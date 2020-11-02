Трамп увидел в выступлении Леди Гаги аргумент против Байдена
© AP Photo / Theo WargoАмериканская певица Стефани Джоанн Анджелиина Джерманотта (Lady Gaga)
© AP Photo / Theo Wargo
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что совместное мероприятие кандидата на пост главы США Джо Байдена с певицей Леди Гагой служит еще одним доказательством намерения демократов сократить нефтегазовый сектор страны.
"Только что узнал, что сонный Джо Байден выступает в Пенсильвании с Леди Гагой, полноправным членом движения Artists Against Fracking ("Артисты против фрекинга"). Это еще одно доказательство, что он бы запретил фрекинг и поднял до небес цены на энергоносители", - написал Трамп в Twitter.
Ранее Трамп подписал указ в поддержку фрекинга и нефтегазовой отрасли. Он также заявил, что Байден в случае победы на выборах запретил бы добычу углеводородов методом фрекинга и "уничтожил рабочие места в энергетическом секторе США".
Сам Байден заявлял, что в случае победы на выборах принял бы меры для прекращения применения угля в качестве источника энергии в США, а также применения метода фрекинга (гидроразрыва пласта) для добычи углеводородов.
Президентские выборы президента США пройдут 3 ноября, в ряде штатов уже вовсю идет досрочное голосование. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.