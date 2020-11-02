Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201102/gubin-1582581370.html
Дана Борисова прокомментировала исчезновение Андрея Губина
Дана Борисова прокомментировала исчезновение Андрея Губина
Телеведущая и близкая знакомая музыканта Андрея Губина Дана Борисова рассказала "Вечерней Москве", что не знает, куда пропал исполнитель. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T01:40
2020-11-02T06:16
шоубиз
андрей губин
россия
дана борисова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154962/13/1549621396_0:22:1268:735_1400x0_80_0_0_e6eb92f0735cee8a80b18694846f2c92.jpg
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Телеведущая и близкая знакомая музыканта Андрея Губина Дана Борисова рассказала "Вечерней Москве", что не знает, куда пропал исполнитель.Ранее продюсер Губина Тарас Ващишин сообщил, что уже больше месяца не может до него дозвониться. Он отметил, что артист недоступен не только для него, но и для коллег и друзей.Борисова подтвердила информацию о том, что Губин давно не выходил на связь, признавшись, что не знает, где он может находиться."Он человек сам по себе замкнутый. Конечно, в годы, когда Андрей был в зените славы, он больше был расположен к общению, диалогу, а сейчас он как отшельник — ни с кем не хочет говорить. У него тяжелое эмоциональное состояние", — добавила телеведущая.Она отметила, что Губин является талантливым человеком, и его очень не хватает на отечественной эстраде.Затворнический образ жизни музыканта продолжается несколько лет. По словам самого Губина, он страдает из-за левосторонней прозопалгии лица — неврологического заболевания, из-за которого покинул сцену.
https://ria.ru/20200713/1574263904.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/154962/13/1549621396_137:0:1268:848_1400x0_80_0_0_25eea8ba182ce7ce4c990ac45bc78dd3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей губин, россия, дана борисова

Дана Борисова прокомментировала исчезновение Андрея Губина

01:40 02.11.2020 (обновлено: 06:16 02.11.2020)
 
© Первый каналСтоп-кадр передачи "Сегодня вечером". 19 января 2019
Стоп-кадр передачи Сегодня вечером. 19 января 2019 - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Первый канал
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Телеведущая и близкая знакомая музыканта Андрея Губина Дана Борисова рассказала "Вечерней Москве", что не знает, куда пропал исполнитель.
Ранее продюсер Губина Тарас Ващишин сообщил, что уже больше месяца не может до него дозвониться. Он отметил, что артист недоступен не только для него, но и для коллег и друзей.
Борисова подтвердила информацию о том, что Губин давно не выходил на связь, признавшись, что не знает, где он может находиться.
"Он человек сам по себе замкнутый. Конечно, в годы, когда Андрей был в зените славы, он больше был расположен к общению, диалогу, а сейчас он как отшельник — ни с кем не хочет говорить. У него тяжелое эмоциональное состояние", — добавила телеведущая.
Она отметила, что Губин является талантливым человеком, и его очень не хватает на отечественной эстраде.
Затворнический образ жизни музыканта продолжается несколько лет. По словам самого Губина, он страдает из-за левосторонней прозопалгии лица — неврологического заболевания, из-за которого покинул сцену.
Андрей Губин во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 12:16Культура
Андрей Губин выступил на публике после долгого перерыва
 
ШоубизАндрей ГубинРоссияДана Борисова
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:39Доктор Комаровский назвал главную странность коронавируса
08:39На нефтешахте в Коми выясняют судьбу двух пропавших при пожаре рабочих
08:28В Канаде за ночь сгорели две церкви
08:25Найден способ диагностировать рак и другие болезни по одной капле крови
07:59В Москве в понедельник ожидается туман и морось
07:48Москва вошла в число мировых лидеров по качеству школьного образования
07:36В Красноярском крае запретили пользоваться Wi-Fi в ТРЦ
07:23В ХМАО подросток застрял в турбине самолета-памятника
07:21В Баку заявили о продолжении боев на нескольких направлениях в Карабахе
07:14Эксперт объяснил, почему в евро инвестировать выгоднее, чем в доллар
07:11Баку обвинил Ереван в обстреле районов у зоны боевых действий в Карабахе
06:55Эксперт спрогнозировал пик пандемии коронавируса в Москве
06:08Пушков назвал упущенный Украиной шанс
06:05На газопроводе в ЯНАО произошли разрыв трубы и возгорание
05:42СМИ: расходы россиян на тестирование на COVID-19 предложили возмещать
05:28В Германии вступил в силу режим карантина
04:49Майя Санду лидирует на выборах президента Молдавии
04:41Друг Цивина и Дрожжиной рассказал об их многолетнем "бизнесе"
04:33Врач-иммунолог объяснил, как "домашние" вирусы защищают человека
04:15На местах боев 1945 года на Сахалине нашли амуницию японских солдат
Лента новостейМолния