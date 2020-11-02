https://ria.ru/20201102/crown-1582673667.html

Открылась виртуальная выставка костюмов из "Короны" и "Хода королевы"

Открылась виртуальная выставка костюмов из "Короны" и "Хода королевы"

Бруклинский музей и Netflix открыли виртуальную выставку костюмов из сериалов "Корона" и "Ход королевы" с Ани Тейлор-Джой, который сначала перевели на русский... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T16:42

2020-11-02T16:42

2020-11-02T16:42

культура

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новости культуры

музеи

netflix

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Бруклинский музей и Netflix открыли виртуальную выставку костюмов из сериалов "Корона" и "Ход королевы" с Ани Тейлор-Джой, который сначала перевели на русский язык как "Ферзевый гамбит", сообщает Deadline.Посетители смогут онлайн побывать на четвертом этаже музея, где их ждут трехмерные модели в костюмах из фильмов. Смотреть экспонаты можно в любой последовательности, а можно сразу выбрать только один сериал. Наряды сопровождаются фотографиями, пояснениями и фрагментами из шоу. В некоторых случаях можно услышать комментарии дизайнеров. В экспозиции также представлены предметы из коллекции Бруклинского музея: древние шахматы, тематические фрагменты тканей, наброски и фотографии. Посетить выставку можно по ссылке.

https://ria.ru/20201029/crown-1582152598.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, музеи, netflix