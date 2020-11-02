https://ria.ru/20201102/gretsiya-1582600007.html

В лагере беженцев на острове Самос произошел пожар

В лагере беженцев на острове Самос произошел пожар

Пожар произошел в лагере беженцев на острове Самос, пострадавшем от сильного землетрясения 30 октября. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T10:20

2020-11-02T10:20

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греция

в мире

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АФИНЫ, 2 ноя – РИА Новости. Пожар произошел в лагере беженцев на острове Самос, пострадавшем от сильного землетрясения 30 октября.Пожар в центре приема и идентификации, в котором проживают более 4,2 тысячи человек, начался около 4 часов утра (5 мск).На место были направлены 7 пожарных машин и 21 пожарный, примерно через три часа огонь был взят под контроль, сообщила пожарная служба Греции.Министерство по делам миграции и убежища сообщило, что пожар был незначительным, его причины пока не известны."Сгорели около 15 палаток. Жители лагеря были немедленно эвакуированы, сообщений о пострадавших не поступало", - сообщило министерство.

https://ria.ru/20200308/1568309814.html

https://ria.ru/20190929/1559258797.html

греция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

греция, в мире