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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201102/germaniya-1582585423.html
В Германии вступил в силу режим карантина
В Германии вступил в силу режим карантина
В Германии с понедельника до конца месяца вводится режим локдауна для борьбы с распространением коронавируса. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T05:28
2020-11-02T06:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
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БЕРЛИН, 2 ноя - РИА Новости. В Германии с понедельника до конца месяца вводится режим локдауна для борьбы с распространением коронавируса.О введении карантина 28 октября объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Объясняя необходимость нового общенационального режима жестких ограничений, она заявила, что хотя пока система здравоохранения справляется с ростом числа пациентов, через несколько недель ее возможности могут достичь своих границ.Режим, в частности, предполагает закрытие театров, фитнес-клубов, ограничение контактов, туристических поездок, заведения общепита работают только на вынос или через сервис доставки, при этом школы и детские сады остаются открытыми, продолжат работу парикмахерские, магазины (с ограничением числа посетителей). В отличие от весеннего, новый режим ограничений не предполагает закрытия школ и детских садов, власти настаивают, что они будут продолжать работать в нормальном режиме до тех пор, пока это возможно.По данным на 1 ноября в Германии за сутки выявили почти 14,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, 29 человек умерли. Всего с начала эпидемии в Германии зарегистрировали 532 930 случаев заболевания коронавирусом и 10 481 летальный исход. Выздоровели более 355 тысяч заболевших.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, германия, в мире

В Германии вступил в силу режим карантина

05:28 02.11.2020 (обновлено: 06:15 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкЛюдт на набережной в Берлине
Людт на набережной в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Николай Филяков
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БЕРЛИН, 2 ноя - РИА Новости. В Германии с понедельника до конца месяца вводится режим локдауна для борьбы с распространением коронавируса.
О введении карантина 28 октября объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Объясняя необходимость нового общенационального режима жестких ограничений, она заявила, что хотя пока система здравоохранения справляется с ростом числа пациентов, через несколько недель ее возможности могут достичь своих границ.
Режим, в частности, предполагает закрытие театров, фитнес-клубов, ограничение контактов, туристических поездок, заведения общепита работают только на вынос или через сервис доставки, при этом школы и детские сады остаются открытыми, продолжат работу парикмахерские, магазины (с ограничением числа посетителей).
В отличие от весеннего, новый режим ограничений не предполагает закрытия школ и детских садов, власти настаивают, что они будут продолжать работать в нормальном режиме до тех пор, пока это возможно.
По данным на 1 ноября в Германии за сутки выявили почти 14,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, 29 человек умерли.
Всего с начала эпидемии в Германии зарегистрировали 532 930 случаев заболевания коронавирусом и 10 481 летальный исход. Выздоровели более 355 тысяч заболевших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
 
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