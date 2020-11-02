https://ria.ru/20201102/fotovystavka-1582728327.html

Фотовыставка о жизни Чувашии открылась на Цветном бульваре в Москве

Фотовыставка о жизни Чувашии открылась на Цветном бульваре в Москве

Фотовыставка "Тӑван Ҫӗршыв" — Родина", посвященная 100-летию образования Чувашской автономной области, открылась в Москве на Цветном бульваре, сообщает... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T20:57

2020-11-02T20:57

2020-11-02T20:57

чувашская республика

культура

москва

чувашская республика (чувашия)

чебоксары

фото

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Фотовыставка "Тӑван Ҫӗршыв" — Родина", посвященная 100-летию образования Чувашской автономной области, открылась в Москве на Цветном бульваре, сообщает министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела республики.Экспозиция у метро "Трубная" организована в рамках проведения в столице Дней культуры Чувашской Республики."Фотовыставка "Тӑван Ҫӗршыв" — уникальная возможность увидеть историю республики и ее современный облик. Гостям и жителям столицы представлены 32 фотоработы, которые наглядно повествуют о том, что Чувашия — это современная, динамично развивающаяся республика и прекрасный край с богатой историей и традициями", — отметили в министерстве. Москвичи могут познакомиться с культурными и историческими достопримечательностями столицы Чувашии — Чебоксар, с традициями и ремеслами края, национальным костюмом, древними руническими символами, увековеченными в бронзе. Выставка также представляет взору посетителей Свято-Троицкий Алатырский мужской монастырь, Тихвинский Богородицкий женский монастырь, живописные просторы Волги. Экспозицию также украсили репродукции полотен художников из фондов Чувашского государственного художественного музея.Выставка будет работать до 29 ноября, а затем переедет в Чебоксары на площадь Республики, где ее увидят жители и гости столицы Чувашии.

https://ria.ru/20200909/chuvashiya-1576966929.html

москва

чувашская республика (чувашия)

чебоксары

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, москва, чувашская республика (чувашия), чебоксары, фото