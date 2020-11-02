https://ria.ru/20201102/gaga-1582608366.html

Трамп увидел в выступлении Леди Гаги аргумент против Байдена

Трамп увидел в выступлении Леди Гаги аргумент против Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что совместное мероприятие кандидата на пост главы США Джо Байдена с певицей Леди Гагой служит еще одним доказательством... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T11:07

2020-11-02T11:07

2020-11-02T11:07

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

lady gaga (стефани джерманотта)

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567707922_0:0:2998:1687_1400x0_80_0_0_2c5052056c285a34866f9166e3149b89.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что совместное мероприятие кандидата на пост главы США Джо Байдена с певицей Леди Гагой служит еще одним доказательством намерения демократов сократить нефтегазовый сектор страны."Только что узнал, что сонный Джо Байден выступает в Пенсильвании с Леди Гагой, полноправным членом движения Artists Against Fracking ("Артисты против фрекинга"). Это еще одно доказательство, что он бы запретил фрекинг и поднял до небес цены на энергоносители", - написал Трамп в Twitter.Ранее Трамп подписал указ в поддержку фрекинга и нефтегазовой отрасли. Он также заявил, что Байден в случае победы на выборах запретил бы добычу углеводородов методом фрекинга и "уничтожил рабочие места в энергетическом секторе США".Сам Байден заявлял, что в случае победы на выборах принял бы меры для прекращения применения угля в качестве источника энергии в США, а также применения метода фрекинга (гидроразрыва пласта) для добычи углеводородов.Президентские выборы президента США пройдут 3 ноября, в ряде штатов уже вовсю идет досрочное голосование. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

https://ria.ru/20201102/ssha-1582596774.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, lady gaga (стефани джерманотта), джо байден, сша, в мире