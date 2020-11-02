https://ria.ru/20201102/effekt-1582582175.html

Назван положительный эффект от пандемии коронавируса

Назван положительный эффект от пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса неожиданно положительно повлияла на поведение россиян в экологическом плане, рассказал в интервью радио Sputnik директор природоохранных... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T02:11

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2020-11-02T06:53

коронавирус в россии

роман пукалов

природа

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пандемия коронавируса неожиданно положительно повлияла на поведение россиян в экологическом плане, рассказал в интервью радио Sputnik директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.Прошедшие месяцы с начала пандемии коронавируса позволили специалистам оценить долгосрочные последствия заболевания. Одним из них стало изменение отношения к окружающей среде, рассказал радио Sputnik Роман Пукалов. По его словам, закрытые границы привели к тому, что люди стали больше заботиться о "своем кусочке земли".При этом вред от коронавируса для природы тоже есть, признает Роман Пукалов."Безусловно, негативное влияние тоже было. Появился огромный объем мусора в виде одноразовых масок, упаковок от санитайзеров и полиэтиленовых упаковок. Негатив от коронавируса тоже есть, но позитива для экологии гораздо больше", – высказал мнение Роман Пукалов в интервью радио Sputnik.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, роман пукалов, природа, общество