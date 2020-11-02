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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201102/immunitet-1582687368.html
Вирусологи оценили сроки сохранения иммунитета к коронавирусу
Вирусологи оценили сроки сохранения иммунитета к коронавирусу
Российские врачи оценили, насколько долго у человека сохраняется иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщает РБК. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T16:52
2020-11-02T17:15
распространение нового коронавируса
алексей аграновский
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские врачи оценили, насколько долго у человека сохраняется иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщает РБК.Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что, помимо антител, в защите организма от инфекций участвует также клеточный иммунитет. Он признал, что организм действительно может быстро лишиться антител от коронавируса, но в то же время напомнил о наличии клеточного иммунитета.Как отметил ученый, если б организм защищали только антитела, случаев повторного заражения было бы намного больше. Он напомнил, что с опасными для здоровья клетками борются также лимфоциты, которые вырабатывает организм.Профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский, в свою очередь, рассказал, что антитела сохраняются в организме на протяжении разного периода времени, который зависит от перенесенной инфекции."Может быть, COVID действительно относится к инфекциям, иммунитет к которым сохраняется в течение пяти месяцев", — сказал он.При этом ученый подчеркнул, что вакцина от коронавируса не окажется бесполезной, даже если защита сохранится в течение нескольких месяцев.Ранее журнал Science опубликовал результаты исследования американских ученых, выяснивших, что у пациентов, перенесших COVID-19 в легкой форме, антитела сохраняются пять месяцев, после чего вновь возникает угроза заражения.Пандемия коронавируса охватила почти все страны. В настоящее время зафиксировано свыше 46 миллионов случаев заражения, 1,2 миллиона пациентов скончались. Наибольшее количество случаев инфицирования наблюдается в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201102/epidemia-1582669612.html
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алексей аграновский , анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Вирусологи оценили сроки сохранения иммунитета к коронавирусу

16:52 02.11.2020 (обновлено: 17:15 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя РИА Новости. Российские врачи оценили, насколько долго у человека сохраняется иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщает РБК.
Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что, помимо антител, в защите организма от инфекций участвует также клеточный иммунитет. Он признал, что организм действительно может быстро лишиться антител от коронавируса, но в то же время напомнил о наличии клеточного иммунитета.
"Поэтому сказать, что человек через пять месяцев уже совершенно не иммунен, трудно", — объяснил Альтштейн.
Как отметил ученый, если б организм защищали только антитела, случаев повторного заражения было бы намного больше. Он напомнил, что с опасными для здоровья клетками борются также лимфоциты, которые вырабатывает организм.
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Профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский, в свою очередь, рассказал, что антитела сохраняются в организме на протяжении разного периода времени, который зависит от перенесенной инфекции.
"Может быть, COVID действительно относится к инфекциям, иммунитет к которым сохраняется в течение пяти месяцев", — сказал он.
При этом ученый подчеркнул, что вакцина от коронавируса не окажется бесполезной, даже если защита сохранится в течение нескольких месяцев.

"По некоторым сведениям, вакцинирование дает более сильную защиту, чем естественная болезнь, — высокий титр антител. Будет более сильный иммунный ответ", — считает Аграновский.

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Ранее журнал Science опубликовал результаты исследования американских ученых, выяснивших, что у пациентов, перенесших COVID-19 в легкой форме, антитела сохраняются пять месяцев, после чего вновь возникает угроза заражения.
Пандемия коронавируса охватила почти все страны. В настоящее время зафиксировано свыше 46 миллионов случаев заражения, 1,2 миллиона пациентов скончались. Наибольшее количество случаев инфицирования наблюдается в США, Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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