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В лагере беженцев на острове Самос произошел пожар
В лагере беженцев на острове Самос произошел пожар
Пожар произошел в лагере беженцев на острове Самос, пострадавшем от сильного землетрясения 30 октября. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T10:20
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греция
в мире
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АФИНЫ, 2 ноя – РИА Новости. Пожар произошел в лагере беженцев на острове Самос, пострадавшем от сильного землетрясения 30 октября.Пожар в центре приема и идентификации, в котором проживают более 4,2 тысячи человек, начался около 4 часов утра (5 мск).На место были направлены 7 пожарных машин и 21 пожарный, примерно через три часа огонь был взят под контроль, сообщила пожарная служба Греции.Министерство по делам миграции и убежища сообщило, что пожар был незначительным, его причины пока не известны."Сгорели около 15 палаток. Жители лагеря были немедленно эвакуированы, сообщений о пострадавших не поступало", - сообщило министерство.
https://ria.ru/20200308/1568309814.html
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греция, в мире

В лагере беженцев на острове Самос произошел пожар

10:20 02.11.2020
 
© AP Photo / Lefteris PitarakisМигранты во временном центре размещения на острове Самос, Греция
Мигранты во временном центре размещения на острове Самос, Греция - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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АФИНЫ, 2 ноя – РИА Новости. Пожар произошел в лагере беженцев на острове Самос, пострадавшем от сильного землетрясения 30 октября.
Пожар в центре приема и идентификации, в котором проживают более 4,2 тысячи человек, начался около 4 часов утра (5 мск).
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На место были направлены 7 пожарных машин и 21 пожарный, примерно через три часа огонь был взят под контроль, сообщила пожарная служба Греции.
Министерство по делам миграции и убежища сообщило, что пожар был незначительным, его причины пока не известны.
"Сгорели около 15 палаток. Жители лагеря были немедленно эвакуированы, сообщений о пострадавших не поступало", - сообщило министерство.
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