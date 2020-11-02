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Путин оценил ситуацию с финансированием космической отрасли
Путин оценил ситуацию с финансированием космической отрасли
Потребности в финансировании отечественной космической отрасли нужно соотносить с реалиями бюджета и правильно расставлять приоритеты, заявил президент РФ... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T16:10
2020-11-02T16:10
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Потребности в финансировании отечественной космической отрасли нужно соотносить с реалиями бюджета и правильно расставлять приоритеты, заявил президент РФ Владимир Путин."Безусловно, исполнение этих программ, выпуск передовой космической продукции, строительство наземной инфраструктуры – всё это требует весомых денежных вложений. Понятно, что отрасли они остро необходимы. Но, конечно, эти потребности мы должны соотносить с реальными возможностями федерального бюджета", - сказал Путин на совещании по финансированию и развитию космической отрасли.По его словам, нужно учитывать и тот факт, что масштабные ресурсы были выделены на поддержку экономики в целом, системы здравоохранения, на помощь гражданам и бизнесу в сложных условиях эпидемии."Потому при определении объёмов финансирования космических программ крайне важно грамотно расставить приоритеты. Объективно оценить имеющийся научный, технологический, производственный потенциал организаций и предприятий отрасли, чтобы направить бюджетные средства на проекты, реализация которых наиболее актуальна и способна дать максимальную положительную отдачу", - сказал президент.
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владимир путин, экономика

Путин оценил ситуацию с финансированием космической отрасли

16:10 02.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по финансированию и развитию космической отрасли
Президент РФ Владимир Путин во время совещания в режиме видеоконференции по финансированию и развитию космической отрасли - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Потребности в финансировании отечественной космической отрасли нужно соотносить с реалиями бюджета и правильно расставлять приоритеты, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Безусловно, исполнение этих программ, выпуск передовой космической продукции, строительство наземной инфраструктуры – всё это требует весомых денежных вложений. Понятно, что отрасли они остро необходимы. Но, конечно, эти потребности мы должны соотносить с реальными возможностями федерального бюджета", - сказал Путин на совещании по финансированию и развитию космической отрасли.
По его словам, нужно учитывать и тот факт, что масштабные ресурсы были выделены на поддержку экономики в целом, системы здравоохранения, на помощь гражданам и бизнесу в сложных условиях эпидемии.
"Потому при определении объёмов финансирования космических программ крайне важно грамотно расставить приоритеты. Объективно оценить имеющийся научный, технологический, производственный потенциал организаций и предприятий отрасли, чтобы направить бюджетные средства на проекты, реализация которых наиболее актуальна и способна дать максимальную положительную отдачу", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
15:39РИА Наука
Путин назвал приоритеты России в космосе
 
Владимир ПутинЭкономика
 
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