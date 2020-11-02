Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201102/dyatlov-1582725546.html
Расследовавшего гибель группы Дятлова прокурора уволили
Расследовавшего гибель группы Дятлова прокурора уволили
Сотрудника Генпрокуратуры Андрея Курьякова, занимавшегося делом о гибели туристической группы Дятлова, уволили после взыскания о неполном служебном... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T20:27
2020-11-02T20:35
александр дятлов
генеральная прокуратура рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582721477_0:367:2989:2048_1400x0_80_0_0_5ce6b0bc28ff62945136e0790310713a.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Сотрудника Генпрокуратуры Андрея Курьякова, занимавшегося делом о гибели туристической группы Дятлова, уволили после взыскания о неполном служебном соответствии, передает газета "Екатеринбург онлайн".Генеральный прокурор Игорь Краснов наложил на сотрудника взыскание, после того как Курьяков сделал заявление о завершении проверки по делу о гибели группы Дятлова, которое не было согласовано Генпрокуратурой.Курьяков занимал пост заместителя начальника Управления Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу.Ранее Курьяков назвал причиной смерти туристов на Северном Урале сход снежной лавины. Члены группы Дятлова, как утверждалось, не смогли найти свою палатку после того, как покинули ее, и замерзли.Расследование происшествия, которое произошло в 1959 году, возобновили из-за общественного резонанса. Курьяков сообщил, что рассматривалось 75 версий, среди которых техногенные причины гибели туристов — ядерный взрыв или испытание ракет. Все они были отвергнуты, кроме варианта со сходом лавины.
https://ria.ru/20200712/1574232221.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582721477_406:386:2621:2048_1400x0_80_0_0_1d183410a8f442a2de866a1e1b413070.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр дятлов, генеральная прокуратура рф

Расследовавшего гибель группы Дятлова прокурора уволили

20:27 02.11.2020 (обновлено: 20:35 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАндрей Курьяков
Андрей Курьяков - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Сотрудника Генпрокуратуры Андрея Курьякова, занимавшегося делом о гибели туристической группы Дятлова, уволили после взыскания о неполном служебном соответствии, передает газета "Екатеринбург онлайн".
Генеральный прокурор Игорь Краснов наложил на сотрудника взыскание, после того как Курьяков сделал заявление о завершении проверки по делу о гибели группы Дятлова, которое не было согласовано Генпрокуратурой.
Курьяков занимал пост заместителя начальника Управления Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу.
Ранее Курьяков назвал причиной смерти туристов на Северном Урале сход снежной лавины. Члены группы Дятлова, как утверждалось, не смогли найти свою палатку после того, как покинули ее, и замерзли.
Группа Дятлова. 1 февраля 1959 - РИА Новости, 1920, 12.07.2020
12 июля, 12:05
Фонд памяти группы Дятлова раскритиковал позицию Генпрокуратуры
Расследование происшествия, которое произошло в 1959 году, возобновили из-за общественного резонанса. Курьяков сообщил, что рассматривалось 75 версий, среди которых техногенные причины гибели туристов — ядерный взрыв или испытание ракет. Все они были отвергнуты, кроме варианта со сходом лавины.
 
Александр ДятловГенеральная прокуратура РФ
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
00:37Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
00:31Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
00:29На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
00:20В США пройдут президентские выборы
00:17СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников
00:15Глава МВД Австрии не подтвердил информацию о захвате заложников
00:14При стрельбе в Вене ранили сотрудника полиции
00:14Ресторан в Вене опроверг сообщения о заложниках
00:12Глава МВД Австрии заявил, что атаку в Вене устроили несколько человек
00:09В центре Вены временно перестал останавливаться общественный транспорт
23:45СМИ сообщили о захвате заложников в венском ресторане
23:22При теракте в центре Вены погибли семь человек
23:18В Минске рассказали о планах по закупке российской вакцины от COVID-19
23:08Напавший на синагогу в Вене подорвал себя, сообщили СМИ
23:06В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния