https://ria.ru/20201102/infarkt-1582695674.html

Названы неочевидные предвестники инфаркта

Названы неочевидные предвестники инфаркта

Эксперты рассказали британской газете Express о неочевидных признаках того, что человеку грозит инфаркт. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T17:29

2020-11-02T17:29

2020-11-02T18:42

инфаркты

здоровье

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали британской газете Express о неочевидных признаках того, что человеку грозит инфаркт.Большинство людей знают главные симптомы сердечного приступа: боль в груди, одышка и усталость, пишет издание.Среди других предвестников этого угрожающего жизни состояния — ощущение слабости, внезапное увеличение потоотделения, "тяжелое" сердцебиение, нерегулярный сердечный ритм, потеря сознания, чувство беспокойства и приближающейся смерти. У пожилых людей может быть дезориентация, как при инсульте, отмечают специалисты.В Британском фонде сердца пояснили, что боль в груди может быть разной интенсивности: у кого-то она сильная, а кому-то будет напоминать неприятные ощущения при несварении желудка. Отмечается, что симптомы могут присутствовать в течение нескольких дней, а могут возникнуть резко и внезапно.При наличии этих признаков врачи рекомендуют звонить в скорую. Пока помощь в пути, необходимо сесть, попытаться успокоиться и принять 300 миллиграммов аспирина.

https://ria.ru/20201031/rak-1582456195.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфаркты, здоровье