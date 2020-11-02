https://ria.ru/20201102/frantsiya-1582615878.html

Глава МВД Франции намерен посетить Россию в ближайшие дни

Глава МВД Франции намерен посетить Россию в ближайшие дни

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что посетит Россию в ближайшие дни. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T11:53

2020-11-02T11:53

2020-11-02T11:53

вооруженные нападения во франции

россия

жеральд дарманен

министерство внутренних дел франции

франция

ницца

в мире

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ПАРИЖ, 2 ноя – РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что посетит Россию в ближайшие дни."Я приеду c визитом в Россию в ближайшие дни", - сказал министр в эфире телеканала BFMTV. Он отметил, что несколько дней назад он встретился с посолом РФ во Франции Алексеем Мешковым.Ранее Дарманен в одном из телевизионных интервью отмечал, что рассчитывает обсудить вопрос возможной экстрадиции радикализированных лиц–выходцев из России.Министр внутренних дел Франции также собирается направиться с визитом в Тунис и Алжир в конце недели.Тема высылки иностранных граждан, которые подозреваются в экстремизме во Франции, стала обсуждаться после убийства учителя в пригороде Парижа. Злоумышленник 16 октября обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. В адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.В четверг, 29 октября, вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Власти страны усилили защиту мест религиозного культа и школ и приняли решение об увеличении числа французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.

https://ria.ru/20201030/syromolotov-1582226022.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, россия, жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции, франция, ницца, в мире