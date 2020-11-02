https://ria.ru/20201102/evro-1582615426.html

Эксперты оценили ситуацию на валютном рынке

Эксперты оценили ситуацию на валютном рынке

Курс евро в текущих условиях может подскочить в район 95 рублей, но точно сейчас никто не может угадать, как долго продлится падение рубля, заявили опрошенные... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T11:51

2020-11-02T11:51

2020-11-02T11:51

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

андрей верников

центральный банк рф (цб рф)

сша

экономика

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Курс евро в текущих условиях может подскочить в район 95 рублей, но точно сейчас никто не может угадать, как долго продлится падение рубля, заявили опрошенные РИА Новости аналитики.Курс евро расчетами "завтра" к 11.41 мск понедельника растет на 1,21 рубля, до 93,83 рубля и уже подскакивал до 94,14 рубля, курс доллара прибавляет 1,16 рубля, до 80,69 рубля."По евро локальный импульс в район 95 рублей действительно допустим, но точно угадать точку перегиба никто не может. Если оценивать краткосрочные перспективы, то на фоне выборов в США евро может быть чуть слабее доллара", - сказал начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин."Допускаю спуск пары евро/доллар до 1,15. Но на дистанции до конца года на повестке вновь появится обсуждение нового пакета стимулирующих мер в США, что позволит паре отскочить к привычным для последних месяцев значениям 1,17-1,19", - добавил эксперт."Волнения по поводу евро оправданы. Цены на нефть падают. Евро может уйти выше 95 рублей. ЦБ вмешается, если курс уйдет выше 95-96 рублей. На последнем заседании по ставке ЦБ завил, что может увеличить валютные интервенции... Монетарные меры сейчас будут работать слабо. В конце квартала будут большие расходы бюджета, и как нейтрализовать эти горячие деньги непонятно", - отметил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения инвестгруппы "Универ Капитал" Андрей Верников."Делать предсказания о том, какой курс евро будет после выборов в США, смешно. Пока мы видим, что значительные выплаты по внешнему долгу в конце года не будут способствовать низкому курсу евро", - сказал он.

https://ria.ru/20201101/rubl-1582505961.html

https://ria.ru/20201029/rubl-1582120830.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей верников, центральный банк рф (цб рф), сша, экономика