракеты класса "воздух-поверхность", а также противокорабельную оружейную систему. Главной особенностью обновленного МиГ-29 является специальная установка радиоэлектронной борьбы, защищающая самолет от ПВО и перехватчиков противника.
 
ВВС СШАМиГ-29НАТОПольшаСШАВ мире
 
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