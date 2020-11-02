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https://ria.ru/20201102/gretsiya-1582660527.html
Власти Греции введут локдаун в Салониках
Власти Греции введут локдаун в Салониках
В Греции на фоне COVID в Салониках и городе Серры вводится локдаун на две недели, передвижение возможно только после смс-уведомления о выходе на улицу, заявил... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:54
2020-11-02T15:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
салоники
греция
серра
в мире
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АФИНЫ, 2 ноя – РИА Новости. В Греции на фоне COVID в Салониках и городе Серры вводится локдаун на две недели, передвижение возможно только после смс-уведомления о выходе на улицу, заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас на брифинге в понедельник.Он пояснил это очень сложной эпидемиологической ситуацией.Локдаун вводится со вторника."Отличие от локдауна, который был весной, в том, что школы будут работать", - сказал Петсас.Салоники являются вторым по величине городом Греции, население с пригородными районами превышает 1,1 миллиона человек."Хотя данные показывают, что даже сегодня Греция относится к странам с наилучшей эпидемиологической картиной, заболеваемость в нашей стране также агрессивно растет. Ситуация в Салониках и некоторых соседних префектурах крайне серьезна для общественного здравоохранения. Министр здравоохранения Василис Кикилиас сегодня утром посетил город, в котором уже реализован план действий в чрезвычайных ситуациях", - сказал Петсас.По его словам, эпидемиологическая нагрузка в этих регионах большая и требует дополнительных действий."Премьер-министр, связавшись с министром здравоохранения, решил ввести локальную изоляцию в регионах Салоники и Серры с 6 часов утра 3 ноября 2020 года на 14 дней. Этот местный локдаун существенно отличается от общего локдауна, который действовал весной. Школы всех уровней останутся открытыми, конечно, со всеми мерами защиты, действующими с начала учебного года", - сказал представитель правительства.С 21.00 до 5.00 поездки разрешены только по работе и по состоянию здоровья."С завтрашнего дня запрещены внутренние и международные рейсы по несущественным причинам в и из аэропорта "Македония" в Салониках", - сказал он.Петсас напомнил, что со вторника вступает в силу на месяц новый общий план по пресечению второй волны коронавируса."Как и в случае первой волны пандемии, теперь наша задача - ограничить распространение вируса. Давайте сделаем это", - сказал Петсас.Он сообщил также, что принимаются все необходимые меры для подготовки системы здравоохранения к возросшим потребностям."Эти меры, как и во всех европейских странах, включают временное сокращение операций в больницах. В любом случае, программы лечения пациентов с хроническими проблемами со здоровьем продолжаются в обычном режиме, а также проводятся необходимые диагностические тесты и лечение (химиотерапия, лучевая терапия, инъекции лекарств, сеансы в отделении искусственной почки). Как обычные, так и срочные операции. Конечно, с необходимыми мерами предосторожности", - сказал официальный представитель правительства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201102/ukraina-1582610224.html
https://ria.ru/20201031/lokdaun-1582472437.html
салоники
греция
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коронавирус covid-19, салоники, греция, серра, в мире

Власти Греции введут локдаун в Салониках

14:54 02.11.2020 (обновлено: 15:23 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСтраны мира. Греция
Страны мира. Греция - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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АФИНЫ, 2 ноя – РИА Новости. В Греции на фоне COVID в Салониках и городе Серры вводится локдаун на две недели, передвижение возможно только после смс-уведомления о выходе на улицу, заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас на брифинге в понедельник.
Он пояснил это очень сложной эпидемиологической ситуацией.
Локдаун вводится со вторника.
"Отличие от локдауна, который был весной, в том, что школы будут работать", - сказал Петсас.
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Салоники являются вторым по величине городом Греции, население с пригородными районами превышает 1,1 миллиона человек.
"Хотя данные показывают, что даже сегодня Греция относится к странам с наилучшей эпидемиологической картиной, заболеваемость в нашей стране также агрессивно растет. Ситуация в Салониках и некоторых соседних префектурах крайне серьезна для общественного здравоохранения. Министр здравоохранения Василис Кикилиас сегодня утром посетил город, в котором уже реализован план действий в чрезвычайных ситуациях", - сказал Петсас.
По его словам, эпидемиологическая нагрузка в этих регионах большая и требует дополнительных действий.
"Премьер-министр, связавшись с министром здравоохранения, решил ввести локальную изоляцию в регионах Салоники и Серры с 6 часов утра 3 ноября 2020 года на 14 дней. Этот местный локдаун существенно отличается от общего локдауна, который действовал весной. Школы всех уровней останутся открытыми, конечно, со всеми мерами защиты, действующими с начала учебного года", - сказал представитель правительства.
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С 21.00 до 5.00 поездки разрешены только по работе и по состоянию здоровья.
"С завтрашнего дня запрещены внутренние и международные рейсы по несущественным причинам в и из аэропорта "Македония" в Салониках", - сказал он.
Петсас напомнил, что со вторника вступает в силу на месяц новый общий план по пресечению второй волны коронавируса.
"Как и в случае первой волны пандемии, теперь наша задача - ограничить распространение вируса. Давайте сделаем это", - сказал Петсас.
Он сообщил также, что принимаются все необходимые меры для подготовки системы здравоохранения к возросшим потребностям.
"Эти меры, как и во всех европейских странах, включают временное сокращение операций в больницах. В любом случае, программы лечения пациентов с хроническими проблемами со здоровьем продолжаются в обычном режиме, а также проводятся необходимые диагностические тесты и лечение (химиотерапия, лучевая терапия, инъекции лекарств, сеансы в отделении искусственной почки). Как обычные, так и срочные операции. Конечно, с необходимыми мерами предосторожности", - сказал официальный представитель правительства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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