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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201102/epidemia-1582669612.html
В Греции за сутки выявлено около 1,1 тысячи инфицированных коронавирусом
В Греции за сутки выявлено около 1,1 тысячи инфицированных коронавирусом
В Греции за минувшие сутки выявили 1152 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе у 33 человек при контроле на въезде в страну, сообщила в... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:31
2020-11-02T20:42
греция
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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АФИНЫ, 2 ноя – РИА Новости. В Греции за минувшие сутки выявили 1152 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе у 33 человек при контроле на въезде в страну, сообщила в понедельник национальная организация общественного здравоохранения.Это меньше, чем отмечалось в предыдущие несколько дней, когда был установлен антирекорд – 2 тысячи инфицированных в сутки.Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 42 080.За минувшие сутки семь человек умерли от коронавируса, всего жертвами COVID-19 в стране стали 642 человека.В отделениях интенсивной терапии интубированы 153 человека. В связи с улучшением состояния из отделений ранее выписан 294 пациент.В связи с резким ростом числа инфицированных в Греции со вторника вводится частичный локдаун по всей стране.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201101/symptom-1582552367.html
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греция, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

В Греции за сутки выявлено около 1,1 тысячи инфицированных коронавирусом

15:31 02.11.2020 (обновлено: 20:42 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкМолодой человек на холме Акрополь в Афинах
Молодой человек на холме Акрополь в Афинах - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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АФИНЫ, 2 ноя – РИА Новости. В Греции за минувшие сутки выявили 1152 новых случая инфицирования коронавирусом, в том числе у 33 человек при контроле на въезде в страну, сообщила в понедельник национальная организация общественного здравоохранения.
Это меньше, чем отмечалось в предыдущие несколько дней, когда был установлен антирекорд – 2 тысячи инфицированных в сутки.
Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 42 080.
За минувшие сутки семь человек умерли от коронавируса, всего жертвами COVID-19 в стране стали 642 человека.
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В отделениях интенсивной терапии интубированы 153 человека. В связи с улучшением состояния из отделений ранее выписан 294 пациент.
В связи с резким ростом числа инфицированных в Греции со вторника вводится частичный локдаун по всей стране.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаГрецияКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
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