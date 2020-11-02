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https://ria.ru/20201102/biznes-1582584950.html
Друг Цивина и Дрожжиной рассказал об их многолетнем "бизнесе"
Друг Цивина и Дрожжиной рассказал об их многолетнем "бизнесе"
Киновед Александр Шпагин, друг Михаила Цивина, рассказал в эфире НТВ о "бизнесе" юриста и его супруги, актрисы Натальи Дрожжиной, связанном с уходом за актерами РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T04:41
2020-11-02T04:42
культура
наталья дрожжина (актриса)
михаил цивин (юрист)
россия
алексей баталов
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Киновед Александр Шпагин, друг Михаила Цивина, рассказал в эфире НТВ о "бизнесе" юриста и его супруги, актрисы Натальи Дрожжиной, связанном с уходом за актерами преклонного возраста.Ранее в отношении Дрожжиной и Цивина было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По данным следствия, из-за аферы обвиняемых вдова и дочь артиста Алексея Баталова, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы. На спорное имущество наложен арест. Дрожжиной и Цивину грозит до десяти лет лишения свободы."Это был их постоянный бизнес с начала 90-х годов", - заявил Шпагин.По его словам, Цивин и Дрожжина договаривались со старыми актерами, обеспечивали им уход, и при этом брали их квартиры в ренту."Они точечно работали, действительно входили в доверие, доверие было хорошее. После чего им оставляли квартиры, в частности, Лидия Николаевна Смирнова. Это была одна из первых их фигурантов, скажем так. И всегда это было предельно честно, мы это все знали, они, кстати, не афишировали это никогда", - добавил киновед.Как ранее заявили вдова и дочь Баталова, нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом их семьи Дрожжина и Цивин якобы получили обманом. Прежде же, по утверждению родственников актера, эти люди "опекали их семью 15 лет".Баталов — один из самых известных актеров советской эпохи, снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", "Зонтик для новобрачных" и другие.
https://ria.ru/20201029/batalov-1582062443.html
https://ria.ru/20201028/uscherb-1581896131.html
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наталья дрожжина (актриса), михаил цивин (юрист), россия, алексей баталов, происшествия

Друг Цивина и Дрожжиной рассказал об их многолетнем "бизнесе"

04:41 02.11.2020 (обновлено: 04:42 02.11.2020)
 
© АГН "Москва" / Андрей НикеричевАктриса Наталья Дрожжина и ее супруг меценат Михаил Цивин
Актриса Наталья Дрожжина и ее супруг меценат Михаил Цивин - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Киновед Александр Шпагин, друг Михаила Цивина, рассказал в эфире НТВ о "бизнесе" юриста и его супруги, актрисы Натальи Дрожжиной, связанном с уходом за актерами преклонного возраста.
Ранее в отношении Дрожжиной и Цивина было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По данным следствия, из-за аферы обвиняемых вдова и дочь артиста Алексея Баталова, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы. На спорное имущество наложен арест. Дрожжиной и Цивину грозит до десяти лет лишения свободы.
Юрист, меценат Михаил Цивин во время избрания меры пресечения в Хамовническом суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 12:27Культура
Дрожжина и Цивин заявили, что готовы вернуть имущество семье Баталова
"Это был их постоянный бизнес с начала 90-х годов", - заявил Шпагин.
По его словам, Цивин и Дрожжина договаривались со старыми актерами, обеспечивали им уход, и при этом брали их квартиры в ренту.
"Они точечно работали, действительно входили в доверие, доверие было хорошее. После чего им оставляли квартиры, в частности, Лидия Николаевна Смирнова. Это была одна из первых их фигурантов, скажем так. И всегда это было предельно честно, мы это все знали, они, кстати, не афишировали это никогда", - добавил киновед.
Как ранее заявили вдова и дочь Баталова, нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом их семьи Дрожжина и Цивин якобы получили обманом. Прежде же, по утверждению родственников актера, эти люди "опекали их семью 15 лет".
Баталов — один из самых известных актеров советской эпохи, снялся более чем в 40 фильмах, среди которых "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", "Зонтик для новобрачных" и другие.
Алексей Баталов - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 12:02Культура
Названа сумма ущерба семьи Баталова по делу о мошенничестве
 
КультураНаталья Дрожжина (актриса)Михаил Цивин (юрист)РоссияАлексей БаталовПроисшествия
 
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