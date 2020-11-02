https://ria.ru/20201102/gaz-1582697879.html

"Газпром экспорт" ответил на требование Польши снизить цену на газ

"Газпром экспорт" ответил на требование Польши снизить цену на газ

"Газпром экспорт" подтвердил, что получил обращение польской PGNiG с требованием пересмотра цен на газ с 1 ноября. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T17:40

2020-11-02T17:40

2020-11-02T17:58

pgnig

польша

газпром экспорт

экономика

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. "Газпром экспорт" подтвердил, что получил обращение польской PGNiG с требованием пересмотра цен на газ с 1 ноября.Российская компания подчеркнула, что у партнера по контракту есть такая возможность."В соответствии с условиями этого контракта любая из сторон при наличии обстоятельств, указанных в контракте, имеет право требовать пересмотра один раз в три года", — говорится в заявлении предприятия.Польская нефтегазовая компания ранее направила заявку об изменении цены на газ в рамках соглашения от 1996 года. Условия могут быть пересмотрены, если стороны сочтут, что цены "не отвечают рыночной ситуации".Газовый контракт с ПольшейВ настоящее время основной объем природного газа Польша получает из России. При этом, как ранее заявил глава PGNiG Ежи Квечиньский, в будущем Польша рассчитывает получать наибольшую часть газа из США. О заключении контрактов на поставки американского сжиженного газа (СПГ) сообщалось в 2018 и 2019 годах.Подписанное в 1996 году соглашение между PGNiG и "Газпромом" о поставке газа в Польшу истекает в 2022 году. Польская сторона заявила, что не намерена его продлевать.Вердикт Стокгольмского арбитражаВ конце марта PGNiG выиграла у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже дело о цене на газ и получила право на возврат 1,5 миллиарда долларов. "Газпром" и "Газпром экспорт" в конце мая обжаловали решение арбитража в суде округа Свеа в Швеции. При этом "Газпром экспорт" в середине июня подписал с PGNiG дополнение к контракту, отражающее вердикт арбитража. Сумму в полтора миллиарда долларов "Газпром экспорт" полностью перевел на счет польской компании в конце июня.

https://ria.ru/20201102/polsha-1582583045.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201102/omv-1582638023.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

pgnig, польша, газпром экспорт, экономика