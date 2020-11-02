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https://ria.ru/20201102/crown-1582673667.html
Открылась виртуальная выставка костюмов из "Короны" и "Хода королевы"
Открылась виртуальная выставка костюмов из "Короны" и "Хода королевы"
Бруклинский музей и Netflix открыли виртуальную выставку костюмов из сериалов "Корона" и "Ход королевы" с Ани Тейлор-Джой, который сначала перевели на русский... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T16:42
2020-11-02T16:42
культура
кино и сериалы
новости культуры
музеи
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Бруклинский музей и Netflix открыли виртуальную выставку костюмов из сериалов "Корона" и "Ход королевы" с Ани Тейлор-Джой, который сначала перевели на русский язык как "Ферзевый гамбит", сообщает Deadline.Посетители смогут онлайн побывать на четвертом этаже музея, где их ждут трехмерные модели в костюмах из фильмов. Смотреть экспонаты можно в любой последовательности, а можно сразу выбрать только один сериал. Наряды сопровождаются фотографиями, пояснениями и фрагментами из шоу. В некоторых случаях можно услышать комментарии дизайнеров. В экспозиции также представлены предметы из коллекции Бруклинского музея: древние шахматы, тематические фрагменты тканей, наброски и фотографии. Посетить выставку можно по ссылке.
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кино и сериалы, новости культуры, музеи, netflix

Открылась виртуальная выставка костюмов из "Короны" и "Хода королевы"

16:42 02.11.2020
 
© The Queen and The Crown: A Virtual Exhibition of CostumesВиртуальная выставка королевских костюмов, организованная Netflix и Бруклинским музеем
Виртуальная выставка королевских костюмов, организованная Netflix и Бруклинским музеем - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© The Queen and The Crown: A Virtual Exhibition of Costumes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Бруклинский музей и Netflix открыли виртуальную выставку костюмов из сериалов "Корона" и "Ход королевы" с Ани Тейлор-Джой, который сначала перевели на русский язык как "Ферзевый гамбит", сообщает Deadline.
Посетители смогут онлайн побывать на четвертом этаже музея, где их ждут трехмерные модели в костюмах из фильмов. Смотреть экспонаты можно в любой последовательности, а можно сразу выбрать только один сериал.
Наряды сопровождаются фотографиями, пояснениями и фрагментами из шоу. В некоторых случаях можно услышать комментарии дизайнеров.
В экспозиции также представлены предметы из коллекции Бруклинского музея: древние шахматы, тематические фрагменты тканей, наброски и фотографии.
Посетить выставку можно по ссылке.
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