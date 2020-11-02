https://ria.ru/20201102/ekonomika-1582629792.html
В Кремле оценили ситуацию в российской экономике
В Кремле оценили ситуацию в российской экономике
Зависимость от экспорта в подавляющем большинстве секторов экономики России поэтапно сокращается, власти продолжают планомерную работу по сокращению последствий РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:44
2020-11-02T12:44
2020-11-02T12:44
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Зависимость от экспорта в подавляющем большинстве секторов экономики России поэтапно сокращается, власти продолжают планомерную работу по сокращению последствий для граждан с недостаточно высокими доходами из-за волатильности мировых рынков валют, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На макроуровне ситуация абсолютно стабильная и в плане стабильности банковской системы, и всего остального. Зависимость от экспорта в подавляющем большинстве секторов экономики поэтапно сокращается, соответственно внутренний рынок сокращает свою зависимость от волатильности мировых рынков валют", - сказал Песков журналистам.По его словам, глава государства уже говорило, что к сожалению, такие нежелательные последствия мирового рынка, спровоцированные беспрецедентной пандемией, дают о себе знать, но это как раз является безусловным приоритетом в работе руководства нашей страны."Со стороны правительства - это минимизация этих негативных последствий и продолжение планомерной работы по сокращению количества людей с недостаточно высокими доходами", - отметил он.
https://ria.ru/20201101/rubl-1582505961.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, экономика
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Зависимость от экспорта в подавляющем большинстве секторов экономики России поэтапно сокращается, власти продолжают планомерную работу по сокращению последствий для граждан с недостаточно высокими доходами из-за волатильности мировых рынков валют, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"На макроуровне ситуация абсолютно стабильная и в плане стабильности банковской системы, и всего остального. Зависимость от экспорта в подавляющем большинстве секторов экономики поэтапно сокращается, соответственно внутренний рынок сокращает свою зависимость от волатильности мировых рынков валют", - сказал Песков журналистам.
По его словам, глава государства уже говорило, что к сожалению, такие нежелательные последствия мирового рынка, спровоцированные беспрецедентной пандемией, дают о себе знать, но это как раз является безусловным приоритетом в работе руководства нашей страны.
"Со стороны правительства - это минимизация этих негативных последствий и продолжение планомерной работы по сокращению количества людей с недостаточно высокими доходами", - отметил он.