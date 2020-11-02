https://ria.ru/20201102/ekonomika-1582629087.html

Песков: Путин постоянно контролирует макроэкономическую ситуацию в стране

Песков: Путин постоянно контролирует макроэкономическую ситуацию в стране

По его словам. экономический блок кабмина и ЦБ делают все необходимое для обеспечения макростабильности, и "она действительно обеспечивается и... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:40

2020-11-02T12:40

2020-11-02T12:48

центральный банк рф (цб рф)

дмитрий песков

владимир путин

экономика

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По его словам. экономический блок кабмина и ЦБ делают все необходимое для обеспечения макростабильности, и "она действительно обеспечивается и поддерживается".По его словам. экономический блок кабмина и ЦБ делают все необходимое для обеспечения макростабильности, и "она действительно обеспечивается и поддерживается"МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин держит на постоянном контроле макроэкономическую ситуацию в стране, работа ведется как по линии ЦБ, так и кабмина, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам. экономический блок кабмина и ЦБ делают все необходимое для обеспечения макростабильности, и "она действительно обеспечивается и поддерживается".

https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582096506.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), дмитрий песков, владимир путин, экономика