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В Нигерии не менее 15 человек умерли от неизвестной болезни

В Нигерии не менее 15 человек умерли от неизвестной болезни

По меньшей мере 15 человек скончались от неизвестного заболевания в штате Дельта на юге Нигерии, сообщает местное издание Vanguard. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T15:59

2020-11-02T15:59

2020-11-02T16:31

нигерия

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. По меньшей мере 15 человек скончались от неизвестного заболевания в штате Дельта на юге Нигерии, сообщает местное издание Vanguard.Согласно изданию, возраст погибших от 18 до 25 лет. Власти штата заверили население, что будет сделано все возможное для ограничения распространения заболевания.По данным издания, эпидемиологи посетили семьи погибших и больницу и собрали необходимые для исследования образцы. Эпидемиологи подозревают, что одной из причин гибели людей могла стать геморрагическая лихорадка.Геморрагическая лихорадка — вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой, геморрагическим синдромом (кровоизлияниями, кровотечениями). К данному типу инфекций относятся лихорадка денге, Эбола, лихорадка Ласса.

https://ria.ru/20201026/dagestan-1581603110.html

нигерия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нигерия, в мире