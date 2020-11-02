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Минздрав оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом в регионах
Минздрав оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом в регионах
Ситуация с заболеваемостью гриппом в регионах России в целом остается благополучной, с начала эпидемического сезона зарегистрировано 6,19 миллиона случаев ОРВИ, РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T16:48
2020-11-02T16:54
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью гриппом в регионах России в целом остается благополучной, с начала эпидемического сезона зарегистрировано 6,19 миллиона случаев ОРВИ, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.С начала эпидсезона в стране зарегистрировано 6,19 миллиона случаев ОРВИ, в том числе 20 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, отметили в пресс-службе. Все заболевшие не были привиты от гриппа, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582465613.html
россия
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россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом в регионах

16:48 02.11.2020 (обновлено: 16:54 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнформационные плакаты в поликлинике
Информационные плакаты в поликлинике - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью гриппом в регионах России в целом остается благополучной, с начала эпидемического сезона зарегистрировано 6,19 миллиона случаев ОРВИ, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

"По состоянию на сегодня в субъектах Российской Федерации ситуация по заболеваемости гриппом в целом остается благополучной", - говорится в сообщении.

С начала эпидсезона в стране зарегистрировано 6,19 миллиона случаев ОРВИ, в том числе 20 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, отметили в пресс-службе. Все заболевшие не были привиты от гриппа, уточнили в пресс-службе.
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