https://ria.ru/20201102/dolgi-1582726921.html

Кот пропал на три дня и вернулся домой с долгами

Кот пропал на три дня и вернулся домой с долгами

В Таиланде домашний кот ушел из дома и вернулся через три дня с запиской о долге, сообщили в фейсбуке района Чанг-Пхуак города Чиангмай. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T20:43

2020-11-02T20:43

2020-11-02T22:37

таиланд

общество

в мире

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Таиланде домашний кот ушел из дома и вернулся через три дня с запиской о долге, сообщили в фейсбуке района Чанг-Пхуак города Чиангмай. Хозяин переживал из-за пропажи питомца, однако через три дня нашел его перед своим домом. Кот не выглядел истощенным. К ошейнику животного была прикреплена записка. "Ваш кот не сводил глаз с макрели в моем киоске, поэтому я дала ему три штуки", — говорилось в послании от имени Тетушки Мэй. Женщина также оставила свой номер телефона. Фотографии кота рассмешили многих комментаторов в фейсбуке. Одни отметили, что питомец выглядит довольным и вряд ли раскаивается. Другие посоветовали хозяину заплатить владелице магазина за рыбу. Многие похвалили женщину за заботу о животном.

https://ria.ru/20201027/video-1581818526.html

таиланд

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таиланд, общество, в мире