https://ria.ru/20201102/evro-1582604836.html

Курс евро превысил 94 рубля впервые с декабря 2014 года

Курс евро превысил 94 рубля впервые с декабря 2014 года

Курс рубля продолжает снижаться вслед за нефтью марки Brent, евро подскочил выше 94 рублей и обновил максимум с декабря 2014 года, доллар направился к 81 рублю, РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T10:49

2020-11-02T10:49

2020-11-02T11:43

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

экономика

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Курс рубля продолжает снижаться вслед за нефтью марки Brent, евро подскочил выше 94 рублей и обновил максимум с декабря 2014 года, доллар направился к 81 рублю, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" к 10:53 мск понедельника растет на 1,33 рубля, до 93,95 рубля, и уже подскакивал до 94,02 рубля, курс доллара — на 1,18 рубля, до 80,71 рубля.Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,8% — до 36,5 доллара за баррель.

https://radiosputnik.ria.ru/20201029/neft-1582141745.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, экономика