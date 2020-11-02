https://ria.ru/20201102/dollar-1582598691.html
Курс доллара впервые с марта поднялся выше 80 рублей
Курс доллара впервые с марта поднялся выше 80 рублей
Российская валюта продолжает падать: доллар впервые с 30 марта преодолел отметку в 80 рублей, евро обновил максимум декабря 2014 года, превысив 94 рубля. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T10:09
2020-11-02T10:09
2020-11-02T13:33
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
экономика
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российская валюта продолжает падать: доллар впервые с 30 марта преодолел отметку в 80 рублей, евро обновил максимум декабря 2014 года, превысив 94 рубля.Курс американской валюты расчетами "завтра" к 10:53 (мск) рос на 1,18 рубля, до 80,71, европейской — на 1,33 рубля, до 93,95 (уже подскакивал до 94,02 рубля), следует из данных Московской биржи.Январский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 3,8%, до 36,5 доллара за баррель.Ускорил падение и отечественный рынок акций: рублевый индекс Мосбиржи к 10:09 (мск) уменьшался на 0,71%, до 2671,55 пункта, долларовый РТС — на 1,61%, до 1049,47 пункта.Эксперты связывают негативные тенденции с ухудшением ситуации с коронавирусом.
https://radiosputnik.ria.ru/20201029/neft-1582141745.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, динамика курсов валют, экономика