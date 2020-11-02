https://ria.ru/20201102/finansirovanie-1582678087.html

Путин оценил ситуацию с финансированием космической отрасли

Путин оценил ситуацию с финансированием космической отрасли

Потребности в финансировании отечественной космической отрасли нужно соотносить с реалиями бюджета и правильно расставлять приоритеты, заявил президент РФ... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T16:10

2020-11-02T16:10

2020-11-02T16:10

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Потребности в финансировании отечественной космической отрасли нужно соотносить с реалиями бюджета и правильно расставлять приоритеты, заявил президент РФ Владимир Путин."Безусловно, исполнение этих программ, выпуск передовой космической продукции, строительство наземной инфраструктуры – всё это требует весомых денежных вложений. Понятно, что отрасли они остро необходимы. Но, конечно, эти потребности мы должны соотносить с реальными возможностями федерального бюджета", - сказал Путин на совещании по финансированию и развитию космической отрасли.По его словам, нужно учитывать и тот факт, что масштабные ресурсы были выделены на поддержку экономики в целом, системы здравоохранения, на помощь гражданам и бизнесу в сложных условиях эпидемии."Потому при определении объёмов финансирования космических программ крайне важно грамотно расставить приоритеты. Объективно оценить имеющийся научный, технологический, производственный потенциал организаций и предприятий отрасли, чтобы направить бюджетные средства на проекты, реализация которых наиболее актуальна и способна дать максимальную положительную отдачу", - сказал президент.

https://ria.ru/20201102/kosmos-1582671106.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика