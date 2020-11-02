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В Башкирии подросток угнал у родителей машину и погиб в ДТП
В Башкирии подросток угнал у родителей машину и погиб в ДТП
Пятнадцатилетний подросток в Башкирии угнал у родителей иномарку и разбился, разогнавшись до 160 километров в час, сообщает ГИБДД по региону. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T17:14
2020-11-02T22:30
республика башкортостан
туймазинский район
происшествия
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УФА, 2 ноя — РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток в Башкирии угнал у родителей иномарку и разбился, разогнавшись до 160 километров в час, сообщает ГИБДД по региону.По данным ведомства, авария произошла около 06:30 (04:30 мск) в понедельник на 1290-м километре автодороги Самара — Уфа — Челябинск в Туймазинском районе Башкирии."По предварительным данным, 15-летний житель города Октябрьского ночью без ведома родителей сел за руль Renault Sandero, чтобы покататься со своим приятелем. По словам 12-летнего пассажира, прокатившись по городу, друзья решили испытать автомобиль на федеральной трассе", — сообщает региональная ГИБДД.В сообщении говорится, что мальчик разогнал иномарку до 160 километров в час. "Не справившись с управлением, подросток совершил наезд на дорожное ограждение, автомобиль опрокинулся. В результате аварии оба были доставлены в больницу. Позже 15-летний мальчик скончался в медучреждении", — сообщает башкирская госавтоинспекция.
https://ria.ru/20201029/dtp-1582049205.html
республика башкортостан
туймазинский район
РИА Новости
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республика башкортостан, туймазинский район, происшествия

В Башкирии подросток угнал у родителей машину и погиб в ДТП

17:14 02.11.2020 (обновлено: 22:30 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
УФА, 2 ноя — РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток в Башкирии угнал у родителей иномарку и разбился, разогнавшись до 160 километров в час, сообщает ГИБДД по региону.
По данным ведомства, авария произошла около 06:30 (04:30 мск) в понедельник на 1290-м километре автодороги Самара — Уфа — Челябинск в Туймазинском районе Башкирии.
"По предварительным данным, 15-летний житель города Октябрьского ночью без ведома родителей сел за руль Renault Sandero, чтобы покататься со своим приятелем. По словам 12-летнего пассажира, прокатившись по городу, друзья решили испытать автомобиль на федеральной трассе", — сообщает региональная ГИБДД.
В сообщении говорится, что мальчик разогнал иномарку до 160 километров в час. "Не справившись с управлением, подросток совершил наезд на дорожное ограждение, автомобиль опрокинулся. В результате аварии оба были доставлены в больницу. Позже 15-летний мальчик скончался в медучреждении", — сообщает башкирская госавтоинспекция.
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Республика БашкортостанТуймазинский районПроисшествия
 
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