https://ria.ru/20201102/gretsiya-1582600007.html
В лагере беженцев на острове Самос произошел пожар
В лагере беженцев на острове Самос произошел пожар
Пожар произошел в лагере беженцев на острове Самос, пострадавшем от сильного землетрясения 30 октября. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T10:20
2020-11-02T10:20
2020-11-02T10:20
греция
в мире
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АФИНЫ, 2 ноя – РИА Новости. Пожар произошел в лагере беженцев на острове Самос, пострадавшем от сильного землетрясения 30 октября.Пожар в центре приема и идентификации, в котором проживают более 4,2 тысячи человек, начался около 4 часов утра (5 мск).На место были направлены 7 пожарных машин и 21 пожарный, примерно через три часа огонь был взят под контроль, сообщила пожарная служба Греции.Министерство по делам миграции и убежища сообщило, что пожар был незначительным, его причины пока не известны."Сгорели около 15 палаток. Жители лагеря были немедленно эвакуированы, сообщений о пострадавших не поступало", - сообщило министерство.
https://ria.ru/20200308/1568309814.html
https://ria.ru/20190929/1559258797.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
греция, в мире
АФИНЫ, 2 ноя – РИА Новости. Пожар произошел в лагере беженцев на острове Самос, пострадавшем от сильного землетрясения 30 октября.
Пожар в центре приема и идентификации, в котором проживают более 4,2 тысячи человек, начался около 4 часов утра (5 мск).
На место были направлены 7 пожарных машин и 21 пожарный, примерно через три часа огонь был взят под контроль, сообщила пожарная служба Греции
.
Министерство по делам миграции и убежища сообщило, что пожар был незначительным, его причины пока не известны.
"Сгорели около 15 палаток. Жители лагеря были немедленно эвакуированы, сообщений о пострадавших не поступало", - сообщило министерство.