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McDonald's запустит в Москве систему чек-инов из-за COVID-19
McDonald's запустит в Москве систему чек-инов из-за COVID-19
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в течение недели запустит в своих московских ресторанах систему чек-инов в рамках борьбы с распространением... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:36
2020-11-02T14:36
россия
макдоналдс
москва
mcdonald's corporation
общество
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости/Прайм. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в течение недели запустит в своих московских ресторанах систему чек-инов в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении компании.С 19 октября в Москве заработала система регистрации при входе в ночные развлекательные заведения, которые работают с 0.00 до 6.00. Доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные места возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по SMS.Регистрироваться нужно будет посетителям всех 189 "Макдоналдсов" в столице, в том числе точек в торговых центрах.В компании пояснили, что если у одного из гостей найдут коронавирус, то присутствовавших в ресторане в одно время с заболевшим оповестят об этом. Для чек-ина посетителю нужно будет отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона, либо отправить SMS. Другой информации для регистрации в системе не потребуется.Все пользовательские данные пообещали хранить на территории России, в одном из защищенных городских дата-центров.
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россия, макдоналдс, москва, mcdonald's corporation, общество

McDonald's запустит в Москве систему чек-инов из-за COVID-19

14:36 02.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛоготип корпорации "Макдоналдс"
Логотип корпорации Макдоналдс - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости/Прайм. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в течение недели запустит в своих московских ресторанах систему чек-инов в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении компании.
С 19 октября в Москве заработала система регистрации при входе в ночные развлекательные заведения, которые работают с 0.00 до 6.00. Доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные места возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по SMS.
Регистрироваться нужно будет посетителям всех 189 "Макдоналдсов" в столице, в том числе точек в торговых центрах.
В компании пояснили, что если у одного из гостей найдут коронавирус, то присутствовавших в ресторане в одно время с заболевшим оповестят об этом.
Для чек-ина посетителю нужно будет отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона, либо отправить SMS. Другой информации для регистрации в системе не потребуется.
Все пользовательские данные пообещали хранить на территории России, в одном из защищенных городских дата-центров.
QR-коды системы чек-инов в ночных клубах в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
31 октября, 20:55Распространение нового коронавируса
Почти две тысячи заведений в Москве зарегистрировались в системе QR-кодов
 
РоссияМакдоналдсМоскваMcDonald's CorporationОбщество
 
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