https://ria.ru/20201102/emigranty-1582594278.html

Эмигранты верят в Запад. Им больше ничего не остается

Эмигранты верят в Запад. Им больше ничего не остается

Рассуждая о французских делах, где исламисты режут головы мирным гражданам, или о делах в США, где жизни черных настолько имеют значение, что оправдывают всякий РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T09:32

2020-11-02T09:32

2020-11-02T13:42

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Рассуждая о французских делах, где исламисты режут головы мирным гражданам, или о делах в США, где жизни черных настолько имеют значение, что оправдывают всякий погром, многие жители России, интересующиеся политикой, оценивают перспективы этих стран довольно мрачно.Но в этом они отличаются от бывших соотечественников, давно натурализовавшихся в странах, где ныне кипят такие страсти. Соотечественники в значительной своей части относятся к происходящему у них не в пример спокойнее — по крайней мере, внешне. Они или вообще не говорят о том, что так занимает россиян, как будто вообще ничего не происходит, — солнышко светит, дождик идет, исламисты людей режут. Или говорят с большим оптимизмом — все, дескать, образуется.Так, например, оцениваются планы Макрона по созданию "республиканского ислама". То есть такого извода магометанской веры, который будет отличаться глубочайшим уважением к ценностям Республики, ко всяческим "либерте", "эгалите", "фратерните". И в первую очередь, конечно, к "либерте". При этом прямым текстом не говорится, что магометане должны спокойно и с уважением относиться к рисункам "Шарли Эбдо", но есть цель — побудить правоверных уважать республиканские ценности, очевидно, и "Шарли" тоже.Когда о республиканском исламе говорится не как о беспочвенной мечте, но вполне реальном проекте, это вызывает мысль, что, возможно, бывшим соотечественникам виднее. Они уже много лет живут во Франции, совсем там натурализовались и лучше разбираются в местных делах, нежели сторонние наблюдатели.Это было бы так при одном условии. Если бы они не просто говорили "ça ira", "дело пойдет", как некоторое заклинание, но рассказывали об очевидных тенденциях, ведущих к торжеству республиканского ислама. Например, о том, что новое поколение натурализованных французских мусульман гораздо сильнее привержено республиканским ценностям, и это всем ясно.Таких рассказов мы не видим. Возможно, потому, что рассказчика могут попросить провести экскурсию по северным предместьям Парижа и наглядно показать то, о чем он говорит — hic Rhodus, hic salta, — а ему этого делать по понятным причинам не хочется.В действительности вера во всепобеждающую силу республиканизма базируется на исторической аналогии. Не всегда католицизм во Франции был таким мягким и пушистым. Еще в конце XIX века один христианнейший аббат на страницах газеты Libre parole заявил, что "живет чаянием той светлой будущности, когда из кожи, содранной с гугенотов, масонов и евреев, будут сделаны дешевые ковры и он, как добрый христианин, будет постоянно топтать такой ковер ногами". С тех пор не прошло и ста пятидесяти лет, а прогресс нравов очевиден. Если Республика сумела укротить такую мощную корпорацию, как католическая церковь, превратив ее в смиренный клуб реконструкторов, то и вера Пророка не устоит и там же окажется.Та небольшая деталь, что исторически римская вера уже была на излете — оттого так и укротилась, — а ислам очень даже на подъеме и, следственно, аналогия ложная, от внимания республиканцев укрылась.Но войдем и в положение оптимистических бывших соотечественников. Хоть во Франции, хоть в США, где тоже творятся дела удивительные. Когда новые эмигранты только вступали на чужую землю, ничего такого и в помине не было.Они жили, поживали, добра наживали, успешно ассимилировались — и тут началось нечто странное. Конечно, при охлажденном и, желательно, постороннем взгляде такие вещи добром не кончаются. Разболтанность общественного механизма достигла критической отметки. Тем более что очень неприятное сходство с поздним СССР — от которого они когда-то бежали — не может не бросаться в глаза.Многие все это понимают — но что же делать? На склоне лет опять куда-то ехать и снова начинать жизнь заново? Но они помнят, каково им когда-то было врастать в новую жизнь, это было совсем не масло сливочное, нахлебались досыта, и по новой совсем не хочется. К тому же куда бежать, когда всюду страсти роковые и от судеб защиты нет?Остается убеждать — не других, себя — "О, США, могучая держава,Пусть развевается твой благородный флаг,Пусть развевается он величаво,Неколебимы США в веках".А также рассказывать себе, как в милой Франции прекрасной возрастет в силе духа республиканский ислам. Ибо признать реальность страшно.Окажись мы на их месте, скорее всего, тоже проводили бы с собой суггестотерапию. Человек слаб.

https://ria.ru/20201101/terrorist-1582565363.html

https://ria.ru/20201031/makron-1582492915.html

https://ria.ru/20181128/1533651978.html

https://ria.ru/20170816/1500460172.html

https://ria.ru/20170402/1491283769.html

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