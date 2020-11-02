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Кот пропал на три дня и вернулся домой с долгами
Кот пропал на три дня и вернулся домой с долгами
В Таиланде домашний кот ушел из дома и вернулся через три дня с запиской о долге, сообщили в фейсбуке района Чанг-Пхуак города Чиангмай. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T20:43
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таиланд
общество
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Таиланде домашний кот ушел из дома и вернулся через три дня с запиской о долге, сообщили в фейсбуке района Чанг-Пхуак города Чиангмай. Хозяин переживал из-за пропажи питомца, однако через три дня нашел его перед своим домом. Кот не выглядел истощенным. К ошейнику животного была прикреплена записка. "Ваш кот не сводил глаз с макрели в моем киоске, поэтому я дала ему три штуки", — говорилось в послании от имени Тетушки Мэй. Женщина также оставила свой номер телефона. Фотографии кота рассмешили многих комментаторов в фейсбуке. Одни отметили, что питомец выглядит довольным и вряд ли раскаивается. Другие посоветовали хозяину заплатить владелице магазина за рыбу. Многие похвалили женщину за заботу о животном.
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таиланд, общество, в мире

Кот пропал на три дня и вернулся домой с долгами

20:43 02.11.2020 (обновлено: 22:37 02.11.2020)
 
© Фото : @changpuaksiam/FacebookТайский кот, вернувшийся домой с запиской о долге за рыбу
Тайский кот, вернувшийся домой с запиской о долге за рыбу - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фото : @changpuaksiam/Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Таиланде домашний кот ушел из дома и вернулся через три дня с запиской о долге, сообщили в фейсбуке района Чанг-Пхуак города Чиангмай.
Хозяин переживал из-за пропажи питомца, однако через три дня нашел его перед своим домом. Кот не выглядел истощенным. К ошейнику животного была прикреплена записка.
"Ваш кот не сводил глаз с макрели в моем киоске, поэтому я дала ему три штуки", — говорилось в послании от имени Тетушки Мэй.
Женщина также оставила свой номер телефона.
Фотографии кота рассмешили многих комментаторов в фейсбуке. Одни отметили, что питомец выглядит довольным и вряд ли раскаивается. Другие посоветовали хозяину заплатить владелице магазина за рыбу. Многие похвалили женщину за заботу о животном.
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