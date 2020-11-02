https://ria.ru/20201102/chernobyl-1582703843.html

Экс-лидер группы "Ляпис Трубецкой" представил клип, снятый в Чернобыле

Экс-лидер группы "Ляпис Трубецкой" представил клип, снятый в Чернобыле

Экс-лидер "Ляписа Трубецкого" Сергей Михалок и фронтмен The Gitas Александр Чемеров опубликовали на YouTube клип на кавер песни Кузьмы Скрябина "Чорнобиль... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T19:01

2020-11-02T19:01

2020-11-02T19:01

культура

музыка

новости культуры

ляпис трубецкой

сергей михалок

чернобыльская аэс

youtube

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Экс-лидер "Ляписа Трубецкого" Сергей Михалок и фронтмен The Gitas Александр Чемеров опубликовали на YouTube клип на кавер песни Кузьмы Скрябина "Чорнобиль форева". Съемки ролика проходили в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.Музыканты посетили зону отчуждения в рамках музыкального проекта "Звуки Чернобыля", чтобы по-новому взглянуть на катастрофу, произошедшую в апреле 1986 года.Михалок и Чемеров также получили доступ к коллекции звуков, которые записал украинский художник Валерий Коршунов в этих местах. Затем музыканты совместно с саундпродюсером Виталием Телезиным создали собственную кавер-версию "Чорнобиль форева". На проекте "Звуки Чорнобиля" треки также представили: исландская группа GusGus, французская группа Telepopmusik, музыкант Bjarki и битбоксер Бэнджамин Стэнфорд (Dub FX).

https://ria.ru/20201027/ddt-1581716322.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, ляпис трубецкой, сергей михалок, чернобыльская аэс, youtube