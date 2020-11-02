https://ria.ru/20201102/dvigatel-1582583787.html

"Роскосмос" рассказал о замене украинских ракетных двигателей

"Роскосмос" рассказал о замене украинских ракетных двигателей

Россия в 2022 году выпустит новые двигатели РД-182 и РД-120МС для российских и зарубежных ракет, сообщил единый портал "Главкосмоса" (входит в "Роскосмос"). РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T03:03

2020-11-02T03:03

2020-11-02T08:38

россия

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

украина

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия в 2022 году выпустит новые двигатели РД-182 и РД-120МС для российских и зарубежных ракет, сообщил единый портал "Главкосмоса" (входит в "Роскосмос").РД-182 предназначен для первых ступеней, РД-120МС — для верхних. Разработка ведется с прошлого года. Прототипом служит РД-120 от НПО Энергомаш, который использовали на второй ступени ракеты "Зенит" и 30 лет изготавливали на Украине.В мае 2019-го генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что несколько стран обратились с предложением по закупкам РД-120. Сейчас Россия поставляет на экспорт РД-180 и РД-181 для американских ракет Atlas и Antares. Кроме того, с 2016 года в России ведется разработка новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") взамен производимого на Украине "Зенита". На первой ступени "Союза-5" планируется использовать двигатель РД-171МВ — модернизированный двигатель от первой ступени ракеты "Зенит", на второй — два РД-0124МС — модернизированные двигатели от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" вместо украинских РД-120.В сентябре сообщалось, что первую ракету-носитель "Союз-5" начнут изготавливать в середине следующего года. Старт намечен на 2023-й. В первом пуске ракета "Союз-5" должна полететь с разгонным блоком ДМ и макетом космического аппарата.

https://ria.ru/20200701/1573717552.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, украина