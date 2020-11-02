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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201102/dobrodel-1582636193.html
Проблема уборки мусора лидирует на портале "Добродел" за неделю
Проблема уборки мусора лидирует на портале "Добродел" за неделю
Проблема вывоза мусора лидирует по количеству обращений жителей Московской области на портале "Добродел" за минувшую неделю, сообщил министр государственного... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:10
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Проблема вывоза мусора лидирует по количеству обращений жителей Московской области на портале "Добродел" за минувшую неделю, сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар на заседании правительства региона в понедельник."Проблема вывоза мусора стала лидером на портале "Добродел" за минувшую неделю, всего поступилИ 4287 обращений, а прирост составил 391 обращение. На втором месте расположилась проблема благоустройства общественных территорий – 4007 обращения", — сказал Рымар.На третьей строчке - проблема ремонта дорог, были получены 2730 обращений, а прирост составил 382 заявления.Он также добавил, что главам муниципалитетов недопустимо решать проблемы после попадания в доклад губернатору, а также не доводить состояние объектов до жалоб жителей.
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московская область (подмосковье)

Проблема уборки мусора лидирует на портале "Добродел" за неделю

13:10 02.11.2020
 
© Пресс-служба правительства Московской областиПодмосковный портал "Добродел" помог решить 1,7 миллиона проблем
Подмосковный портал Добродел помог решить 1,7 миллиона проблем - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Проблема вывоза мусора лидирует по количеству обращений жителей Московской области на портале "Добродел" за минувшую неделю, сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар на заседании правительства региона в понедельник.
"Проблема вывоза мусора стала лидером на портале "Добродел" за минувшую неделю, всего поступилИ 4287 обращений, а прирост составил 391 обращение. На втором месте расположилась проблема благоустройства общественных территорий – 4007 обращения", — сказал Рымар.
На третьей строчке - проблема ремонта дорог, были получены 2730 обращений, а прирост составил 382 заявления.
Он также добавил, что главам муниципалитетов недопустимо решать проблемы после попадания в доклад губернатору, а также не доводить состояние объектов до жалоб жителей.
Портал Добродел - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 15:56
На подмосковный портал "Добродел" за пять лет поступило 3,7 млн обращений
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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