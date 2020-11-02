https://ria.ru/20201102/dtp-1582691813.html

В Башкирии подросток угнал у родителей машину и погиб в ДТП

В Башкирии подросток угнал у родителей машину и погиб в ДТП

Пятнадцатилетний подросток в Башкирии угнал у родителей иномарку и разбился, разогнавшись до 160 километров в час, сообщает ГИБДД по региону. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T17:14

2020-11-02T17:14

2020-11-02T22:30

республика башкортостан

туймазинский район

происшествия

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УФА, 2 ноя — РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток в Башкирии угнал у родителей иномарку и разбился, разогнавшись до 160 километров в час, сообщает ГИБДД по региону.По данным ведомства, авария произошла около 06:30 (04:30 мск) в понедельник на 1290-м километре автодороги Самара — Уфа — Челябинск в Туймазинском районе Башкирии."По предварительным данным, 15-летний житель города Октябрьского ночью без ведома родителей сел за руль Renault Sandero, чтобы покататься со своим приятелем. По словам 12-летнего пассажира, прокатившись по городу, друзья решили испытать автомобиль на федеральной трассе", — сообщает региональная ГИБДД.В сообщении говорится, что мальчик разогнал иномарку до 160 километров в час. "Не справившись с управлением, подросток совершил наезд на дорожное ограждение, автомобиль опрокинулся. В результате аварии оба были доставлены в больницу. Позже 15-летний мальчик скончался в медучреждении", — сообщает башкирская госавтоинспекция.

https://ria.ru/20201029/dtp-1582049205.html

республика башкортостан

туймазинский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, туймазинский район, происшествия