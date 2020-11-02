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В Нигерии не менее 15 человек умерли от неизвестной болезни
В Нигерии не менее 15 человек умерли от неизвестной болезни
По меньшей мере 15 человек скончались от неизвестного заболевания в штате Дельта на юге Нигерии, сообщает местное издание Vanguard. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:59
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нигерия
в мире
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. По меньшей мере 15 человек скончались от неизвестного заболевания в штате Дельта на юге Нигерии, сообщает местное издание Vanguard.Согласно изданию, возраст погибших от 18 до 25 лет. Власти штата заверили население, что будет сделано все возможное для ограничения распространения заболевания.По данным издания, эпидемиологи посетили семьи погибших и больницу и собрали необходимые для исследования образцы. Эпидемиологи подозревают, что одной из причин гибели людей могла стать геморрагическая лихорадка.Геморрагическая лихорадка — вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой, геморрагическим синдромом (кровоизлияниями, кровотечениями). К данному типу инфекций относятся лихорадка денге, Эбола, лихорадка Ласса.
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нигерия, в мире

В Нигерии не менее 15 человек умерли от неизвестной болезни

15:59 02.11.2020 (обновлено: 16:31 02.11.2020)
 
© Flickr / Shariz ChakeraГород Кано, Нигерия
Город Кано, Нигерия - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Flickr / Shariz Chakera
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. По меньшей мере 15 человек скончались от неизвестного заболевания в штате Дельта на юге Нигерии, сообщает местное издание Vanguard.
Согласно изданию, возраст погибших от 18 до 25 лет. Власти штата заверили население, что будет сделано все возможное для ограничения распространения заболевания.

"Правительство штата Дельта получило информацию о якобы загадочных случаях смерти в общинах Уте Окпу и Идумеса, <...> что побудило губернатора, сенатора Ифеани Окова поручить Министерству здравоохранения штата немедленно расследовать эти случаи смерти, определить их причину или причины и принять меры по сдерживанию (заболевания)", — цитирует издание уполномоченного по вопросам здравоохранения штата Морди Ононье.

По данным издания, эпидемиологи посетили семьи погибших и больницу и собрали необходимые для исследования образцы. Эпидемиологи подозревают, что одной из причин гибели людей могла стать геморрагическая лихорадка.
Геморрагическая лихорадка — вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой, геморрагическим синдромом (кровоизлияниями, кровотечениями). К данному типу инфекций относятся лихорадка денге, Эбола, лихорадка Ласса.
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