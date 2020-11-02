Песков: Путин постоянно контролирует макроэкономическую ситуацию в стране
12:40 02.11.2020 (обновлено: 12:48 02.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
По его словам. экономический блок кабмина и ЦБ делают все необходимое для обеспечения макростабильности, и "она действительно обеспечивается и поддерживается".По его словам. экономический блок кабмина и ЦБ делают все необходимое для обеспечения макростабильности, и "она действительно обеспечивается и поддерживается"МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин держит на постоянном контроле макроэкономическую ситуацию в стране, работа ведется как по линии ЦБ, так и кабмина, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Ведется ежедневная работа в этой связи и правительством, и экономическим блоком, и мегарегулятором. Президент также держит эту тему в своем поле зрения. Вы знаете, что он регулярно проводит совещания по экономическим вопросам. Поэтому работа здесь в том числе и по линии президента... тоже идет на ежедневной основе", - сказал Песков журналистам.
По его словам. экономический блок кабмина и ЦБ делают все необходимое для обеспечения макростабильности, и "она действительно обеспечивается и поддерживается".