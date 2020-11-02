https://ria.ru/20201102/dolgi-1582726921.html
Кот пропал на три дня и вернулся домой с долгами
Кот пропал на три дня и вернулся домой с долгами
В Таиланде домашний кот ушел из дома и вернулся через три дня с запиской о долге, сообщили в фейсбуке района Чанг-Пхуак города Чиангмай. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T20:43
2020-11-02T20:43
2020-11-02T22:37
таиланд
общество
в мире
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Таиланде домашний кот ушел из дома и вернулся через три дня с запиской о долге, сообщили в фейсбуке района Чанг-Пхуак города Чиангмай. Хозяин переживал из-за пропажи питомца, однако через три дня нашел его перед своим домом. Кот не выглядел истощенным. К ошейнику животного была прикреплена записка. "Ваш кот не сводил глаз с макрели в моем киоске, поэтому я дала ему три штуки", — говорилось в послании от имени Тетушки Мэй. Женщина также оставила свой номер телефона. Фотографии кота рассмешили многих комментаторов в фейсбуке. Одни отметили, что питомец выглядит довольным и вряд ли раскаивается. Другие посоветовали хозяину заплатить владелице магазина за рыбу. Многие похвалили женщину за заботу о животном.
https://ria.ru/20201027/video-1581818526.html
таиланд
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, общество, в мире
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
В Таиланде
домашний кот ушел из дома и вернулся через три дня с запиской о долге, сообщили в фейсбуке района Чанг-Пхуак города Чиангмай.
Хозяин переживал из-за пропажи питомца, однако через три дня нашел его перед своим домом. Кот не выглядел истощенным. К ошейнику животного была прикреплена записка.
"Ваш кот не сводил глаз с макрели в моем киоске, поэтому я дала ему три штуки", — говорилось в послании от имени Тетушки Мэй.
Женщина также оставила свой номер телефона.
Фотографии кота рассмешили многих комментаторов в фейсбуке. Одни отметили, что питомец выглядит довольным и вряд ли раскаивается. Другие посоветовали хозяину заплатить владелице магазина за рыбу. Многие похвалили женщину за заботу о животном.