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Чувашская Республика
https://ria.ru/20201102/fotovystavka-1582728327.html
Фотовыставка о жизни Чувашии открылась на Цветном бульваре в Москве
Фотовыставка о жизни Чувашии открылась на Цветном бульваре в Москве
Фотовыставка "Тӑван Ҫӗршыв" — Родина", посвященная 100-летию образования Чувашской автономной области, открылась в Москве на Цветном бульваре, сообщает... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T20:57
2020-11-02T20:57
чувашская республика
культура
москва
чувашская республика (чувашия)
чебоксары
фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Фотовыставка "Тӑван Ҫӗршыв" — Родина", посвященная 100-летию образования Чувашской автономной области, открылась в Москве на Цветном бульваре, сообщает министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела республики.Экспозиция у метро "Трубная" организована в рамках проведения в столице Дней культуры Чувашской Республики."Фотовыставка "Тӑван Ҫӗршыв" — уникальная возможность увидеть историю республики и ее современный облик. Гостям и жителям столицы представлены 32 фотоработы, которые наглядно повествуют о том, что Чувашия — это современная, динамично развивающаяся республика и прекрасный край с богатой историей и традициями", — отметили в министерстве. Москвичи могут познакомиться с культурными и историческими достопримечательностями столицы Чувашии — Чебоксар, с традициями и ремеслами края, национальным костюмом, древними руническими символами, увековеченными в бронзе. Выставка также представляет взору посетителей Свято-Троицкий Алатырский мужской монастырь, Тихвинский Богородицкий женский монастырь, живописные просторы Волги. Экспозицию также украсили репродукции полотен художников из фондов Чувашского государственного художественного музея.Выставка будет работать до 29 ноября, а затем переедет в Чебоксары на площадь Республики, где ее увидят жители и гости столицы Чувашии.
https://ria.ru/20200909/chuvashiya-1576966929.html
москва
чувашская республика (чувашия)
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культура, москва, чувашская республика (чувашия), чебоксары, фото

Фотовыставка о жизни Чувашии открылась на Цветном бульваре в Москве

20:57 02.11.2020
 
© Фото : Министерство культуры ЧувашииФотовыставка "Тӑван ҫӗршыв" — "Родина" в Москве
Фотовыставка Тӑван ҫӗршыв — Родина в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фото : Министерство культуры Чувашии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Фотовыставка "Тӑван Ҫӗршыв" — Родина", посвященная 100-летию образования Чувашской автономной области, открылась в Москве на Цветном бульваре, сообщает министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела республики.
Экспозиция у метро "Трубная" организована в рамках проведения в столице Дней культуры Чувашской Республики.
"Фотовыставка "Тӑван Ҫӗршыв" — уникальная возможность увидеть историю республики и ее современный облик. Гостям и жителям столицы представлены 32 фотоработы, которые наглядно повествуют о том, что Чувашия — это современная, динамично развивающаяся республика и прекрасный край с богатой историей и традициями", — отметили в министерстве.
Москвичи могут познакомиться с культурными и историческими достопримечательностями столицы Чувашии — Чебоксар, с традициями и ремеслами края, национальным костюмом, древними руническими символами, увековеченными в бронзе. Выставка также представляет взору посетителей Свято-Троицкий Алатырский мужской монастырь, Тихвинский Богородицкий женский монастырь, живописные просторы Волги. Экспозицию также украсили репродукции полотен художников из фондов Чувашского государственного художественного музея.
Выставка будет работать до 29 ноября, а затем переедет в Чебоксары на площадь Республики, где ее увидят жители и гости столицы Чувашии.
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Чувашская РеспубликаКультураМоскваЧувашская Республика (Чувашия)ЧебоксарыФото
 
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