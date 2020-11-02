https://ria.ru/20201102/gubin-1582581370.html
Дана Борисова прокомментировала исчезновение Андрея Губина
Дана Борисова прокомментировала исчезновение Андрея Губина
Телеведущая и близкая знакомая музыканта Андрея Губина Дана Борисова рассказала "Вечерней Москве", что не знает, куда пропал исполнитель. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T01:40
2020-11-02T01:40
2020-11-02T06:16
шоубиз
андрей губин
россия
дана борисова
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Телеведущая и близкая знакомая музыканта Андрея Губина Дана Борисова рассказала "Вечерней Москве", что не знает, куда пропал исполнитель.Ранее продюсер Губина Тарас Ващишин сообщил, что уже больше месяца не может до него дозвониться. Он отметил, что артист недоступен не только для него, но и для коллег и друзей.Борисова подтвердила информацию о том, что Губин давно не выходил на связь, признавшись, что не знает, где он может находиться."Он человек сам по себе замкнутый. Конечно, в годы, когда Андрей был в зените славы, он больше был расположен к общению, диалогу, а сейчас он как отшельник — ни с кем не хочет говорить. У него тяжелое эмоциональное состояние", — добавила телеведущая.Она отметила, что Губин является талантливым человеком, и его очень не хватает на отечественной эстраде.Затворнический образ жизни музыканта продолжается несколько лет. По словам самого Губина, он страдает из-за левосторонней прозопалгии лица — неврологического заболевания, из-за которого покинул сцену.
https://ria.ru/20200713/1574263904.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей губин, россия, дана борисова
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости.
Телеведущая и близкая знакомая музыканта Андрея Губина Дана Борисова
рассказала "Вечерней Москве
", что не знает, куда пропал исполнитель.
Ранее продюсер Губина Тарас Ващишин сообщил, что уже больше месяца не может до него дозвониться. Он отметил, что артист недоступен не только для него, но и для коллег и друзей.
Борисова подтвердила информацию о том, что Губин давно не выходил на связь, признавшись, что не знает, где он может находиться.
"Он человек сам по себе замкнутый. Конечно, в годы, когда Андрей был в зените славы, он больше был расположен к общению, диалогу, а сейчас он как отшельник — ни с кем не хочет говорить. У него тяжелое эмоциональное состояние", — добавила телеведущая.
Она отметила, что Губин является талантливым человеком, и его очень не хватает на отечественной эстраде.
Затворнический образ жизни музыканта продолжается несколько лет. По словам самого Губина, он страдает из-за левосторонней прозопалгии лица — неврологического заболевания, из-за которого покинул сцену.