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Песков: Путин постоянно контролирует макроэкономическую ситуацию в стране
Песков: Путин постоянно контролирует макроэкономическую ситуацию в стране
По его словам. экономический блок кабмина и ЦБ делают все необходимое для обеспечения макростабильности, и "она действительно обеспечивается и... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:40
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центральный банк рф (цб рф)
дмитрий песков
владимир путин
экономика
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По его словам. экономический блок кабмина и ЦБ делают все необходимое для обеспечения макростабильности, и "она действительно обеспечивается и поддерживается".По его словам. экономический блок кабмина и ЦБ делают все необходимое для обеспечения макростабильности, и "она действительно обеспечивается и поддерживается"МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин держит на постоянном контроле макроэкономическую ситуацию в стране, работа ведется как по линии ЦБ, так и кабмина, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.По его словам. экономический блок кабмина и ЦБ делают все необходимое для обеспечения макростабильности, и "она действительно обеспечивается и поддерживается".
https://ria.ru/20201029/ekonomika-1582096506.html
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центральный банк рф (цб рф), дмитрий песков, владимир путин, экономика

Песков: Путин постоянно контролирует макроэкономическую ситуацию в стране

12:40 02.11.2020 (обновлено: 12:48 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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По его словам. экономический блок кабмина и ЦБ делают все необходимое для обеспечения макростабильности, и "она действительно обеспечивается и поддерживается".По его словам. экономический блок кабмина и ЦБ делают все необходимое для обеспечения макростабильности, и "она действительно обеспечивается и поддерживается"МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин держит на постоянном контроле макроэкономическую ситуацию в стране, работа ведется как по линии ЦБ, так и кабмина, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Ведется ежедневная работа в этой связи и правительством, и экономическим блоком, и мегарегулятором. Президент также держит эту тему в своем поле зрения. Вы знаете, что он регулярно проводит совещания по экономическим вопросам. Поэтому работа здесь в том числе и по линии президента... тоже идет на ежедневной основе", - сказал Песков журналистам.

По его словам. экономический блок кабмина и ЦБ делают все необходимое для обеспечения макростабильности, и "она действительно обеспечивается и поддерживается".
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