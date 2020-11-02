https://ria.ru/20201102/evro-1582615426.html
Эксперты оценили ситуацию на валютном рынке
Эксперты оценили ситуацию на валютном рынке
Курс евро в текущих условиях может подскочить в район 95 рублей, но точно сейчас никто не может угадать, как долго продлится падение рубля, заявили опрошенные... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T11:51
2020-11-02T11:51
2020-11-02T11:51
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
андрей верников
центральный банк рф (цб рф)
сша
экономика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Курс евро в текущих условиях может подскочить в район 95 рублей, но точно сейчас никто не может угадать, как долго продлится падение рубля, заявили опрошенные РИА Новости аналитики.Курс евро расчетами "завтра" к 11.41 мск понедельника растет на 1,21 рубля, до 93,83 рубля и уже подскакивал до 94,14 рубля, курс доллара прибавляет 1,16 рубля, до 80,69 рубля."По евро локальный импульс в район 95 рублей действительно допустим, но точно угадать точку перегиба никто не может. Если оценивать краткосрочные перспективы, то на фоне выборов в США евро может быть чуть слабее доллара", - сказал начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин."Допускаю спуск пары евро/доллар до 1,15. Но на дистанции до конца года на повестке вновь появится обсуждение нового пакета стимулирующих мер в США, что позволит паре отскочить к привычным для последних месяцев значениям 1,17-1,19", - добавил эксперт."Волнения по поводу евро оправданы. Цены на нефть падают. Евро может уйти выше 95 рублей. ЦБ вмешается, если курс уйдет выше 95-96 рублей. На последнем заседании по ставке ЦБ завил, что может увеличить валютные интервенции... Монетарные меры сейчас будут работать слабо. В конце квартала будут большие расходы бюджета, и как нейтрализовать эти горячие деньги непонятно", - отметил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения инвестгруппы "Универ Капитал" Андрей Верников."Делать предсказания о том, какой курс евро будет после выборов в США, смешно. Пока мы видим, что значительные выплаты по внешнему долгу в конце года не будут способствовать низкому курсу евро", - сказал он.
https://ria.ru/20201101/rubl-1582505961.html
https://ria.ru/20201029/rubl-1582120830.html
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей верников, центральный банк рф (цб рф), сша, экономика
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Курс евро в текущих условиях может подскочить в район 95 рублей, но точно сейчас никто не может угадать, как долго продлится падение рубля, заявили опрошенные РИА Новости аналитики.
Курс евро расчетами "завтра" к 11.41 мск понедельника растет на 1,21 рубля, до 93,83 рубля и уже подскакивал до 94,14 рубля, курс доллара прибавляет 1,16 рубля, до 80,69 рубля.
"По евро локальный импульс в район 95 рублей действительно допустим, но точно угадать точку перегиба никто не может. Если оценивать краткосрочные перспективы, то на фоне выборов в США
евро может быть чуть слабее доллара", - сказал начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.
"Допускаю спуск пары евро/доллар до 1,15. Но на дистанции до конца года на повестке вновь появится обсуждение нового пакета стимулирующих мер в США, что позволит паре отскочить к привычным для последних месяцев значениям 1,17-1,19", - добавил эксперт.
"Волнения по поводу евро оправданы. Цены на нефть падают. Евро может уйти выше 95 рублей. ЦБ
вмешается, если курс уйдет выше 95-96 рублей. На последнем заседании по ставке ЦБ завил, что может увеличить валютные интервенции... Монетарные меры сейчас будут работать слабо. В конце квартала будут большие расходы бюджета, и как нейтрализовать эти горячие деньги непонятно", - отметил руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения инвестгруппы "Универ Капитал" Андрей Верников
.
"Делать предсказания о том, какой курс евро будет после выборов в США, смешно. Пока мы видим, что значительные выплаты по внешнему долгу в конце года не будут способствовать низкому курсу евро", - сказал он.