https://ria.ru/20201102/fernandes-1582736878.html

Президент Аргентины намерен привиться российской вакциной от COVID-19

Президент Аргентины намерен привиться российской вакциной от COVID-19

Президент Аргентины Альберто Фернандес привьется российской вакциной от COVID-19, но только когда она будет доступна для остальных граждан страны, сообщил он в... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T23:06

2020-11-02T23:06

2020-11-02T23:06

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

альберто фернандес

вакцины

коронавирусы

аргентина

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 ноя - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес привьется российской вакциной от COVID-19, но только когда она будет доступна для остальных граждан страны, сообщил он в интервью РИА Новости."Конечно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос."У меня есть два образца, которые мне прислали из России, но мне кажется нечестным вакцинироваться, тогда как другие аргентинцы не могут этого сделать", - отметил президент.В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201102/argentina-1582733341.html

аргентина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, альберто фернандес, вакцины, коронавирусы, аргентина, в мире