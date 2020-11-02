https://ria.ru/20201102/chernobyl-1582703843.html
Экс-лидер группы "Ляпис Трубецкой" представил клип, снятый в Чернобыле
Экс-лидер группы "Ляпис Трубецкой" представил клип, снятый в Чернобыле
Экс-лидер "Ляписа Трубецкого" Сергей Михалок и фронтмен The Gitas Александр Чемеров опубликовали на YouTube клип на кавер песни Кузьмы Скрябина "Чорнобиль... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T19:01
2020-11-02T19:01
2020-11-02T19:01
культура
музыка
новости культуры
ляпис трубецкой
сергей михалок
чернобыльская аэс
youtube
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Экс-лидер "Ляписа Трубецкого" Сергей Михалок и фронтмен The Gitas Александр Чемеров опубликовали на YouTube клип на кавер песни Кузьмы Скрябина "Чорнобиль форева". Съемки ролика проходили в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.Музыканты посетили зону отчуждения в рамках музыкального проекта "Звуки Чернобыля", чтобы по-новому взглянуть на катастрофу, произошедшую в апреле 1986 года.Михалок и Чемеров также получили доступ к коллекции звуков, которые записал украинский художник Валерий Коршунов в этих местах. Затем музыканты совместно с саундпродюсером Виталием Телезиным создали собственную кавер-версию "Чорнобиль форева". На проекте "Звуки Чорнобиля" треки также представили: исландская группа GusGus, французская группа Telepopmusik, музыкант Bjarki и битбоксер Бэнджамин Стэнфорд (Dub FX).
https://ria.ru/20201027/ddt-1581716322.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, ляпис трубецкой, сергей михалок, чернобыльская аэс, youtube
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Экс-лидер "Ляписа Трубецкого" Сергей Михалок и фронтмен The Gitas Александр Чемеров опубликовали на YouTube клип на кавер песни Кузьмы Скрябина "Чорнобиль форева". Съемки ролика проходили в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
"Такого щастя більше нам не треба ("Такого счастья больше нам не надо")", — эти слова в песне Скрябина красной нитью проходят в головах миллионов людей", — говорится в описании видео.
Музыканты посетили зону отчуждения в рамках музыкального проекта "Звуки Чернобыля", чтобы по-новому взглянуть на катастрофу, произошедшую в апреле 1986 года.
Михалок и Чемеров также получили доступ к коллекции звуков, которые записал украинский художник Валерий Коршунов в этих местах. Затем музыканты совместно с саундпродюсером Виталием Телезиным создали собственную кавер-версию "Чорнобиль форева".
На проекте "Звуки Чорнобиля" треки также представили: исландская группа GusGus, французская группа Telepopmusik, музыкант Bjarki и битбоксер Бэнджамин Стэнфорд (Dub FX).