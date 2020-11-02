https://ria.ru/20201102/chaty-1582695292.html

Эксперт оценил возможность отказа от родительских чатов

Эксперт оценил возможность отказа от родительских чатов

Родительские чаты зачастую создают негативные настроения, но отказаться от них сейчас невозможно – надо искать способы решать конфликты в уважительной манере,... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T17:29

2020-11-02T17:29

2020-11-02T17:29

россия

алексей гусев

общество

происшествия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Родительские чаты зачастую создают негативные настроения, но отказаться от них сейчас невозможно – надо искать способы решать конфликты в уважительной манере, считает глава Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев.Ранее пресс-служба СУСК по Волгоградской области сообщала, что вечером 23 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестный мужчина несколько раз ударил по голове посетителя одного из отделений банка в Центральном районе Волгограда. По данным регионального главка МВД, конфликт произошел из-за того, что сестра одного из мужчин попросила его разобраться с тем, кто якобы оскорбил ее в родительском чате. Пострадавший был доставлен в больницу, его прооперировали, он находился в коме и позже скончался.Гусев отметил, что "отказаться по мановению волшебной палочки" от родительских чатов невозможно, и "здесь на первый план выходят нравственные основы человеческих отношений".По его словам, в этом вопросе важно, чтобы люди научились с уважением решать спорные моменты.

https://ria.ru/20201101/chat-1582560028.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей гусев, общество, происшествия