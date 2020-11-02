https://ria.ru/20201102/biznes-1582584950.html

Друг Цивина и Дрожжиной рассказал об их многолетнем "бизнесе"

Друг Цивина и Дрожжиной рассказал об их многолетнем "бизнесе"

Киновед Александр Шпагин, друг Михаила Цивина, рассказал в эфире НТВ о "бизнесе" юриста и его супруги, актрисы Натальи Дрожжиной, связанном с уходом за актерами РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T04:41

2020-11-02T04:41

2020-11-02T04:42

культура

наталья дрожжина (актриса)

михаил цивин (юрист)

россия

алексей баталов

происшествия

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Киновед Александр Шпагин, друг Михаила Цивина, рассказал в эфире НТВ о "бизнесе" юриста и его супруги, актрисы Натальи Дрожжиной, связанном с уходом за актерами преклонного возраста.Ранее в отношении Дрожжиной и Цивина было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По данным следствия, из-за аферы обвиняемых вдова и дочь артиста Алексея Баталова, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы. На спорное имущество наложен арест. Дрожжиной и Цивину грозит до десяти лет лишения свободы."Это был их постоянный бизнес с начала 90-х годов", - заявил Шпагин.По его словам, Цивин и Дрожжина договаривались со старыми актерами, обеспечивали им уход, и при этом брали их квартиры в ренту."Они точечно работали, действительно входили в доверие, доверие было хорошее. После чего им оставляли квартиры, в частности, Лидия Николаевна Смирнова. Это была одна из первых их фигурантов, скажем так. И всегда это было предельно честно, мы это все знали, они, кстати, не афишировали это никогда", - добавил киновед.Как ранее заявили вдова и дочь Баталова, нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом их семьи Дрожжина и Цивин якобы получили обманом. Прежде же, по утверждению родственников актера, эти люди "опекали их семью 15 лет".Баталов — один из самых известных актеров советской эпохи, снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", "Зонтик для новобрачных" и другие.

https://ria.ru/20201029/batalov-1582062443.html

https://ria.ru/20201028/uscherb-1581896131.html

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья дрожжина (актриса), михаил цивин (юрист), россия, алексей баталов, происшествия