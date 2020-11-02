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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201102/gaga-1582608366.html
Трамп увидел в выступлении Леди Гаги аргумент против Байдена
Трамп увидел в выступлении Леди Гаги аргумент против Байдена
Президент США Дональд Трамп заявил, что совместное мероприятие кандидата на пост главы США Джо Байдена с певицей Леди Гагой служит еще одним доказательством... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T11:07
2020-11-02T11:07
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
lady gaga (стефани джерманотта)
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что совместное мероприятие кандидата на пост главы США Джо Байдена с певицей Леди Гагой служит еще одним доказательством намерения демократов сократить нефтегазовый сектор страны."Только что узнал, что сонный Джо Байден выступает в Пенсильвании с Леди Гагой, полноправным членом движения Artists Against Fracking ("Артисты против фрекинга"). Это еще одно доказательство, что он бы запретил фрекинг и поднял до небес цены на энергоносители", - написал Трамп в Twitter.Ранее Трамп подписал указ в поддержку фрекинга и нефтегазовой отрасли. Он также заявил, что Байден в случае победы на выборах запретил бы добычу углеводородов методом фрекинга и "уничтожил рабочие места в энергетическом секторе США".Сам Байден заявлял, что в случае победы на выборах принял бы меры для прекращения применения угля в качестве источника энергии в США, а также применения метода фрекинга (гидроразрыва пласта) для добычи углеводородов.Президентские выборы президента США пройдут 3 ноября, в ряде штатов уже вовсю идет досрочное голосование. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
https://ria.ru/20201102/ssha-1582596774.html
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дональд трамп, lady gaga (стефани джерманотта), джо байден, сша, в мире

Трамп увидел в выступлении Леди Гаги аргумент против Байдена

11:07 02.11.2020
 
© AP Photo / Theo WargoАмериканская певица Стефани Джоанн Анджелиина Джерманотта (Lady Gaga)
Американская певица Стефани Джоанн Анджелиина Джерманотта (Lady Gaga) - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© AP Photo / Theo Wargo
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что совместное мероприятие кандидата на пост главы США Джо Байдена с певицей Леди Гагой служит еще одним доказательством намерения демократов сократить нефтегазовый сектор страны.
"Только что узнал, что сонный Джо Байден выступает в Пенсильвании с Леди Гагой, полноправным членом движения Artists Against Fracking ("Артисты против фрекинга"). Это еще одно доказательство, что он бы запретил фрекинг и поднял до небес цены на энергоносители", - написал Трамп в Twitter.
Ранее Трамп подписал указ в поддержку фрекинга и нефтегазовой отрасли. Он также заявил, что Байден в случае победы на выборах запретил бы добычу углеводородов методом фрекинга и "уничтожил рабочие места в энергетическом секторе США".
Сам Байден заявлял, что в случае победы на выборах принял бы меры для прекращения применения угля в качестве источника энергии в США, а также применения метода фрекинга (гидроразрыва пласта) для добычи углеводородов.
Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
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Президентские выборы президента США пройдут 3 ноября, в ряде штатов уже вовсю идет досрочное голосование. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампLady Gaga (Стефани Джерманотта)Джо БайденСШАВ мире
 
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