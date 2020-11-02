https://ria.ru/20201102/crown-1582673667.html
Открылась виртуальная выставка костюмов из "Короны" и "Хода королевы"
Открылась виртуальная выставка костюмов из "Короны" и "Хода королевы"
Бруклинский музей и Netflix открыли виртуальную выставку костюмов из сериалов "Корона" и "Ход королевы" с Ани Тейлор-Джой, который сначала перевели на русский... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T16:42
2020-11-02T16:42
2020-11-02T16:42
культура
кино и сериалы
новости культуры
музеи
netflix
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582673563_0:0:2271:1278_1400x0_80_0_0_3e2592b3b9a7e9806b3ee79a6c375a80.jpg
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Бруклинский музей и Netflix открыли виртуальную выставку костюмов из сериалов "Корона" и "Ход королевы" с Ани Тейлор-Джой, который сначала перевели на русский язык как "Ферзевый гамбит", сообщает Deadline.Посетители смогут онлайн побывать на четвертом этаже музея, где их ждут трехмерные модели в костюмах из фильмов. Смотреть экспонаты можно в любой последовательности, а можно сразу выбрать только один сериал. Наряды сопровождаются фотографиями, пояснениями и фрагментами из шоу. В некоторых случаях можно услышать комментарии дизайнеров. В экспозиции также представлены предметы из коллекции Бруклинского музея: древние шахматы, тематические фрагменты тканей, наброски и фотографии. Посетить выставку можно по ссылке.
https://ria.ru/20201029/crown-1582152598.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582673563_231:0:1935:1278_1400x0_80_0_0_b426b9549713b24e46742ef4f40265c3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, музеи, netflix