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Эксперт оценил возможность отказа от родительских чатов
Эксперт оценил возможность отказа от родительских чатов
Родительские чаты зачастую создают негативные настроения, но отказаться от них сейчас невозможно – надо искать способы решать конфликты в уважительной манере,... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T17:29
2020-11-02T17:29
россия
алексей гусев
общество
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Родительские чаты зачастую создают негативные настроения, но отказаться от них сейчас невозможно – надо искать способы решать конфликты в уважительной манере, считает глава Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев.Ранее пресс-служба СУСК по Волгоградской области сообщала, что вечером 23 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестный мужчина несколько раз ударил по голове посетителя одного из отделений банка в Центральном районе Волгограда. По данным регионального главка МВД, конфликт произошел из-за того, что сестра одного из мужчин попросила его разобраться с тем, кто якобы оскорбил ее в родительском чате. Пострадавший был доставлен в больницу, его прооперировали, он находился в коме и позже скончался.Гусев отметил, что "отказаться по мановению волшебной палочки" от родительских чатов невозможно, и "здесь на первый план выходят нравственные основы человеческих отношений".По его словам, в этом вопросе важно, чтобы люди научились с уважением решать спорные моменты.
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россия, алексей гусев, общество, происшествия

Эксперт оценил возможность отказа от родительских чатов

17:29 02.11.2020
 
© Depositphotos / Diego CervoДевушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp
Девушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Depositphotos / Diego Cervo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Родительские чаты зачастую создают негативные настроения, но отказаться от них сейчас невозможно – надо искать способы решать конфликты в уважительной манере, считает глава Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев.
Ранее пресс-служба СУСК по Волгоградской области сообщала, что вечером 23 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестный мужчина несколько раз ударил по голове посетителя одного из отделений банка в Центральном районе Волгограда. По данным регионального главка МВД, конфликт произошел из-за того, что сестра одного из мужчин попросила его разобраться с тем, кто якобы оскорбил ее в родительском чате. Пострадавший был доставлен в больницу, его прооперировали, он находился в коме и позже скончался.
Гусев отметил, что "отказаться по мановению волшебной палочки" от родительских чатов невозможно, и "здесь на первый план выходят нравственные основы человеческих отношений".

"Если люди агрессивны относительно друг друга – здесь нет большой зависимости от того, где они поругались, в чате это было или не в чате и так далее. Конечно, родительские чаты, они во многом разжигают какую-то негативную обстановку и вокруг школы, и вокруг общего настроения, и так далее", - сказал Гусев РИА Новости.

По его словам, в этом вопросе важно, чтобы люди научились с уважением решать спорные моменты.
Сотрудница полиции - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
Вчера, 18:47
Опубликована переписка в родительском чате, за которую убили волгоградца
 
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