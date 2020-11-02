https://ria.ru/20201102/dobrodel-1582636193.html

Проблема уборки мусора лидирует на портале "Добродел" за неделю

Проблема уборки мусора лидирует на портале "Добродел" за неделю

Проблема вывоза мусора лидирует по количеству обращений жителей Московской области на портале "Добродел" за минувшую неделю, сообщил министр государственного... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T13:10

2020-11-02T13:10

2020-11-02T13:10

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Проблема вывоза мусора лидирует по количеству обращений жителей Московской области на портале "Добродел" за минувшую неделю, сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар на заседании правительства региона в понедельник."Проблема вывоза мусора стала лидером на портале "Добродел" за минувшую неделю, всего поступилИ 4287 обращений, а прирост составил 391 обращение. На втором месте расположилась проблема благоустройства общественных территорий – 4007 обращения", — сказал Рымар.На третьей строчке - проблема ремонта дорог, были получены 2730 обращений, а прирост составил 382 заявления.Он также добавил, что главам муниципалитетов недопустимо решать проблемы после попадания в доклад губернатору, а также не доводить состояние объектов до жалоб жителей.

https://ria.ru/20201001/dobrodel-1578055801.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)