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Назван положительный эффект от пандемии коронавируса
Назван положительный эффект от пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса неожиданно положительно повлияла на поведение россиян в экологическом плане, рассказал в интервью радио Sputnik директор природоохранных... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T02:11
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коронавирус в россии
роман пукалов
природа
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пандемия коронавируса неожиданно положительно повлияла на поведение россиян в экологическом плане, рассказал в интервью радио Sputnik директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.Прошедшие месяцы с начала пандемии коронавируса позволили специалистам оценить долгосрочные последствия заболевания. Одним из них стало изменение отношения к окружающей среде, рассказал радио Sputnik Роман Пукалов. По его словам, закрытые границы привели к тому, что люди стали больше заботиться о "своем кусочке земли".При этом вред от коронавируса для природы тоже есть, признает Роман Пукалов."Безусловно, негативное влияние тоже было. Появился огромный объем мусора в виде одноразовых масок, упаковок от санитайзеров и полиэтиленовых упаковок. Негатив от коронавируса тоже есть, но позитива для экологии гораздо больше", – высказал мнение Роман Пукалов в интервью радио Sputnik.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, роман пукалов, природа, общество

Назван положительный эффект от пандемии коронавируса

02:11 02.11.2020 (обновлено: 06:53 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкЗавершение дачного сезона
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пандемия коронавируса неожиданно положительно повлияла на поведение россиян в экологическом плане, рассказал в интервью радио Sputnik директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.
Прошедшие месяцы с начала пандемии коронавируса позволили специалистам оценить долгосрочные последствия заболевания. Одним из них стало изменение отношения к окружающей среде, рассказал радио Sputnik Роман Пукалов. По его словам, закрытые границы привели к тому, что люди стали больше заботиться о "своем кусочке земли".
"Мне очень импонирует изменение общего настроя людей. Люди стремятся за город, люди стремятся работать на удаленке и меньше передвигаться на машинах. При этом многие стремятся жить на земле. Очень важно, когда у человека появляется свой маленький кусочек земли, который он обихаживает. Такой человек совершенно по-другому начинает относиться к окружающей природе. Если человек навел порядок на своей земле, то он больше не будет гадить, где попало", – уверен эколог.
При этом вред от коронавируса для природы тоже есть, признает Роман Пукалов.
"Безусловно, негативное влияние тоже было. Появился огромный объем мусора в виде одноразовых масок, упаковок от санитайзеров и полиэтиленовых упаковок. Негатив от коронавируса тоже есть, но позитива для экологии гораздо больше", – высказал мнение Роман Пукалов в интервью радио Sputnik.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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