https://ria.ru/20201102/dorogi-1582720224.html

В Тюменской области по нацпроекту ремонтируют дороги к дачным участкам

В Тюменской области по нацпроекту ремонтируют дороги к дачным участкам

Дорога более к чем двум тысячам садовых участков отремонтирована в Тюмени в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает главное РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T19:44

2020-11-02T19:44

2020-11-02T19:44

тюменская область

тюменская область

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 2 ноя — РИА Новости. Дорога более к чем двум тысячам садовых участков отремонтирована в Тюмени в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает главное управление строительства области."В Тюмени отремонтирована улица Варшавская, это дорога к двум СНТ — "Суходольное" и "Лесная поляна", где находится свыше двух тысяч дачных участков. На протяжении всей улицы, а это 3 километра дороги, было обновлено асфальтобетонное покрытие, отремонтированы тротуары, разворотная площадка и стоянка для автобусов, выполнены работы по подъезду к домам, а также обновлена разметка и дорожные знаки", - говорится в сообщении.По словам председателя регионального отделения Союза садоводов России и члена Общественной палаты Тюменской области Алексея Кучерова, ремонт оказался очень своевременным, так как в период пандемии много тюменцев самоизолировались на своих дачных участках."Также в Тюменской области в рамках соглашения, подписанного правительством региона и Союзом садоводов России, в проезжем состоянии круглый год поддерживаются дороги к садоводческим обществам. Зимой чистится снег и наледь, дороги грейдируются, так как многие дачники постоянно проживают в садоводческих обществах, пользуются общественным транспортом. Мы стараемся задействовать все проекты для улучшения транспортной и дорожной инфраструктуры садоводческих и дачных объединений тюменцев. Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отлично помогает нам в этой работе", - добавил Кучеров.

https://ria.ru/20201027/natsproekty-1581729185.html

тюменская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюменская область, тюмень