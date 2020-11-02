https://ria.ru/20201102/evro-1582604836.html
Курс евро превысил 94 рубля впервые с декабря 2014 года
Курс евро превысил 94 рубля впервые с декабря 2014 года
Курс рубля продолжает снижаться вслед за нефтью марки Brent, евро подскочил выше 94 рублей и обновил максимум с декабря 2014 года, доллар направился к 81 рублю, РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T10:49
2020-11-02T10:49
2020-11-02T11:43
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
экономика
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Курс рубля продолжает снижаться вслед за нефтью марки Brent, евро подскочил выше 94 рублей и обновил максимум с декабря 2014 года, доллар направился к 81 рублю, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" к 10:53 мск понедельника растет на 1,33 рубля, до 93,95 рубля, и уже подскакивал до 94,02 рубля, курс доллара — на 1,18 рубля, до 80,71 рубля.Январский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,8% — до 36,5 доллара за баррель.
https://radiosputnik.ria.ru/20201029/neft-1582141745.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, динамика курсов валют, экономика