https://ria.ru/20201102/evro-1582602155.html
Курс евро обновил максимум с декабря 2014 года
Курс евро обновил максимум с декабря 2014 года
Курс рубля продолжает сдавать позиции: евро обновил максимум с декабря 2014 года, поднявшись выше 93,7 рубля, доллар закрепился выше 80,5 рубля, следует из... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T10:31
2020-11-02T10:31
2020-11-02T10:31
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
brent
экономика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Курс рубля продолжает сдавать позиции: евро обновил максимум с декабря 2014 года, поднявшись выше 93,7 рубля, доллар закрепился выше 80,5 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" к 10.24 мск понедельника рос на 1,17 рубля - до 93,79 рубля, курс доллара - на 1,04 рубля, до 80,57 рубля.Январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 3,58% - до 36,58 доллара за баррель.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская биржа, brent, экономика