https://ria.ru/20201102/epidemia-1582669612.html

В Греции за сутки выявлено около 1,1 тысячи инфицированных коронавирусом

В Греции за сутки выявлено около 1,1 тысячи инфицированных коронавирусом

В Греции за минувшие сутки выявили 1152 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе у 33 человек при контроле на въезде в страну, сообщила в... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T15:31

2020-11-02T15:31

2020-11-02T20:42

греция

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569903401_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_065df68d9c72387e6da1bcac668bb33f.jpg

АФИНЫ, 2 ноя – РИА Новости. В Греции за минувшие сутки выявили 1152 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе у 33 человек при контроле на въезде в страну, сообщила в понедельник национальная организация общественного здравоохранения.Это меньше, чем отмечалось в предыдущие несколько дней, когда был установлен антирекорд – 2 тысячи инфицированных в сутки.Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 42 080.За минувшие сутки семь человек умерли от коронавируса, всего жертвами COVID-19 в стране стали 642 человека.В отделениях интенсивной терапии интубированы 153 человека. В связи с улучшением состояния из отделений ранее выписан 294 пациент.В связи с резким ростом числа инфицированных в Греции со вторника вводится частичный локдаун по всей стране.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201101/symptom-1582552367.html

греция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

греция, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество