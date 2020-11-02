https://ria.ru/20201102/fernandes-1582736878.html
Президент Аргентины намерен привиться российской вакциной от COVID-19
Президент Аргентины намерен привиться российской вакциной от COVID-19
Президент Аргентины Альберто Фернандес привьется российской вакциной от COVID-19, но только когда она будет доступна для остальных граждан страны, сообщил он в... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T23:06
2020-11-02T23:06
2020-11-02T23:06
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
альберто фернандес
вакцины
коронавирусы
аргентина
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 ноя - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес привьется российской вакциной от COVID-19, но только когда она будет доступна для остальных граждан страны, сообщил он в интервью РИА Новости."Конечно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос."У меня есть два образца, которые мне прислали из России, но мне кажется нечестным вакцинироваться, тогда как другие аргентинцы не могут этого сделать", - отметил президент.В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201102/argentina-1582733341.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, альберто фернандес, вакцины, коронавирусы, аргентина, в мире