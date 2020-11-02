В Минске заявили, что погасили задолженность за российский газ
22:42 02.11.2020 (обновлено: 22:43 02.11.2020)
© AP Photo / Sergei GritsРабочий на компрессорной станции "Несвижская" в Белоруссии
© AP Photo / Sergei Grits
МИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Белоруссия не имеет задолженности за природный газ перед Россией, расчеты за потребленный газ завершены, заявил в понедельник премьер республики Роман Головченко.
Ранее, 16 октября, в пресс-службе минэнерго Белоруссии РИА Новости заявили, что Минск полностью рассчитался с "Газпромом" за поставки природного газа в январе-сентябре текущего года. Однако белорусская "дочка" "Газпрома" - ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" – заявила, что, хотя и получила денежные средства от Минска, но не считает, что вопрос с долгом за газ полностью решен, поскольку, в том числе, не погашена пеня за просрочку платежей.
"Расчёты за потребленный газ завершены. У нас сейчас нет задолженности перед Российской Федерацией", - заявил Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1".
Глава Минэнерго РФ Александр Новак 3 сентября говорил, что премьер-министры России и Белоруссии дали поручения ответственным сторонам проработать погашение задолженности за поставки газа в Белоруссию за этот год. 7 сентября Новак говорил, что в целом обсуждался срок погашения задолженности белорусской стороной за российский газ до конца сентября, а в настоящий момент идет сверка долга и проработка источников его погашения. Ожидалось, что Белоруссия направит около 330 миллионов долларов из кредита по линии ЕФСР на погашение долга перед "Газпромом".
Цена на российский газ в текущем году для Белоруссии составляет 127 долларов за 1 тысячу кубометров. Белорусская сторона настаивает на ее снижении.
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