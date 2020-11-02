https://ria.ru/20201102/germaniya-1582585423.html

В Германии вступил в силу режим карантина

В Германии вступил в силу режим карантина

В Германии с понедельника до конца месяца вводится режим локдауна для борьбы с распространением коронавируса. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T05:28

2020-11-02T05:28

2020-11-02T06:15

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

германия

в мире

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БЕРЛИН, 2 ноя - РИА Новости. В Германии с понедельника до конца месяца вводится режим локдауна для борьбы с распространением коронавируса.О введении карантина 28 октября объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Объясняя необходимость нового общенационального режима жестких ограничений, она заявила, что хотя пока система здравоохранения справляется с ростом числа пациентов, через несколько недель ее возможности могут достичь своих границ.Режим, в частности, предполагает закрытие театров, фитнес-клубов, ограничение контактов, туристических поездок, заведения общепита работают только на вынос или через сервис доставки, при этом школы и детские сады остаются открытыми, продолжат работу парикмахерские, магазины (с ограничением числа посетителей). В отличие от весеннего, новый режим ограничений не предполагает закрытия школ и детских садов, власти настаивают, что они будут продолжать работать в нормальном режиме до тех пор, пока это возможно.По данным на 1 ноября в Германии за сутки выявили почти 14,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, 29 человек умерли. Всего с начала эпидемии в Германии зарегистрировали 532 930 случаев заболевания коронавирусом и 10 481 летальный исход. Выздоровели более 355 тысяч заболевших.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, германия, в мире