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Минск рассчитывает на привлекательную цену на газ из России в 2021 году
Минск рассчитывает на привлекательную цену на газ из России в 2021 году
Белоруссия рассчитывает в ближайшее время выйти на формирование стоимости природного газа из России на 2021 год и надеется, что она будет "привлекательной",... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T22:38
2020-11-02T22:38
роман головченко
белоруссия
экономика
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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает в ближайшее время выйти на формирование стоимости природного газа из России на 2021 год и надеется, что она будет "привлекательной", заявил премьер республики Роман Головченко."Пока окончательной договоренности (по цене на газ на 2021 год – ред.) нет, идут переговоры... Сейчас мы хотели бы выйти уже в ближайшее время на формирование стоимости природного газа для Беларуси в следующем году. И рассчитываем, что она будет для нас привлекательной", - заявил Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1".Цена на российский газ в 2020 году для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров. Белорусская сторона настаивает на ее снижении.
https://ria.ru/20201029/integratsiya-1582126988.html
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роман головченко, белоруссия, экономика

Минск рассчитывает на привлекательную цену на газ из России в 2021 году

22:38 02.11.2020
 
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция. Архивное фото
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Иван Руднев
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МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает в ближайшее время выйти на формирование стоимости природного газа из России на 2021 год и надеется, что она будет "привлекательной", заявил премьер республики Роман Головченко.
"Пока окончательной договоренности (по цене на газ на 2021 год – ред.) нет, идут переговоры... Сейчас мы хотели бы выйти уже в ближайшее время на формирование стоимости природного газа для Беларуси в следующем году. И рассчитываем, что она будет для нас привлекательной", - заявил Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1".
Цена на российский газ в 2020 году для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров. Белорусская сторона настаивает на ее снижении.
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