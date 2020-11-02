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Названы неочевидные предвестники инфаркта
Названы неочевидные предвестники инфаркта
Эксперты рассказали британской газете Express о неочевидных признаках того, что человеку грозит инфаркт. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T17:29
2020-11-02T18:42
инфаркты
здоровье
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали британской газете Express о неочевидных признаках того, что человеку грозит инфаркт.Большинство людей знают главные симптомы сердечного приступа: боль в груди, одышка и усталость, пишет издание.Среди других предвестников этого угрожающего жизни состояния — ощущение слабости, внезапное увеличение потоотделения, "тяжелое" сердцебиение, нерегулярный сердечный ритм, потеря сознания, чувство беспокойства и приближающейся смерти. У пожилых людей может быть дезориентация, как при инсульте, отмечают специалисты.В Британском фонде сердца пояснили, что боль в груди может быть разной интенсивности: у кого-то она сильная, а кому-то будет напоминать неприятные ощущения при несварении желудка. Отмечается, что симптомы могут присутствовать в течение нескольких дней, а могут возникнуть резко и внезапно.При наличии этих признаков врачи рекомендуют звонить в скорую. Пока помощь в пути, необходимо сесть, попытаться успокоиться и принять 300 миллиграммов аспирина.
https://ria.ru/20201031/rak-1582456195.html
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инфаркты, здоровье

Названы неочевидные предвестники инфаркта

17:29 02.11.2020 (обновлено: 18:42 02.11.2020)
 
© Depositphotos / stevanovicigorБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Depositphotos / stevanovicigor
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали британской газете Express о неочевидных признаках того, что человеку грозит инфаркт.
Большинство людей знают главные симптомы сердечного приступа: боль в груди, одышка и усталость, пишет издание.

"Синеватые губы, руки или ноги также могут сигнализировать о том, что у человека сердечный приступ", — рассказали в некоммерческой медицинской организации Седарс-Синай.

Среди других предвестников этого угрожающего жизни состояния — ощущение слабости, внезапное увеличение потоотделения, "тяжелое" сердцебиение, нерегулярный сердечный ритм, потеря сознания, чувство беспокойства и приближающейся смерти. У пожилых людей может быть дезориентация, как при инсульте, отмечают специалисты.
Глаз - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
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В Британском фонде сердца пояснили, что боль в груди может быть разной интенсивности: у кого-то она сильная, а кому-то будет напоминать неприятные ощущения при несварении желудка. Отмечается, что симптомы могут присутствовать в течение нескольких дней, а могут возникнуть резко и внезапно.
При наличии этих признаков врачи рекомендуют звонить в скорую. Пока помощь в пути, необходимо сесть, попытаться успокоиться и принять 300 миллиграммов аспирина.
 
инфарктыЗдоровье
 
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