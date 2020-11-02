https://ria.ru/20201102/dyatlov-1582725546.html

Расследовавшего гибель группы Дятлова прокурора уволили

Расследовавшего гибель группы Дятлова прокурора уволили

Сотрудника Генпрокуратуры Андрея Курьякова, занимавшегося делом о гибели туристической группы Дятлова, уволили после взыскания о неполном служебном... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T20:27

2020-11-02T20:27

2020-11-02T20:35

александр дятлов

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Сотрудника Генпрокуратуры Андрея Курьякова, занимавшегося делом о гибели туристической группы Дятлова, уволили после взыскания о неполном служебном соответствии, передает газета "Екатеринбург онлайн".Генеральный прокурор Игорь Краснов наложил на сотрудника взыскание, после того как Курьяков сделал заявление о завершении проверки по делу о гибели группы Дятлова, которое не было согласовано Генпрокуратурой.Курьяков занимал пост заместителя начальника Управления Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу.Ранее Курьяков назвал причиной смерти туристов на Северном Урале сход снежной лавины. Члены группы Дятлова, как утверждалось, не смогли найти свою палатку после того, как покинули ее, и замерзли.Расследование происшествия, которое произошло в 1959 году, возобновили из-за общественного резонанса. Курьяков сообщил, что рассматривалось 75 версий, среди которых техногенные причины гибели туристов — ядерный взрыв или испытание ракет. Все они были отвергнуты, кроме варианта со сходом лавины.

https://ria.ru/20200712/1574232221.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дятлов, генеральная прокуратура рф