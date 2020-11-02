https://ria.ru/20201102/frantsiya-1582615878.html
Глава МВД Франции намерен посетить Россию в ближайшие дни
Глава МВД Франции намерен посетить Россию в ближайшие дни
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что посетит Россию в ближайшие дни. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T11:53
2020-11-02T11:53
2020-11-02T11:53
вооруженные нападения во франции
россия
жеральд дарманен
министерство внутренних дел франции
франция
ницца
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582355629_0:0:2974:1674_1400x0_80_0_0_083a54dc0e16df8b2c588c3e3427d73e.jpg
ПАРИЖ, 2 ноя – РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что посетит Россию в ближайшие дни."Я приеду c визитом в Россию в ближайшие дни", - сказал министр в эфире телеканала BFMTV. Он отметил, что несколько дней назад он встретился с посолом РФ во Франции Алексеем Мешковым.Ранее Дарманен в одном из телевизионных интервью отмечал, что рассчитывает обсудить вопрос возможной экстрадиции радикализированных лиц–выходцев из России.Министр внутренних дел Франции также собирается направиться с визитом в Тунис и Алжир в конце недели.Тема высылки иностранных граждан, которые подозреваются в экстремизме во Франции, стала обсуждаться после убийства учителя в пригороде Парижа. Злоумышленник 16 октября обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. В адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.В четверг, 29 октября, вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Власти страны усилили защиту мест религиозного культа и школ и приняли решение об увеличении числа французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.
https://ria.ru/20201030/syromolotov-1582226022.html
https://ria.ru/20200621/1573261868.html
россия
франция
ницца
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582355629_51:0:2782:2048_1400x0_80_0_0_898f0a8396111c66762faf1d39bb3dd3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные нападения во франции, россия, жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции, франция, ницца, в мире