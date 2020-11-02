https://ria.ru/20201102/gripp-1582686615.html

Минздрав оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом в регионах

Минздрав оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом в регионах

Ситуация с заболеваемостью гриппом в регионах России в целом остается благополучной, с начала эпидемического сезона зарегистрировано 6,19 миллиона случаев ОРВИ, РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T16:48

2020-11-02T16:48

2020-11-02T16:54

россия

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью гриппом в регионах России в целом остается благополучной, с начала эпидемического сезона зарегистрировано 6,19 миллиона случаев ОРВИ, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.С начала эпидсезона в стране зарегистрировано 6,19 миллиона случаев ОРВИ, в том числе 20 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, отметили в пресс-службе. Все заболевшие не были привиты от гриппа, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582465613.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество