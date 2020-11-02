https://ria.ru/20201102/gubin-1582581370.html

Дана Борисова прокомментировала исчезновение Андрея Губина

Дана Борисова прокомментировала исчезновение Андрея Губина

Телеведущая и близкая знакомая музыканта Андрея Губина Дана Борисова рассказала "Вечерней Москве", что не знает, куда пропал исполнитель. РИА Новости, 02.11.2020

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2020-11-02T06:16

шоубиз

андрей губин

россия

дана борисова

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Телеведущая и близкая знакомая музыканта Андрея Губина Дана Борисова рассказала "Вечерней Москве", что не знает, куда пропал исполнитель.Ранее продюсер Губина Тарас Ващишин сообщил, что уже больше месяца не может до него дозвониться. Он отметил, что артист недоступен не только для него, но и для коллег и друзей.Борисова подтвердила информацию о том, что Губин давно не выходил на связь, признавшись, что не знает, где он может находиться."Он человек сам по себе замкнутый. Конечно, в годы, когда Андрей был в зените славы, он больше был расположен к общению, диалогу, а сейчас он как отшельник — ни с кем не хочет говорить. У него тяжелое эмоциональное состояние", — добавила телеведущая.Она отметила, что Губин является талантливым человеком, и его очень не хватает на отечественной эстраде.Затворнический образ жизни музыканта продолжается несколько лет. По словам самого Губина, он страдает из-за левосторонней прозопалгии лица — неврологического заболевания, из-за которого покинул сцену.

https://ria.ru/20200713/1574263904.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей губин, россия, дана борисова