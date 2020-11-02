https://ria.ru/20201102/immunitet-1582687368.html

Вирусологи оценили сроки сохранения иммунитета к коронавирусу

Вирусологи оценили сроки сохранения иммунитета к коронавирусу

Российские врачи оценили, насколько долго у человека сохраняется иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщает РБК. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T16:52

2020-11-02T16:52

2020-11-02T17:15

распространение нового коронавируса

алексей аграновский

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российские врачи оценили, насколько долго у человека сохраняется иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщает РБК.Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что, помимо антител, в защите организма от инфекций участвует также клеточный иммунитет. Он признал, что организм действительно может быстро лишиться антител от коронавируса, но в то же время напомнил о наличии клеточного иммунитета.Как отметил ученый, если б организм защищали только антитела, случаев повторного заражения было бы намного больше. Он напомнил, что с опасными для здоровья клетками борются также лимфоциты, которые вырабатывает организм.Профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский, в свою очередь, рассказал, что антитела сохраняются в организме на протяжении разного периода времени, который зависит от перенесенной инфекции."Может быть, COVID действительно относится к инфекциям, иммунитет к которым сохраняется в течение пяти месяцев", — сказал он.При этом ученый подчеркнул, что вакцина от коронавируса не окажется бесполезной, даже если защита сохранится в течение нескольких месяцев.Ранее журнал Science опубликовал результаты исследования американских ученых, выяснивших, что у пациентов, перенесших COVID-19 в легкой форме, антитела сохраняются пять месяцев, после чего вновь возникает угроза заражения.Пандемия коронавируса охватила почти все страны. В настоящее время зафиксировано свыше 46 миллионов случаев заражения, 1,2 миллиона пациентов скончались. Наибольшее количество случаев инфицирования наблюдается в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201102/epidemia-1582669612.html

https://ria.ru/20201102/long-1582685969.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей аграновский , анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество