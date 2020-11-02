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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201102/dollar-1582598691.html
Курс доллара впервые с марта поднялся выше 80 рублей
Курс доллара впервые с марта поднялся выше 80 рублей
Российская валюта продолжает падать: доллар впервые с 30 марта преодолел отметку в 80 рублей, евро обновил максимум декабря 2014 года, превысив 94 рубля. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T10:09
2020-11-02T13:33
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
экономика
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российская валюта продолжает падать: доллар впервые с 30 марта преодолел отметку в 80 рублей, евро обновил максимум декабря 2014 года, превысив 94 рубля.Курс американской валюты расчетами "завтра" к 10:53 (мск) рос на 1,18 рубля, до 80,71, европейской — на 1,33 рубля, до 93,95 (уже подскакивал до 94,02 рубля), следует из данных Московской биржи.Январский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 3,8%, до 36,5 доллара за баррель.Ускорил падение и отечественный рынок акций: рублевый индекс Мосбиржи к 10:09 (мск) уменьшался на 0,71%, до 2671,55 пункта, долларовый РТС — на 1,61%, до 1049,47 пункта.Эксперты связывают негативные тенденции с ухудшением ситуации с коронавирусом.
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россия, динамика курсов валют, экономика

Курс доллара впервые с марта поднялся выше 80 рублей

10:09 02.11.2020 (обновлено: 13:33 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел БедняковЭлектронное табло с курсами валют в Москве
Электронное табло с курсами валют в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Российская валюта продолжает падать: доллар впервые с 30 марта преодолел отметку в 80 рублей, евро обновил максимум декабря 2014 года, превысив 94 рубля.
Курс американской валюты расчетами "завтра" к 10:53 (мск) рос на 1,18 рубля, до 80,71, европейской — на 1,33 рубля, до 93,95 (уже подскакивал до 94,02 рубля), следует из данных Московской биржи.
Январский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 3,8%, до 36,5 доллара за баррель.
Ускорил падение и отечественный рынок акций: рублевый индекс Мосбиржи к 10:09 (мск) уменьшался на 0,71%, до 2671,55 пункта, долларовый РТС — на 1,61%, до 1049,47 пункта.
Эксперты связывают негативные тенденции с ухудшением ситуации с коронавирусом.
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