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McDonald's запустит в Москве систему чек-инов из-за COVID-19

McDonald's запустит в Москве систему чек-инов из-за COVID-19

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в течение недели запустит в своих московских ресторанах систему чек-инов в рамках борьбы с распространением... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:36

2020-11-02T14:36

2020-11-02T14:36

россия

макдоналдс

москва

mcdonald's corporation

общество

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости/Прайм. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в течение недели запустит в своих московских ресторанах систему чек-инов в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении компании.С 19 октября в Москве заработала система регистрации при входе в ночные развлекательные заведения, которые работают с 0.00 до 6.00. Доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные места возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по SMS.Регистрироваться нужно будет посетителям всех 189 "Макдоналдсов" в столице, в том числе точек в торговых центрах.В компании пояснили, что если у одного из гостей найдут коронавирус, то присутствовавших в ресторане в одно время с заболевшим оповестят об этом. Для чек-ина посетителю нужно будет отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона, либо отправить SMS. Другой информации для регистрации в системе не потребуется.Все пользовательские данные пообещали хранить на территории России, в одном из защищенных городских дата-центров.

https://ria.ru/20201031/qr-kody-1582484117.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, макдоналдс, москва, mcdonald's corporation, общество