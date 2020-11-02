https://ria.ru/20201102/ispaniya-1582677147.html
В Испании ограничат скорость автомобилей на дорогах
В Испании ограничат скорость автомобилей на дорогах
В конце 2020 года во всех испанских городах вступит в силу новое ограничение скорости – 30 километров в час, вместо нынешних 50, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T18:55
2020-11-02T18:55
2020-11-02T18:55
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. В конце 2020 года во всех испанских городах вступит в силу новое ограничение скорости – 30 километров в час, вместо нынешних 50, сообщает ЕвроПульс. Генеральное управление транспорта Испании (DGT) вводит новые правила, чтобы снизить число ДТП и сократить смертность среди велосипедистов, водителей мопедов и других видов легкого транспорта.В дальнейшем, не исключают власти, скоростной режим в городах будет ужесточен еще сильнее — до 20 километров в час.По данным управления, за последние пять лет на 69 процентов выросло количество ДТП с участием курьеров, многие из которых пользуются грузовыми велосипедами и мопедами. Кроме того, в 2019 году впервые на улицах испанских городов в дорожных авариях погибло больше водителей легких видов транспорта, чем автомобилистов. Хотя общее число жертв катастроф было самым низким за последние десять лет.
https://ria.ru/20201029/kuba-1581961826.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, дороги, автомобили, новости - туризм, испания
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости.
В конце 2020 года во всех испанских городах вступит в силу новое ограничение скорости – 30 километров в час, вместо нынешних 50, сообщает
ЕвроПульс.
Генеральное управление транспорта Испании (DGT) вводит новые правила, чтобы снизить число ДТП и сократить смертность среди велосипедистов, водителей мопедов и других видов легкого транспорта.
В дальнейшем, не исключают власти, скоростной режим в городах будет ужесточен еще сильнее — до 20 километров в час.
По данным управления, за последние пять лет на 69 процентов выросло количество ДТП с участием курьеров, многие из которых пользуются грузовыми велосипедами и мопедами.
Кроме того, в 2019 году впервые на улицах испанских городов в дорожных авариях погибло больше водителей легких видов транспорта, чем автомобилистов. Хотя общее число жертв катастроф было самым низким за последние десять лет.